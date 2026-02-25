Desclasificación del 23-F, en directo | El BOE publica la orden de la desclasificación de los documentos del 23-F
Siga en directo las reacciones tras aprobarse la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23 de febrero de 1981
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la orden para la desclasificación de documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981. A lo largo de la mañana, el Gobierno publicará en la web de La Moncloa los documentos afectados por la desclasificación, un día después de que el Consejo de Ministros aprobase la decisión anunciada el lunes por Pedro Sánchez. Serán 153 “unidades documentales”, según anunció el martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, “todo lo que se ha encontrado” en archivos de Interior, Defensa y Exteriores sobre el intento de revertir el recién alumbrado sistema democrático.
Urtasun, sobre la desclasificación del 23-F: “Aunque tarde, el Gobierno está haciendo su trabajo”
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que, “aunque tarde, el Gobierno está haciendo su trabajo” con la desclasificación de los documentos del 23-F aprobada el martes por el Consejo de Ministros. Además, ha expresado su esperanza de que España supere el “marco legislativo” relativo a la información clasificada definida por la ley de secretos oficiales de 1968. “En materia de memoria, tenemos muchísimas cosas por hacer, nos queda abrir información pública sobre episodios clave de nuestro país a la investigación”, ha dicho.
El Gobierno difundirá este miércoles “todos” los documentos hasta ahora clasificados que ha “encontrado” sobre el 23-F. Se trata de 153 “unidades documentales” procedentes de archivos de Interior, Defensa y Exteriores y en las que no hay grabaciones de audio, pero sí transcripciones, según han aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En España, 24,7 millones de personas, la mitad de la población, nació después del intento de golpe de Estado. Esta es una guía de los personajes y momentos clave del 23-F.
El Boletín Oficial del Estado de hoy publica el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero, por entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”. La publicación del BOE es tan solo del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de ayer, pero el acceso a los documentos está previsto a partir de las 12:00 horas del mediodía en la página web de La Moncloa.
El acuerdo es para “desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior. En el texto, de tres páginas, se alega que los años pasados desde el intento de golpe de Estado --cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983-- permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”. (EP)
