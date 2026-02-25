¿Cómo buscar en los documentos desclasificados del 23-F? Un buscador y una IA para documentos masivos

Pinpoint y Notebook LM, dos herramientas de Google, permiten acercarse de forma más directa a las centenares de páginas publicadas

El Gobierno ha desclasificado este miércoles más de 160 documentos sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. En la página web de la Moncloa es posible acceder a cada documento en formato PDF y descargarlo.

Para poder buscar en todos ellos de forma masiva, desde EL PAÍS ponemos a disposición de los lectores dos herramientas de Google: Pinpoint, pensada para organizar grandes cantidades de documentos, y Notebook LM, un asistente de investigación que utiliza Gemini, la inteligencia artificial de Google.

La ventaja de estas herramientas es que permiten buscar en todos los documentos a la vez. A continuación detallamos dónde y cómo acceder a cada una.

Pinpoint. A través de este enlace puede acceder a la colección de Pinpoint que ha creado EL PAÍS. Esta herramienta incorpora un software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que transforma los documentos para que sea posible buscar en ellos o copiar y pegar parte del texto. Gracias a ello se puede utilizar el buscador para encontrar términos, personas, lugares o frases enteras. Pinpoint permite buscar solo en los documentos de la colección (no en internet) y lo hace de forma literal: al buscar “Antonio Tejero” no aparecerán entre los resultados los documentos donde el coronel aparece como “A. Tejero”.

Además, la herramienta extrae de forma automática una clasificación de entidades y personas que detecta en los documentos: nombres clave como Antonio Tejero o Jaime Milans del Bosch u organizaciones como Guardia Civil y Consejo Supremo de Justicia Militar. Aún así, no es capaz de detectar y categorizar todas las entidades y las personas que aparecen en los documentos.

En los documentos de mala calidad o manuscritos es posible que Pinpoint no consiga encontrar la información, por no haber conseguido descifrarlos bien. Por eso, no hay que dar por hecho que el número de documentos en los que se menciona una persona se limita al número de resultados que devuelve el buscador.

Notebook LM. Tras identificarse con una cuenta de Google, a través de este enlace puede acceder al cuaderno de Notebook LM que ha creado EL PAÍS.

Notebook ofrece la opción de lanzar preguntas concretas sobre el corpus de documentos: “cuántas veces se menciona Antonio Tejero” o “en qué documentos se habla de un avión” dan por respuesta un listado contextualizado con enlaces directos a cada documento.

Esta herramienta puede, en ocasiones y según la pregunta, intentar ofrecer más contexto buscando en fuentes externas (páginas web u otros documentos oficiales públicos). Cuando lo hace, suele avisar y aportar un enlace de lo que está citando.

No hay que tomar sus respuestas como exhaustivas, sino como una guía para localizar documentos potencialmente interesantes.