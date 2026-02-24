La muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, en vivo | Jalisco levanta el código rojo dos días después de la caída del Mencho
Las autoridades confirman la fuga de 23 reos en Puerto Vallarta | La ola de violencia deja 200 coches calcinados en Puerto Vallarta | Sheinbaum destaca la vuelta a la normalidad este lunes tras el fin de los narcobloqueos
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha anunciado este martes que el transporte público en todo el Estado funciona “con normalidad”. El lunes, explicó que Jalisco recuperará la normalidad en la mayor parte del territorio a partir del miércoles, tras una jornada marcada por una ola de violencia desplegada por los grupos criminales como reacción a la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho. Lemus ha informado del reinicio de las actividades económicas “en su totalidad” a partir de este martes y ha asegurado que las clases volverán a ser presenciales a partir del miércoles. Aunque ha mantenido una cautela respecto a Puerto Vallarta, uno de los territorios más azotados de la entidad. “De continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo”. El Gobierno de Jalisco ha asegurado que ya no hay reportes de bloqueos en el Estado. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha informado este lunes de que el operativo dejó un saldo de 25 agentes de la Guardia Nacional fallecidos, un trabajador de la Fiscalía de Jalisco, el custodio de Puerto Vallarta y una mujer. A eso se suman 30 presuntos narcotraficantes. La Fiscalía General de la República ha informado, además de la apertura de 57 carpetas de investigación por la violencia desatada en 14 Estados, que dejó un reguero de al menos dos centenares de vehículos quemados en Puerto Vallarta, la joya turística de Jalisco, así como decenas de comercios incendiados en varias de las entidades del país. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que el país había retomado la normalidad y que se habían levantado los narcobloqueos de las carreteras. Las autoridades de Jalisco también han confirmado la fuga de 23 reos del penal de Ixtapa, al norte de Puerto Vallarta, tras el operativo.
Un grupo de marinos arriba a Puerto Vallarta para reforzar la vigilancia
La Secretaría de Marina (Semar) ha enviado “103 elementos de Infantería de Marina y vehículos tipo pick up” a Puerto Vallarta para reforzar la vigilancia, después de que se registraran ataques a comercios y obstrucciones al tránsito con la quema de vehículos por la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. De acuerdo con el comunicado, los marinos llegaron al puerto este lunes en el buque ARM Usumacinta, el cual cuenta con una cubierta de vuelo para el aterrizaje de helicópteros. “Es importante destacar que a la par, este Mando ha desplegado personal naval con apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos de la Armada de México, con las que se efectúan recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre, para coadyuvar en la seguridad”, reza el documento.
Cuauhtémoc Cárdenas: “[La detención del Mencho] es un logro importante"
El referente de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas ha afirmado este martes que la detención del Mencho supone “un logro importante”, pero que el esfuerzo de las autoridades “no debe limitarse” al operativo del domingo. “Hay que seguir, a partir de investigaciones y una mejor inteligencia, de la colaboración de carácter internacional, para extirpar este tumor que tenemos por todo el país”, ha expuesto, en relación al crimen organizado.
Un senador ultra pide cancelar los vuelos a los estadounidenses que planearan viajar a México en primavera
El senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin ha pedido este martes cancelar sus vuelos a los estadounidenses que tenían planeado viajar a México durante las vacaciones de primavera. “Nadie debería estar yendo allá en este momento. La situación es muy volátil y Estados Unidos está totalmente concentrado en observar lo que está ocurriendo”, ha afirmado el senador en una entrevista en CNBC. Mullin también ha narrado una anécdota sobre el tema: “Mi quiropráctico me llamó ayer y me dijo que todavía planea ir a Cancún. Le dije: '¿Estás loco?”.
México inicia una reapertura gradual de las actividades en las zonas afectadas por la violencia
México ha iniciado la reapertura gradual este martes de las actividades en los territorios afectados por la reacción criminal tras la caída del Mencho el domingo, según ha informado el Gabinete de Seguridad en un comunicado. Las autoridades han informado del retiro de casi la totalidad de los vehículos dañados en Michoacán, y en Jalisco coordinan labores para quitar los vehículos que han bloqueado las vías estos días.
“Algunas corridas de autobuses de Ciudad de México hacia Colima y Monterrey continúan parcialmente suspendidas, al igual que rutas en Zamora; se mantiene un bloqueo en la carretera Zapotlanejo–Lagos, a la altura de Tepatitlán”, han apuntado. El Gabinete ha indicado que continúan los operativos de búsqueda y los alertamientos para tratar de recapitular a los 23 reos que se fugaron en la tarde del domingo de la cárcel de Vallarta, a unos 10 kilómetros del centro de Puerto Vallarta.
El partido entre México y Portugal en el limbo por la "situación" en el país
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha publicado este martes un comunicado en el que se ha referido a la “delicada situación que se vive actualmente en México” y ha puesto en duda la disputa del partido contra El Tri. En el documento, que se ha dado a conocer un par de días después de la ola de violencia generada por la operación que culminó con la muerte del Mencho, ha señalado que “la evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF”.
La Federación afirma que se mantendrá pendiente de la situación en México y que la decisión final sobre su viaje al país atenderá a las indicaciones del Gobierno de Portugal. “La seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico, el personal y los aficionados constituye su prioridad absoluta, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, se lee.
El encuentro entre México y Portugal está programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte, un enfrentamiento amistoso entre ambas selecciones con miras a su preparación para el Mundial 2026, y que marcaría la reinauguración del icónico recinto también conocido como El Coloso de Santa Úrsula.
Jalisco levanta el código rojo dos días después de la caída del Mencho
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha anunciado este martes que levanta el código rojo en el Estado. “Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco”, ha publicado en sus redes sociales. El levantamiento de la medida llega dos días después de la captura y muerte del Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Tras el operativo, la respuesta del grupo criminal fue inmediata y dejó imágenes aterradoras como las columnas de humo en Puerto Vallarta y los narcobloqueos en múltiples carreteras de Jalisco. El final de la alerta supone, en principio, la vuelta al día a día de millones de jaliscienses.
El transporte público opera con normalidad en Jalisco
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha informado esta mañana de que el transporte público del Estado opera “con normalidad” dos días después de la caída del Mencho. En el área metropolitana de Guadalajara, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) funciona al 100%, mientras que las rutas convencionales lo hacen al 60%. El mandatario estatal también ha afirmado que el Mercado de Abastos de la capital jalisciense trabaja con normalidad. También los supermercados y tiendas de conveniencia abren “de manera regular” y que durante la mañana iniciarán sus actividades las sucursales de todas las entidades bancarias.
Sheinbaum afirma que México cuenta con “todas las garantías” para el Mundial
Claudia Sheinbaum ha afirmado este jueves que México cuenta con “todas las garantías” para acoger el Mundial de fútbol que se celebrará a partir de junio. Durante la conferencia mañanera, la presidenta también ha señalado que no hay ningún riesgo para los visitantes que acudan a los partidos. La caída del Mencho ha provocado la respuesta del Cartel de Jalisco, del que era líder, en varias ciudades del Estado, entre ellas su capital, Guadalajara, que será sede del torneo.
El día después de la caída del Mencho
Un día después del operativo de las fuerzas de seguridad que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados, los detalles sobre la operación se han ido conociendo. En conferencia de prensa este lunes, el Gobierno de México ha informado que 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía General murieron en la acción. Del lado del grupo criminal, al menos 30 personas fallecieron y 70 fueron detenidas en medio de la ola de violencia que se desató en Jalisco y en otros Estados. También ha trascendido que una mujer, civil, perdió la vida en Jalisco. A lo largo del día, las autoridades han transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y han asegurado de que la situación está bajo control. En diversos Estados, la reanudación de clases ya se ha anunciado a partir de este martes, mientras que en otras entidades, como Jalisco, comenzarán el miércoles.
Estado de México informa del regreso presencial a clases a partir del martes
El Gobierno del Estado de México ha informado este lunes del regreso presencial a las clases en los 125 municipios del territorio “derivado del seguimiento permanente a las condiciones de seguridad”. “La Secretaría de Educación invita a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de los canales oficiales”, ha informado el Ejecutivo estatal en un comunicado en redes.
Air Canada anuncia la reanudación de sus vuelos a Puerto Vallarta
Air Canada ha comunicado que las operaciones de Montreal, Toronto y Vancouver a Puerto Vallarta se reanudarán por completo a partir de este martes. En el caso de la ruta Toronto-Guadalajara, los vuelos comenzarán este miércoles. La aerolínea canadiense ha indicado que ha tomado la decisión tras realizar consultas tanto con el Gobierno de México como el de Canadá.
Jalisco recuperará el miércoles la normalidad en gran parte del Estado
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha anunciado este lunes el regreso a la normalidad en la mayor parte del Estado, tras una jornada marcada por una ola de violencia desplegada por los grupos criminales como reacción a la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho. Lemus ha explicado que las clases volverán a ser presenciales a partir del miércoles y el reinicio de las actividades económicas “en su totalidad” a partir de este martes. Aunque ha mantenido una cautela respecto a Puerto Vallarta, uno de los territorios más azotados de la entidad. “De continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo”
El gobernador ha asegurado que también estarán en pleno funcionamiento el servicio de transporte y las plataformas de comida preparada el mismo martes. “El combustible para todas las actividades está garantizado”, ha afirmado Lemus, que ha apoyado el anuncio en un refuerzo de la seguridad, tras el envío de 2.500 militares adicionales al Estado por parte del Gobierno federal. “Es importante decir, que no tenemos reportes de incidencias nuevas y que seguimos liberando todas las carreteras de Jalisco”, ha subrayado.
Lemus ha incidido en el despliegue del “suficiente personal para garantizar que se reanude” la actividad turística y habitual en Puerto Vallarta: “Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad”.
Jalisco reactivará sus actividades industriales a partir de mañana
El sector industrial en Jalisco reiniciará sus actividades este martes, según ha dado a conocer el Gobierno del Estado. De acuerdo con el comunicado, la decisión se ha tomado atendiendo a la información evaluada en la Mesa de Seguridad y en coordinación con autoridades de todos los niveles de Gobierno. “La reactivación contempla que el transporte público y los servicios logísticos operen con normalidad, permitiendo el traslado seguro del personal y el funcionamiento de las cadenas productivas”, se lee en la publicación.
La Fiscalía de Jalisco informa de la detención de 41 personas
La Fiscalía de Jalisco ha informado este lunes ―hasta las tres de la tarde― de la detención de 41 personas tras la reacción criminal iniciada por la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. De ellas, 20 han sido arrestadas por participar en actos violentos, y 21 por saqueos.
“Queremos decirle a la gente que toda la actividad social, toda la actividad productiva, por supuesto, económica, se irá restableciendo paulatinamente de acuerdo a los informes oficiales que estaremos dando en las próximas horas”, ha señalado el secretario general de Jalisco, Salvador Zamora, en unas palabras recogidas en un comunicado del Ministerio Público. La dependencia apunta en el escrito a que en las próximas horas “se terminará la reanudación o suspensión de clases presenciales en el estado; mientras que, al corte, el transporte masivo opera al 50% y el transporte colectivo, al 16%”.
Jalisco asegura que no hay reportes de bloqueos activos en la entidad
“No se tiene reporte de bloqueos activos en el estado”. Así lo ha comunicado el Gobierno de Jalisco hace unos momentos en una publicación en la que se observa a un tractor quitar de la vía pública un vehículo quemado. De acuerdo con las autoridades, estas acciones corresponden a “unidades que ya se encontraban siniestradas y que fueron utilizadas previamente para obstruir puntos durante hechos recientes”.
El Mercado de Abastos de Guadalajara reanudará sus actividades este martes con un refuerzo de su seguridad
El Gobierno de Jalisco ha informado este lunes de que el Mercado de Abastos de Guadalajara renudará sus actividades a partir del martes con un refuerzo de su seguridad. “Hemos solicitado el apoyo a las autoridades de seguridad municipales, estatales y federales para el reforzamiento de los operativos permanentes en la zona”, ha expuesto el Ejecutivo estatal en un comunicado en redes.
Samuel García: "No hay nada de qué preocuparse en Nuevo León"
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha buscado calmar las aguas tras la oleada de violencia iniciada en varios Estados mexicanos como reacción a la caída de Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. “Estamos hoy muy tranquilos, todos en la escuela, trabajando. En el caso de Nuevo León, no hay nada de qué preocuparse, estamos blindados”, ha asegurado el gobernador ante los medios.
García ha informado de que las autoridades vigilan por tierra y aire la entrada y salida del Estado. “Tenemos una estrategia que se llama operación Muralla. Toda la policía que tenemos en la ciudad, cuando se requiere, se va a las carreteras y las entradas”, ha explicado, y ha asegurado que no ha habido novedades de altercados.
Las autoridades niegan la existencia de bloqueos en Apatzingán (Michoacán)
El Gabinete de Seguridad ha desmentido los reportes que señalan la existencia de narcobloqueos en Apatzingán, Michoacán. A través de una publicación en X, las autoridades han advertido “que no hay registros de vehículos incendiados” en esa zona. Además, aseguraron que sofocaron los incendios de 4 vehículos en Coalcomán y 3 en Aguililla, “sin obstrucción a las vías de comunicación”.
El embajador estadounidense en México lamenta el fallecimiento de "patriotas mexicanos" en la operación contra el CJNG
Ronald Johnson, embajador de EE UU en México, ha reconocido a las fuerzas de seguridad de este país tras la operación ayer en Jalisco en la que se abatió al Mencho, el líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y en la que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida. “Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimiento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano”, escribió en sus redes. Johnson ha destacado la “valentía, compromiso y servicio” de los elementos y ha asegurado: “Sus acciones contribuyen a que nuestras familias -y las suyas- vivan con mayor paz y seguridad”.
Las autoridades confirman la fuga de 23 reos en Puerto Vallarta
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ha confirmado este lunes la fuga de 23 reos del penal de Ixtapa, una cárcel ubicada al norte de Puerto Vallarta. “Ya se están haciendo los alertamientos correspondientes para su captura”, ha expuesto Hernández. Los encarcelados escaparon después de que un grupo de criminales comenzara una balacera y derribara un portón del penal con un vehículo. Un policía penitenciario murió en el ataque.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informaba horas antes de la muerte de un custodio en Jalisco. Harfuch también ha indicado que en el Estado ocurrieron seis agresiones, en las que perdieron la vida 25 militares de la Guardia Nacional, un agente de la Fiscalía General estatal y una mujer.
La ONU expresa su solidaridad por los militares fallecidos en el operativo del domingo
La ONU en México ha expresado su solidaridad este lunes por los militares fallecidos en el operativo del domingo, que supuso la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho. “Lamentamos el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas en el cumplimiento de su deber”, ha expuesto la organización en un breve comunicado.
Ricardo Anaya: "La estrategia de 'abrazos no balazos' fue un absoluto fracaso"
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, ha considerado este lunes que el operativo del Gobierno de Claudia Sheinbaum del pasado domingo, que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, supone que “la estrategia de 'abrazos no balazos' fue un absoluto fracaso”. El político opositor también ha reconocido como “un avance” la actuación de las autoridades. “Por supuesto que es un avance, nosotros lo reconocemos. Pero exigimos que haya un trabajo serio de inteligencia para desmantelar a la organización criminal”, ha indicado el panista, que afirma que sin ese desmantelamiento “lo único que sucede es inestabilidad, fractura e inclusive más violencia que la que hay”.
La empresa AeroMéxico reactiva sus vuelos al Pacífico tras los disturbios en Jalisco
La compañía Aeroméxico ha informado que, tras los ajustes operativos realizados este domingo, los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán hoy de manera paulatina. La medida ha sido anunciada tras que diversos disturbios en la entidad afectaran vialidades y la conectividad en la región, resultado del abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
La Universidad de Guadalajara retomará sus clases en línea el martes
La Universidad de Guadalajara ha anunciado este lunes que retomará sus clases el martes en línea, para regresar a las aulas de manera escalonada. “Deberán realizarse evitando traslados innecesarios y privilegiando las condiciones de seguridad de la comunidad universitaria. Quedan suspendidas para este martes las actividades operativas que requieren presencialidad”, apunta un comunicado. El ente universitario ha destacado la cancelación de labores de mantenimiento, jardinería “y otras funciones que impliquen traslado o permanencia física en los espacios universitarios”.
La Embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante los bloqueos carreteros, operativos militares y hechos delictivos registrados en distintas regiones de México tras la caída de Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado, y el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La alerta señala afectaciones en el Estado de Jalisco —incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara— así como en Baja California, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Más de 200 Oxxos afectados en el país
La estela de violencia tras el operativo en el que cayó Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, ha golpeado a Fomento Económico Mexicano (Femsa), uno de los mayores empleadores en el país. El operador de miles de tiendas Oxxos reportó este lunes más de 200 incidentes en sus tiendas y estaciones, tras los ataques por la muerte del capo mexicano. “Ante los hechos registrados ayer en distintos estados, en Femsa activamos de inmediato nuestros protocolos de seguridad. Nuestra prioridad es la integridad de nuestros colaboradores y clientes”, indicó por escrito
El conglomerado minorista y embotellador mencionó que ningún cliente resultó lesionado por dichos incidentes, y los colaboradores que se vieron afectados están siendo atendidos, pero no dieron más detalles. Tras este puñado de incendios, la compañía decidió realizar el domingo cierres preventivos en diversos estados del país y, acorde a cada situación se definirá la reapertura.
Defensa expresa su "profundo pesar" por los 25 militares fallecidos en el operativo contra El Mencho
La Secretaría de Defensa ha expresado este lunes su “profundo pesar” por los 25 militares fallecidos en el operativo contra Nemesio Oseguera, El Mencho. “Honramos la memoria de quienes, con lealtad, valentía y compromiso, entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida”, ha expuesto en un comunicado compartido en redes. La dependencia ha apuntado que la actitud “firme, valiente y decidida” de los agentes —también ha destacado a los heridos— “puso de manifiesto el compromiso inquebrantable de toda mujer y todo hombre que porta el uniforme militar para velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana”.
Jalisco anuncia el despliegue de al menos 2.000 soldados más para reforzar la seguridad tras la muerte del Mencho
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha anunciado el despliegue de al menos 2.000 soldados más para reforzar la seguridad tras la jornada de violencia este domingo por la muerte en una operación militar del capo Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, actualmente hay más de 7.000 elementos de seguridad desplegados en Jalisco, cifra que aumentará con el arribo de los nuevos contingentes para mantener el control y disuadir nuevas acciones delictivas, según dio a conocer durante la conferencia matutina de este lunes.
Lemus, a través de una publicación en la red social X, ha afirmado que su Gobierno está trabajando “fuertemente” en recuperar de forma paulatina la normalidad en el estado. “El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad. Esperamos que muy pronto, es decir, mañana, pueda estar trabajando al 100% el sistema de transporte público. Los servicios públicos municipales se están dando ya también con normalidad por parte de cada uno de los ayuntamientos”, aseveró.
Pemex reporta saldo blanco
Tras la jornada de violencia en el país por el operativo en el que cayó Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó de que sus operaciones se desarrollan con normalidad y garantizó el abasto y suministro nacional de combustibles. La petrolera que tiene operaciones de refinación y extracción de crudo en varios Estados del país no reporta ataques a sus instalaciones.
La paraestatal añadió que mantendrá una vigilancia en sus instalaciones para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores después de la jornada de violencia de este domingo que cimbró a más de 20 entidades en el país, desde Sinaloa hasta Tabasco. El saldo de este operativo ha resultado, hasta el momento, en 74 fallecidos, entre ellos, 25 militares.
Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta registran cerca de 120 vuelos cancelados
Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta han registrado este lunes al menos 118 vuelos cancelados, según ha informado en un comunicado el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), una empresa mexicana especializada en las operaciones aeroportuarias. Guadalajara ha recogido 71 de esas cancelaciones, además de 17 demoras en los vuelos; Puerto Vallarta ha contado con 47 cancelaciones y 1 demora programada. “GAP recomienda a sus pasajeros mantener una comunicación continua con sus respectivas líneas aéreas para conocer el estado de su vuelo”, ha subrayado la empresa.
Reportan que bloqueos y enfrentamientos continúan en Aguililla, Michoacán, la tierra del Mencho
La quema de vehículos, bloqueo de caminos y enfrentamientos armados persisten en Aguililla, Michoacán. Diversos reportes han dado a conocer que la violencia se ha reactivado este lunes en el lugar de nacimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tras que se dio a conocer su muerte este domingo durante un operativo del Ejército en Jalisco.
Gilberto Guevara, sacerdote de la comunidad, ha solicitado al Gobierno de Michoacán que no solo atienda a las grandes ciudades, sino también a las regiones más alejadas. Ha manifestado que Aguililla requiere asistencia urgente para sus habitantes.
Por su parte, el gobernador de ese Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, ha informado que los bloqueos en la entidad ya fueron desactivados y que las autoridades trabajan en la remoción de los vehículos incendiados.
Un elemento de la policía en Guadalajara patrulla las calles, este domingo, tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'. / CONTACTO
Detenidas más de 40 personas en Jalisco por actos violentos tras la muerte del Mencho
El Gobierno de Jalisco ha dado a conocer la detención de 41 personas vinculadas a actos de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en un operativo realizado por Ejército en esa entidad. En un comunicado, el Ejecutivo jalisciense ha explicado que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar "actos de violencia" y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región.
Las autoridades detallaron que se vieron afectados por los saqueos 22 entidades bancarias públicas y más de 80 establecimientos comerciales, tanto en el área metropolitana de la capital, Guadalajara, como en otros lugares de Jalisco. Además, hubo 91 vehículos particulares con daños y se registraron 37 enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con civiles armados.
No obstante, en la mañana de este lunes el Gobierno estatal reanudó en su totalidad el servicio de varias líneas masivas de transporte público, mientras que las rutas troncales y alimentadoras "avanzan, de manera paulatina, en restablecer su frecuencia". Por su parte, la Secretaría de Educación mantiene suspendidas las clases presenciales de todos los niveles durante este lunes, de igual forma que la de Salud ha detenido temporalmente la vacunación en una de las entidades federativas más golpeadas por el brote de sarampión.
México emerge entre el humo de los bloqueos del narco del domingo, tenso y algo aturdido, a la espera de lo que ocurra en los próximos días, tras la caída del narco más buscado del planeta. La aparición ante el país del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, este lunes por la mañana, ha abierto una ventana, la primera, a la sala de máquinas del Ejecutivo, ocupado durante el domingo en la compleja tarea de derribar al jefe de jefes criminal, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en su bastión de Jalisco. Visiblemente emocionado, con el peso en la espalda de los 25 militares caídos durante la reacción criminal, Trevilla ha sido tajante: “¿Qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que no tiene reportes de extranjeros afectados tras la muerte del Mencho
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha dado a conocer este lunes que no tiene reportes de que la integridad física de algún ciudadano extranjero haya sido afectada tras el operativo y la ola de violencia que se desató en algunos estados tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. “No obstante, la Cancillería se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera”, han escrito en un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X.
La SRE ha recalcado lo que el Gabinete de Seguridad ha informado esta mañana durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Se ha restablecido la paz y la seguridad en aquellas regiones afectadas tras el operativo realizado el día de ayer en el estado de Jalisco. Nuestras representaciones en el exterior han sido oportunamente informadas y se mantiene la comunicación con aquellas embajadas acreditadas que han emitido alertas consulares para sus connacionales en México, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse”.
