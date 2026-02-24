La muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, en vivo | Jalisco levanta el código rojo dos días después de la caída del Mencho

El día después de la caída del Mencho

Un día después del operativo de las fuerzas de seguridad que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados, los detalles sobre la operación se han ido conociendo. En conferencia de prensa este lunes, el Gobierno de México ha informado que 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía General murieron en la acción. Del lado del grupo criminal, al menos 30 personas fallecieron y 70 fueron detenidas en medio de la ola de violencia que se desató en Jalisco y en otros Estados. También ha trascendido que una mujer, civil, perdió la vida en Jalisco. A lo largo del día, las autoridades han transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y han asegurado de que la situación está bajo control. En diversos Estados, la reanudación de clases ya se ha anunciado a partir de este martes, mientras que en otras entidades, como Jalisco, comenzarán el miércoles.

-México planta cara al narco: La caída del Mencho supone el fin de una política de no agresión que era en la práctica una abdicación de la autoridad del Estado.

-Las últimas horas del Mencho, el criminal más buscado del mundo: Nemesio Oseguera estaba escondido en unas cabañas en la sierra de Jalisco con una decena de escoltas. Fue la visita de “una de sus parejas sentimentales” lo que permitió ubicarlo y después matarlo en un operativo de las fuerzas especiales del Ejército mexicano.

-México entierra el “abrazos, no balazos” con la caía del Mencho: El operativo para dar con el líder del Cartel Jalisco, que con la ola de violencia posterior deja 74 muertos, entre ellos 25 militares, certifica el cambio de rumbo de Sheinbaum frente a López Obrador.

-Más de 1.000 personas pasan la noche en el zoológico de Guadalajara por la violencia tras operativo contra El Mecho: Los bloqueos e incendios del domingo impidieron que los visitantes regresaran a sus hogares.

-Las autoridades confirman la fuga de 23 reos en Puerto Vallarta tras la caía del Mencho: Un policía penitenciario pierde la vida en el lugar por el ataque del grupo criminal que facilitó la huida.

EL PAÍS mantiene una cobertura continua de los acontecimientos con la actualización de la información y el análisis del golpe más importante que se ha dado al crimen organizado en los últimos años.