Las autoridades confirman la fuga de 23 reos en Puerto Vallarta tras la caída del Mencho

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ha confirmado este lunes la fuga de 23 reos del penal de Vallarta, ubicado a unos 10 kilómetros del centro de Puerto Vallarta, en la tarde del domingo. “Ya se están haciendo los alertamientos correspondientes para su captura”, ha expuesto Hernández en una conferencia ante los medios. El suceso en la prisión jalisciense ocurrió tras la caída de Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fallecido por los disparos de la fuerza especial del Ejército mexicano. La reacción criminal a la muerte del capo desembocó en una ola de violencia en Jalisco. Las autoridades de diferentes niveles han expuesto en las últimas horas una transición a la normalidad y la reducción de narcobloqueos en diferentes Estados.

Un grupo de criminales abrió una balacera en las instalaciones del penal, en Ixtapa (Jalisco), unas horas después de la caída del capo. Hernández ha explicado que los criminales derribaron un portón de la prisión con un vehículo, lo que facilitó la huida de los encarcelados. Uno de los policías penitenciaros perdió la vida en el lugar. El responsable de la seguridad federal, Omar García Harfuch, informó en la mañana de este lunes de que un custodio perdió la vida en Jalisco como consecuencia de la ola de violencia provocada por la muerte del Mencho.

El funcionario federal también indicó en la mañana que el despliegue de la violencia dejó seis agresiones en el Estado, en las que perdieron la vida 25 militares de la Guardia Nacional, un agente de la Fiscalía General estatal y una mujer. “Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada que perdieron la vida también en estos ataques”, ha añadido Harfuch en su intervención en la habitual conferencia de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Michoacán, cuna del Mencho, 15 agentes resultaron heridos en 13 agresiones ocurridas en el territorio. Allí murieron cuatro presuntos criminales. “Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México”

La noticia de la muerte del Mencho comenzó a ocupar los titulares de las cabeceras internacionales el domingo. El Ejército mexicano había acabado con la vida del capo más poderoso del país en un operativo que tuvo la colaboración de las agencias de la inteligencia estadounidense. El Gobierno ha explicado este lunes que lograron la ubicación del criminal por la visita de una mujer, con la que fue a una de las cabañas ubicadas en Tapalpa, un municipio rural a unos 120 kilómetros de Guadalajara.