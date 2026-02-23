Las últimas horas del Mencho, el criminal más buscado del mundo

Nemesio Oseguera estaba escondido en unas cabañas en la sierra de Jalisco con una decena de escoltas. Fue la visita de “una de sus parejas sentimentales” lo que permitió ubicarlo y después matarlo en un operativo de las fuerzas especiales del Ejército mexicano

La historia del narcotraficante más buscado del mundo termina con él agazapado en un bosque de la sierra de Jalisco. Herido de muerte, armado con un lanzacohetes y acompañado de cuatro hombres de su máxima confianza, el recorrido de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, llegó a su fin en la madrugada del domingo después de haberse dedicado cuatro décadas al narcotráfico y de haber construido su propio imperio criminal, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Mencho falleció por los disparos de la fuerza especial del Ejército mexicano, que llevaba años recolectando información para localizarlo y que logró dar con su última ubicación de la misma forma que consiguió 10 años antes la caída de Joaquín El Chapo Guzmán: por la visita de una mujer.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, ha dado este lunes algunos detalles de la que es ya la operación más importante de México contra el crimen organizado de los últimos años. El general ha insistido desde el principio en lo “difícil” que es “el proceso de inteligencia”, el tiempo que requiere desmenuzar qué personas, qué lugares, frecuentan aquellos que siembran de violencia un país. En el caso del Mencho ha sido un trabajo fundamentalmente del Ejército mexicano, pero se ha contado con “información complementaria” de Estados Unidos. “Hubo mucha información adicional que nos dio EE UU, que todo eso bien integrado con lo que nosotros teníamos nos pudo dar la localización exacta”, ha señalado el general.

Bloqueo en Michoacán, este domingo. Armando Solis (AP)

Hacía tiempo que las pistas de las autoridades mexicanas señalaban a Tapalpa, una localidad serrana de unos 20.000 habitantes en el interior de Jalisco, como el refugio del líder del CJNG. El 20 de febrero llegó una confirmación: una de las parejas sentimentales del Mencho estaba siendo trasladada hacia allá. Oseguera está casado con Rosalinda González Valencia, que fue detenida en 2018. El Ejército lo supo porque había ubicado a un hombre de confianza de la mujer, que era quien iba a llevarla. “Se reunió ella con el Mencho y el 21 de febrero ella se retira del inmueble. Se obtuvo información de que el Mencho permanecía ahí con un círculo de seguridad”, ha narrado Ricardo Trevilla.

Cuántos anillos de seguridad puede tener uno de los criminales más poderosos del mundo es una pregunta que se había hecho muchas veces el Gobierno de México. Cuántas bajas mortales puede acarrear detenerlo, era la otra. Sin embargo, todo apuntaba a que el sábado el Mencho apenas estaba acompañado por una decena de escoltas en unas cabañas a las afueras de Tapalpa. Las fuerzas especiales empezaron a prepararse por tierra y aire. Se ubicaron seis helicópteros en Estados cercanos a Jalisco “para conservar el secreto y obtener la sorpresa”. En la madrugada ya del domingo, se recibe la última confirmación.

Columnas de humo en Puerto Vallarta, este domingo. Alam N. López

Los militares se desplegaron a pie alrededor de las cabañas. Llevaban dos aviones de apoyo. Empezó el cerco con el objetivo —según mantiene el secretario de Defensa— de detenerlo. Sin embargo, el círculo de seguridad del Mencho comenzó a disparar. “Abren fuego contra el personal militar. El Mencho sale y deja un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada. El personal militar de fuerzas especiales repele la acción, fallecen ahí en total ocho delincuentes”, ha detallado Trevilla. También son heridos dos militares. Cuando inspeccionaron las cabañas encontraron siete armas largas, ocho vehículos, dos razers y dos lanzacohetes, uno de ellos del mismo tipo que sirvió para derribar en 2015 al helicóptero del primer operativo que trató de detener al Mencho.

La acción siguió en el bosque. El líder del Cartel Jalisco había huido a pie con cuatro de sus colaboradores más cercanos. “Los persigue personal de fuerzas especiales. Se establece un cerco. Lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí lanzacohetes también, no los usaron, afortunadamente”, ha relatado el general. En el fuego cruzado quedaron heridos un militar, el Mencho y dos de sus escoltas. Otros dos integrantes del CJNG fueron detenidos ilesos. El Ejército les quitó el lanzacohetes, tres armas largas y dos cortas. “Una vez que se controla la situación se llama al personal sanitario”. Este determina que tanto el líder del cartel como sus escoltas están muy graves.

Vehículo calcinado en Zapopan, este 22 de febrero. Gabriel Trujillo (REUTERS)

“Se pide el apoyo de los helicópteros para que sean trasladados a Guadalajara”, apunta Trevilla. Sin embargo, el capo y los dos sicarios fallecieron en el trayecto. Ahí el helicóptero cambió de rumbo, por el riesgo que podía suponer llevar a Oseguera, ya muerto, a la cuna del cartel. “Se decide que se dirijan a Morelia, Michoacán, donde estaba un avión-casa de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión-casa que se dirige a Ciudad de México”, ha explicado el general: “No era conveniente llegar a Guadalajara sobre todo por el riesgo de que este grupo hiciera acciones más violentas en la capital de Jalisco”.

La reacción del CJNG ante la captura de su jefe no tardó. Su mano derecha, Hugo César Macías, conocido como El Tuli, empezó a organizar bloqueos y acciones violentas desde El Grullo, un pueblo a unos 100 kilómetros de donde había sido el operativo contra el Mencho. El principal operador logístico y financiero del cartel apuntó a las instalaciones militares: “Ofrecían 20.000 pesos [unos 1.100 dólares] por cada militar asesinado por el CJNG”. En El Grullo se desplegó entonces una unidad de paracaidistas del Ejército. El Tuli trató de huir a bordo de un vehículo, pero terminó también muerto. Llevaba encima, además de las armas, casi un millón de dólares y 7,2 millones de pesos.

Sucursal de OXXO incendiada en Querétaro, el 22 de febrero, César Gómez Reyna (Cuartoscuro)

En total, el Cartel Jalisco colocó el domingo 252 bloqueos en carreteras de 20 Estados. Algunos, como Tabasco, a más de 1.300 kilómetros de donde había sido la detención del Mencho. Las quemas de vehículos y negocios se propagaron también por la mitad del país, lo que obligó a una decena de Estados a suspender las clases escolares para este lunes y a convocar con urgencia a sus gabinetes de seguridad.

El mayor saldo de muertes no se registró en el operativo en Tapalpa, sino después. El crimen organizado mató a 25 integrantes de la Guardia Nacional, a un custodio, a un agente de la Fiscalía de Jalisco y a una civil; del otro lado, fallecieron 30 presuntos integrantes del cartel. Eso solo en Jalisco. En Michoacán, otro de los bastiones del CJNG, 15 militares resultaron heridos y cuatro supuestos sicarios fueron asesinados en los numerosos enfrentamientos del domingo.

Claudia Sheinbaum y Ricardo Trevilla en Palacio Nacional, este lunes. Ginnette Riquelme (AP)

El final del Mencho ha dejado, al menos, 72 fallecidos: 45 del crimen organizado, 26 de las fuerzas de seguridad y una civil. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido a los “extraordinarios” integrantes de las fuerzas armadas de México: “Hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás”. Además, la mandataria ha tratado de tranquilizar a la población, ha afirmado que ya no hay bloqueos en ninguna carretera del país y que se espera que los vuelos hacia Jalisco recuperen la normalidad en los próximos días. La presidenta ha señalado que se enteró “muy temprano” del operativo contra el líder del Cartel Jalisco y que su decisión fue instaurar una mesa de mando con todas las fuerzas de seguridad. Ahora solo queda esperar los reacomodos dentro del imperio criminal del narcotraficante más buscado de todos.