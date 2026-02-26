Feijóo pide el regreso del rey emérito a España tras la desclasificación de los papeles del 23-F
“Quien contribuyó a sostener nuestra democracia debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, asegura el líder de la oposición
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la descalificación de los papeles del 23-F, que avalan el papel de Juan Carlos I en la detención del golpe, para reclamar que el rey emérito vuelva a España. “La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, ha escrito Feijóo en su perfil en X.
“Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, ha añadido en su mensaje.
La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 26, 2026
Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra…
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
