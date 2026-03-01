Más de 3.000 vuelos cancelados por la escalada bélica en Oriente Próximo

Las suspensiones y las demoras se multiplican tras el cierre de los espacios aéreos de varios países y la decisión de aerolíneas de suspender sus operaciones en la región en los próximos días

La segunda jornada de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha impactado de lleno en los cielos de Oriente Próximo. Las consecuencias de los ataques, que han matado al líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y la respuesta de Teherán han sido gigantescas para el tráfico aéreo internacional. Más de 3.400 vuelos han sido cancelados en los siete aeropuertos principales de la región, según cifras de la plataforma Flightradar24. Más de 19.000 vuelos más han sufrido demoras en medio de la escalada bélica que inició el sábado, según Flightaware.

Los aeropuertos de Dubái —el aeropuerto internacional y Dubái World Central Al Maktoum— permanecen cerrados hasta nuevo aviso. Otras terminales aéreas de la región no han cerrado, pero mantienen altas restricciones, como el de Doha, la capital de Qatar, que han provocado la cancelación de al menos 264 vuelos, 145 en el de Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos, y 103 en Tel Aviv, según Flightradar24. Al ingresar en su interfaz se aprecia el vacío que hay sobre Irán, Irak y Kuwait, donde prácticamente no se observa ningún avión sobrevolando el terreno.

El peligro no se limita al espacio aéreo. Durante el sábado dos aeropuertos en los Emiratos Árabes Unidos reportaron incidentes que las autoridades del país han calificado como “ataques flagrantes con misiles balísticos iraníes”. En el Aeropuerto Internacional de Dubái al menos cuatro personas resultaron heridas, según informaron funcionarios locales, mientras que en el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi se ha informado de una persona muerta y siete heridas en un ataque con drones. A estos ataques se sumó otro contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) mantiene vigente la recomendación de evitar las operaciones dentro del espacio aéreo de Baréin, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. “Dada la actual intervención militar, es probable que se produzcan acciones de represalia contra activos estadounidenses e israelíes en la región, lo que podría suponer altos riesgos adicionales no sólo para el espacio aéreo de Irán, sino también para el de los Estados vecinos que albergan bases militares estadounidenses o que se ven afectados de otro modo por las hostilidades y las actividades militares asociadas, incluidas las intercepciones”, detalla la recomendación.

El regulador europeo advierte también de que la posesión de “sistemas de defensa aérea capaces de operar en todas las altitudes, misiles de crucero y balísticos y el uso de activos aéreos, incluida la capacidad de interceptación, hacen que todo el espacio aéreo afectado sea vulnerable a riesgos de propagación, identificación errónea, error de cálculo y fallo de los procedimientos de interceptación”. La alerta permanecerá activa al menos hasta el lunes.

Pasajeros varados por el cierre del Aeropuerto Internacional de Dubái esperan asistencia el domingo 1 de marzo de 2026. Associated Press/LaPresse (APN)

Las aerolíneas han ido actualizando la información sobre cancelaciones y suspensiones de vuelos hacia Oriente Próximo tras el cierre de espacios aéreos en la región. La aerolínea alemana Lufthansa ha extendido la suspensión de los vuelos a Tel Aviv, Beirut (Líbano), Ammán (Jordania), Erbil (Irak), Dammam (Arabia Saudí) y Teherán hasta el 8 de marzo, según ha informado este domingo, y los vuelos desde y hacia Dubái y Abu Dabi se han cancelado hasta el martes. Air France ha decidido cancelar sus vuelos programados desde y hacia Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad, la capital saudí, también hasta el próximo 3 de marzo.

Air Europa ha cancelado sus vuelos a Tel Aviv previstos para el domingo y el lunes, mientras que KLM suspendió este fin de semana sus operaciones hacia y desde Dubái, Dammam y Riad. Por su parte, British Airways ha anunciado no operará en las rutas a Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo.

Debido a múltiples cierres del espacio aéreo regional, Emirates ha suspendido todas sus operaciones hacia y desde Dubái hasta las tres de la tarde (hora local) del lunes. A su vez, IndiGo, la mayor aerolínea de la India, ha ampliado hasta el lunes la suspensión temporal de algunos vuelos internacionales que utilizan el espacio aéreo de Oriente Medio. ITA Airways ha cancelado sus vuelos hacia y desde Tel Aviv y ha anunciado que evitará el espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak e Irán hasta el próximo 7 de marzo, además de suspender las operaciones hacia y desde Dubái al menos hasta este domingo.

Pasajeros esperan en el Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi (Tailandia), el 1 de marzo de 2026, tras las cancelaciones de vuelos causadas por las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. NARONG SANGNAK (EFE)

Norwegian Air Shuttle ha suspendido todos sus vuelos hacia y desde Dubái hasta el miércoles y ha precisado que no canceló vuelos a Tel Aviv ni a Beirut porque esos destinos solo se operan en temporada de verano. Finalmente, Qatar Airways ha informado de que sus vuelos permanecen suspendidos temporalmente debido al cierre del espacio aéreo de Qatar, mientras que Wizz Air ha detenido con efecto inmediato sus operaciones hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán hasta el próximo 7 de marzo.

Son miles los pasajeros que se han visto afectados por las cancelaciones de vuelos o que están varados en algún país extranjero, como es el caso del equipo júnior del Valencia Basket, que no puede salir de Abu Dabi donde se encontraban compitiendo, o un grupo de una treintena de españoles que se conocieron en el aeropuerto de Dubái y se organizaron para permanecer juntos mientras permanecen en el país. Aena ha informado a este periódico que durante las jornadas del sábado y domingo se han cancelado 55 vuelos hacia o desde la región.