Miles de vecinos de Montecarmelo salen a las calles para protestar contra el cantón de basuras

Los vecinos de Montecarmelo tienen muchas razones para manifestarse. Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid ha reactivado las obras para construir el cantón de limpiezas de 10.000 metros cuadrados en su barrio, pero el alcalde José Luis Martínez Almeida sigue insistiendo que allí solo habrá “vestuarios” para los trabajadores. Viendo el lado positivo, el Parlamento Europeo esta semana se ha comprometido a investigar este proyecto del consistorio y los peligros que representa para los habitantes del barrio, sobre todo los estudiantes de los colegios cercanos. Con ese impulso, cerca de 8.000 personas, según los cálculos de la Plataforma No Al Cantón, han salido a las calles de Montecarmelo a manifestarse este domingo.

En la cabecera de la manifestación iban los niños, cuyos colegios estarán separados por unos pocos metros del cantón y base de limpieza del Selur, y guiándolos, dos Pinochos, uno con una careta del alcalde y otro con la de su delegado de Urbanismo, Borja Carabante. Los vecinos les han entregado medallas de oro “reconociendo su gran labor como los mayores mentirosos de Madrid”. “No sé de qué os quejáis. Si es evidente que esta macroinstalación es solo para los vestuarios y carritos de los cuatro o seis barrenderos que tenéis en el barrio. No tiene nada que ver ni con Madrid Nuevo Norte aquí al lado ni con los intereses propios de Urbaser, aunque la vicealcaldesa dijera que la ubicación la habían sugerido ellos. No hay mejor lugar posible para el megacantón… digo, cantón”, ha dicho en tono satírico unos de los figurantes de Pinocho tras recibir el supuesto premio, recordando las declaraciones que les dedicó Almeida esta semana mientras los vecinos se reunían con los eurodiputados.

Dos personas disfrazadas en la manifestación de los vecinos de Montecarmelo, este domingo. Fotos cedidas por la Plataforma No Al Cantón.

“Señor Almeida, se lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, cuando usted quiera con el más absoluto respeto y educación viene aquí, vamos a la parcela, vemos los 14.000 metros cuadrados vallados, se trae su proyecto y nos explica donde están los cuatro carritos de basuras, donde están esos almacenes y esos pequeños vestuarios”, dice Miguel Ángel Carretero, uno de los vecinos de Montecarmelo que este domingo ha salido a las calles.

Los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento de Madrid ni siquiera ha esperado a que el juez resuelva el recurso que presentó la propia Administración en contra de una sentencia que anuló el proyecto por no cumplir con la normativa que exige una instalación industrial como esa. “Tampoco respeta el plazo de consulta pública reabierto hace dos semanas por el proyecto calco del megacantón que el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, firmó en paralelo al recurso en forma de decretazo para asegurarse una segunda vía y construir este parque de maquinaria”, señalan desde la Plataforma en un comunicado.

Despues de tres años, la llamada “marea amarilla”, ha logrado sacar a miles de personas a las calles nuevamente. “Estamos muy contentos, porque cerca de 8.000 personas han acudido a manifestarse, gente incluso de fuera del barrio de Montecarmelo, pero que se siente identificada con nuestra situación, y con las constantes mentiras del consistorio”, señala Carretero. Tanto la Plataforma como la Asociación Vecinal del barrio dice que, incluso si la Justicia no les hubiera dado la razón con la sentencia de nulidad, Carabante debería cumplir su palabra. “Hace tres años prometió que decidiría la reubicación del megacantón y Selur con el consenso vecinal y de la oposición. Los representantes vecinales recuerdan que recogieron 14.000 firmas en contra de la ubicación elegida unilateralmente y que toda la oposición, izquierda y derecha, están del lado de la ciudadanía”, apuntan.

Los vecinos, que guardan cada una de las palabras, cada uno de los documentos, que en algún momento ha esgrimido el consistorio sobre estas instalaciones, destacan aquella frase de Carabante de “si fuera industrial, iría a zona industrial”. Aunque el juez ya ha decretado el carácter industrial del cantón, la posición del gobierno municipal es la misma: negarlo todo, desautorizar a los vecinos.