Feijóo apoya la intervención en Irán: “El mundo es mejor cuando cae un tirano”
El presidente del PP publica de nuevo en X un comunicado sobre el ataque masivo. Pide a Europa “claridad moral” para distinguir quién “amenaza la libertad y quién la defiende”
Alberto Núñez Feijóo pronunció este sábado a las cuatro de la tarde sus primeras palabras tras el ataque masivo de Estados Unidos e Israel a Irán para derribar el régimen. “El régimen iraní”, escribió en su perfil de X, donde cuenta con 250.000 seguidores, “masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región”.
El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 28, 2026
Occidente debe estar unido: contención, evitar una…
24 horas después, el líder del PP ha vuelto pronunciarse de una manera mucho más contundente y en una línea totalmente contraria a la de Pedro Sánchez, que rechazaba también este sábado y también en X la intervención, y advertía de “una escalada” y de un “orden internacional más incierto”.
Feijóo ha publicado este domingo un comunicado con seis puntos. “El mundo es mejor cuando cae un tirano”, ha escrito. “En Irán, durante décadas, los ayatolás han sostenido un régimen de represión y amenaza constante. Millones de ciudadanos han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas. Y han sido las mujeres iraníes quienes, con una determinación admirable, han encabezado la resistencia frente a esa opresión. La caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia”.
Con la libertad o con los tiranos. pic.twitter.com/vWvOqy7dQY— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 1, 2026
El líder de los populares ha advertido también este domingo de que el orden internacional se “resiente” cuando un régimen como el iraní “convierte el terror y la desestabilización en instrumentos de política exterior”.
Feijóo ha exigido a los líderes europeos “claridad” moral. “Saber quién amenaza la libertad y quién la defiende”, ha dicho, al mismo tiempo que ha defendido que los derechos humanos deben ser un criterio “permanente” en la acción exterior de Expaña. “Sin excepciones, sin cálculos tácticos y sin silencios interesados. Quienes han callado ante la represión sistemática en Irán no están en condiciones de dar lecciones”.
También ha pedido al Gobierno de Sánchez que esté “sin matices” junto a las democracias liberales. “Algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno. Eso no es defender los intereses de España, sino ponerlos en riesgo. Estemos a la altura de esa responsabilidad. Con la libertad o con los tiranos”.
