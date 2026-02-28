El ministro de Exteriores español pide “respeto al derecho internacional”: “Desescalada y diálogo son la vía para la paz”

España desaconseja viajar a Irán y contabiliza 158 españoles en el país, a los que pide que se marchen utilizando los medios disponibles

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha pedido este sábado “respeto al derecho internacional” tras los ataques cruzados entre Irán e Israel y Estados Unidos“ de este sábado, y ocho meses después de la última guerra. La primera oleada de bombardeos fue dirigida contra los principales dirigentes, incluidos el líder supremo, Ali Jamenéi, y el presidente, Masoud Pezeshkian, según los corresponsales militares de Israel. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha definido la operación como “masiva” y ha instado al pueblo iraní a tomar el poder cuando acabe. Irán ha quedado sin conexión telefónica ni internet.

”Sigo de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán", ha dicho el ministro español Albares. “Pedimos respeto al derecho internacional. La violencia solo trae caos. Desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad. Las Embajadas de España en la región plenamente operativas para los españoles”, ha escrito en un mensaje en su cuenta de X.

Fuentes de exteriores cifran en 158 el número de españoles en Irán. Las recomendaciones de viajar al país se han elevado al máximo. España “desaconseja completamente” pisar el país. Y ha pedido a los españoles que residen en Irán que se marchen “haciendo uso de los medios disponibles”.