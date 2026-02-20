Almeida manda maquinaria pesada y excavadoras a Montecarmelo y pone en estado de alerta al barrio

Los vecinos han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales. El ayuntamiento no aclara si va a adelante con el cantón de basuras

El Ayuntamiento de Madrid no se da por vencido. De nada vale que la justicia haya declarado ya la nulidad del proyecto del cantón de Montecarmelo; que hubiese reconocido que la instalación tiene carácter industrial, en contra de lo que sostiene la administración municipal; que tendrán que elaborar una memoria de impacto medioambiental antes de continuar las obras; o que hace poco los vecinos hayan descubierto un documento interno del consistorio en el que se reconoce que este tipo de instalaciones no puede estar cerca de viviendas. A pesar de todo y de las quejas de los residentes del barrio, han regresado las excavadoras al terreno, y una perforadora ha aparecido por sorpresa y ha comenzado a cavar un agujero en el suelo.

Los vecinos comenzaron a ver movimiento en la parcela el miércoles, cuando llegaron los operarios con materiales y unas vigas de varios metros de longitud. Pero las sospechas se convirtieron en certeza este jueves, cuando las maquinarias se han puesto a mover tierra y la perforadora ha quedado enterrada en el suelo para instalar lo que parece un pilotaje. Mientras, los vecinos miran el espectáculo desde la valla con incredulidad. “Estamos alteradísimos, parece que ahora sí que van a comenzar las obras en serio”, comentan desde la Plataforma No Al Cantón.

Un vecino se ha acercado y ha pedido a los operarios los documentos de la obra, pero no se los han entregado, por lo que creen que el ayuntamiento ha enviado a los trabajadores sin tener la licencia correspondiente. Por esta razón, y porque aseguran haber visto a los empleados sin cascos e incumpliendo reglamentos para la protección ante posibles riesgos laborales, han interpuesto una denuncia frente a la Inspección de Trabajo en la que piden la paralización de las obras. Este diario ha preguntado al área de Urbanismo del ayuntamiento, la encargada del cantón, acerca de estos nuevos movimientos, pero no ha recibido respuesta.

Otra vecina solicitó recientemente al Ayuntamiento a través de Transparencia explicaciones sobre las obras que se están desarrollando en el cantón. Por la respuesta de la Administración solo se sabe que las actuaciones están relacionadas con “la construcción de una instalación de limpieza en el plazo de un año, sujeto a los condicionantes meteorológicos”.

No es la primera vez que el ayuntamiento planta cara. Los vecinos consideran que lo que tratan de llevar a cabo es una táctica de “tierra quemada”, que consiste en avanzar todo lo posible, incluso al margen de la legalidad, para terminar el proyecto y hacerlo irreversible, aunque luego la justicia determine que el cantón no se puede quedar en ese lugar. La Plataforma No al Cantón interpuso en diciembre de 2025 una demanda ante la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, que fue admitida a trámite y se encuentra en proceso.

Pero los vecinos ya tienen en sus manos la sentencia de abril de 2025 en la que el juez le da la razón al Colegio Alemán, uno de los centros educativos más cercanos al futuro cantón, que había interpuesto una denuncia por los muy probables riesgos que traerá la instalación para los menores y el resto de habitantes de Montecarmelo, desde el constante trasiego de maquinaria hasta el mal olor y la suciedad. Dicha sentencia es la que certifica que la obra no es viable porque tiene carácter industrial, pero el ayuntamiento se aprovecha de que aún no es firme porque está pendiente de resolución un recurso que ha interpuesto y avanza en sus obras.

El pasado verano pusieron en marcha esta misma estrategia. En pleno agosto, cuando media ciudad se encuentra de vacaciones, llegaron los camiones y comenzaron a trabajar. Hubo entonces un enfrentamiento entre operarios y vecinos, que llegaron a plantarse delante de una excavadora para impedir que siguiera obrando. Un portavoz del área de Urbanismo respondió entonces que se trataba de trabajos “de vallado de la parcela municipal”, sin dar más detalles.

Hasta hoy, la situación se había mantenido relativamente en calma, aunque los vecinos no descansan en su empeño de frenar de una vez y por todas la obra. Su descubrimiento más reciente ha sido una documentación interna publicada en la web de Transparencia Municipal, firmada en 2018 y asociado al proyecto de desarrollo de Madrid Nuevo Norte, en la que se reconoce que este tipo de instalaciones no debe ubicarse cerca de zonas residenciales “para evitar posibles molestias a la ciudadanía”. Estos nuevos movimientos del ayuntamiento, que no responde ante sus propias contradicciones, han activado otra maquinaria, la de la movilización vecinal y próximamente, aseguran, convocarán una manifestación contra el cantón.