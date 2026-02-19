Almeida cesa al director de la Policía, después de años cuestionado por varios escándalos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez (d), durante un acto en El Retiro, el 27 de junio de 2023, en Madrid (España).

Pablo Enrique Rodríguez está imputado por el supuesto amaño de las oposiciones y fue criticado por no informar al alcalde del atropello a una niña

El Ayuntamiento madrileño de José Luis Martínez Almeida ha anunciado este jueves el cese del director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, quien llevaba años en la picota por varios escándalos, entre ellos su imputación por el presunto amaño de unas oposiciones en 2022. Rodríguez se fue cuatro meses y medio de baja el año pasado tras ser criticado por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz quien le reprochó que se había enterado por EL PAÍS de que el coche en el que viajaba había atropellado a una niña.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias ha dado la noticia en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Rodríguez ha ocupado el cargo desde el 27 de junio de 2019, días después de que Almeida llegara al poder. Era un veterano que había entrado en el Cuerpo en 1986 y que había ocupado cargos relacionados con las emergencias en etapas anteriores a la era Almeida.

Rodríguez pasó por una baja de cuatro meses y medio después de que circulando con un coche policial el día del gran apagón en abril del año pasado su chófer atropellara a una niña de 10 años, motivo por el que la izquierda ha ido pidiendo insistentemente su dimisión. Regresó al puesto días después de que este diario publicara que la familia de la menor iba a renunciar a poner una denuncia. Tras esto, el caso quedó en el olvido.

Sin embargo, los problemas se le han ido acumulando. Hace una semana se supo que un juzgado madrileño ordenó paralizar la elección de plaza de unos opositores al Cuerpo, tras detectar una irregularidad, y este jueves el diario Abc ha revelado que el Ayuntamiento ha sido condenado por un juzgado de lo contencioso por haber ocultado los criterios de selección en una oposición anterior.

Hace una semana, el sindicato mayoritario CPPM envió una carta al alcalde en la que solicitaba el cese: “Si tiene usted a cargo a alguien que crea problemas de manera habitual y que de forma periódica aparece en prensa por actuaciones que no dejan en buen lugar al Cuerpo, lo que debe hacer es cesarlo de manera inmediata y poner a una persona competente que resuelva los problemas en lugar de crearlos”.

Preguntada por las motivaciones del cese, Sanz ha insistido en que no se debe a estos asuntos. Dicho esto, ha recalcado que sí era necesaria una “nueva etapa”. De hecho, ha elogiado al director saliente al destacar que en estos siete años ha “dado la vuelta como a un calcetín” a una policía que encontraron con “escasísimos recursos”.

Sanz ha anunciado que el sustituto será Antonio Domingo Ayuso, subdirector de la Coordinación de Seguridad y Emergencias. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y ha trabajado en otras administraciones, como la de Pozuelo, también en la Comunidad de Madrid.

Se incorporó al Ayuntamiento de Madrid enfocándose en el ámbito de planes de emergencia, donde Sanz ha dicho que “ha llevado a cabo un trabajo extraordinario” respecto a la renovación de estos planes.

“Nuestro objetivo hoy, como hace siete años”, ha dicho Sanz, “sigue siendo dotar a la Policía Municipal de Madrid de los mejores medios, de la mayor cantidad de recursos humanos también, a pesar de esa limitación [de personal]. Estamos consiguiendo revertir la situación de carencia de efectivos, no llegando a las cifras que necesitaríamos, pero al menos creciendo año tras año en el número de efectivos que hemos incorporado”.

La noticia del cese ha sido una sorpresa porque Almeida había mantenido a Rodríguez frente a viento y marea. Ni sus problemas judiciales ni la polémica por el atropello habían motivado el cese, a pesar de que estaba siendo cuestionado no solo por la izquierda sino también por varios sindicatos policiales.

Hoy los portavoces de la izquierda han reaccionado con críticas al alcalde y la vicealcaldesa. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha enviado unas declaraciones a la prensa en las que pide el cese de su mano derecha, Sanz. “Se han acumulado demasiados escándalos que ha denigrado la imagen del cuerpo y lo han sumido en el caos y la falta de rumbo. Es un cese que llega tarde y que no es suficiente: quien tiene que irse es la responsable política, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz”.

Enrique Rico, portavoz socialista del área de Seguridad, ha dicho en otra reacción compartida con los medios que el cese “llega tarde” y se debe a la situación “insostenible” que ha generado “el sumatorio de escándalos” vinculados al ya exdirector. “Es una decisión que no adopta [el Ayuntamiento] por voluntad propia, la adopta por la presión política, y es una decisión que adopta por miedo a su futuro político”, ha criticado.