Ir al contenido
_
_
_
_
Deportes
10 fotos
Juegos Olímpicos de Invierno

La medalla de oro de Oriol Cardona en sprint de skimo en los JJOO de invierno, en imágenes

El catalán, dominador absoluto de los dos últimos Mundiales, 2023 y 2025, ha conquistado este jueves el oro olímpico

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_