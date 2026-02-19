La medalla de oro de Oriol Cardona en sprint de skimo en los JJOO de invierno, en imágenes

10 fotosJuegos Olímpicos de InviernoLa medalla de oro de Oriol Cardona en sprint de skimo en los JJOO de invierno, en imágenes El catalán, dominador absoluto de los dos últimos Mundiales, 2023 y 2025, ha conquistado este jueves el oro olímpicoEl País19 feb 2026 - 14:49CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl atleta durante la final de la prueba sprint de skimo, este jueves. Christian Hartmann (REUTERS)Los deportistas Oriol Cardona Coll (España), Nikita Filippov (Alemania), Thibault Anselmet (Francia), Arno Lietha (Suiza), Ot Ferrer Martínez (España) y Jon Kistler (Suiza), en un momento de la final.Denis Balibouse (REUTERS)Cardona durante la final de este jueves. Sean M. Haffey (Getty Images)Los esquiadores, en un momento de la prueba.Denis Balibouse (REUTERS)Oriol Cardona, de España, durante la final.Sean M. Haffey (Getty Images)El aleta Oriol Cardona Coll celebra su victoria en la final, este jueves.Christian Hartmann (REUTERS)Cardona Coll se convierte en el ganador de la final de sprint de skimo en los Juegos Olímpicos de Invierno, este jueves.Christian Petersen (Getty Images)Oriol Cardona celebra junto a su compañero Ot Ferrer Martínez, tras convertirse en ganador de la prueba.Christian Petersen (Getty Images)Oriol Cardona reacciona a su victoria, este jueves. Christian Hartmann (REUTERS)El español Oriol Cardona recibe la medalla de oro tras conquistar la final de sprint skimo. Christian Hartmann (REUTERS)