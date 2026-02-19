El horario de verano volverá a aplicarse en Estados Unidos en marzo

El día 8 los relojes volverán a atrasarse una hora en todo el país, pese a los críticos que señalan sus afectaciones a la salud y el apoyo del presidente Trump para eliminarlo

Se acerca la entrada en vigor del horario de verano en Estados Unidos, más conocido como Daylight Saving Time, y la expectación por su regreso ha generado un debate abierto en internet. Como establece la Ley de Hora Uniforme de 1966, la hora se atrasará 60 minutos el domingo 8 de marzo y permanecerá sin alteraciones hasta el 1 de noviembre de este año. Desde hace décadas, el horario a nivel nacional se ha atrasado o adelantado según las estaciones y bajo el argumento de favorecer el ahorro energético. Sin embargo, el debate sobre su aplicación lleva décadas gestándose.

Todo comenzó como una práctica de combate durante la Segunda Guerra Mundial, y luego se detuvo; pero en 1966 volvió a aplicarse cuando el Congreso creó el Departamento de Transporte. En 1974 se promulgó oficialmente en el intento por reducir el consumo de energía debido a un embargo petrolero, pero la medida fue tan impopular que se derogó ese mismo año, aunque no tardó en emplearse de nuevo.

Actualmente, dos grupos de legisladores de Washington coinciden en juzgar el cambio de la hora como una medida anticuada e innecesaria, pero con enfoques diferentes. El presidente Donald Trump se mostró a favor de eliminarlo a finales de 2024 (unas semanas antes de tomar posesión de su segundo mandato) con un mensaje publicado en su red social Truth. En sus palabras, “es muy costoso” para el país. Del lado del mandatario, un grupo de legisladores defiende mantener el reloj sin modificaciones durante el año, pero se enfrentan a otro que busca seguir beneficiando el ahorro energético. Este argumento es objeto de numerosas críticas que señalan que el cambio de horario es el causante de trastornos del sueño en la población, más accidentes automovilísticos y la obligación a los niños de caminar a la escuela en la oscuridad.

Desde 2015, una treintena de Estados ha debatido o aprobado leyes para poner fin al horario de verano, y algunos han llegado a mantenerlo si los territorios vecinos hacen lo mismo. En octubre del año pasado, el Senado de Estados Unidos retomó la discusión para hacerlo permanente, pero nuevamente se estancó antes de alcanzar un consenso.

Este 2026, la representante republicana por Utah, Celeste Maloy, reintrodujo el proyecto de Ley de Luz Diurna al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que busca dar libertad a los Estados de adoptar el horario de verano de manera permanente, eliminando la necesidad de ajustar los relojes dos veces al año. Por su parte, el representante por Florida, Greg Steube, también republicano, presentó otro proyecto que propone que la hora se adelante solo media hora y se ponga fin a los cambios de horario. Si bien el congresista busca una solución intermedia a la cuestión, no parece probable su aprobación por las implicaciones que tendría para el sistema de transporte y los negocios.

En diciembre de 2007, Venezuela se convirtió en el único país del continente americano en retrasar media hora el huso horario para “socializar la luz”. La medida fue un capricho del fallecido expresidente Hugo Chávez que careció de argumentos válidos para su aplicación. La misma se revirtió en 2016 tras casi una década de resultados infructuosos.