Trump anuncia que Estados Unidos redujo el déficit comercial un 78% contra todo pronóstico por los aranceles

El presidente difunde el dato un día antes de la publicación de la estadística oficial. Hasta noviembre el desequilibrio comercial se había incrementado un 4%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el déficit comercial de Estados Unidos, la diferencia entre importaciones y exportaciones, se redujo el año pasado un 78%. El inquilino del Despacho Oval atribuye esta supuesta mejora a los aranceles desplegados bajo su mandato de forma generalizada a todo el mundo.

A través de su cuenta en la red social Truth, creada por él mismo para difundir sus mensajes, verdaderos o no, sin miedo a que le contradigan, ha escrito: “El déficit comercial de Estados Unidos se ha reducido en un 78% debido a los aranceles impuestos a otras empresas y países. Llegará a territorio positivo durante este año, por primera vez en muchas décadas”.

Las cifras arrojadas por Trump suscita algunas dudas. Hasta noviembre, “el déficit de bienes y servicios aumentó en 32.900 millones de dólares, o un 4.1%, con respecto al mismo período de 2024″, según la Oficina de Análisis Económico (BEA, en sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Comercio. “Las exportaciones aumentaron en 185.7000 millones, o un 6.3%. Las importaciones aumentaron en 218.600 millones, o un 5.8%”.

“El presidente Trump ha destacado lecturas mensuales seleccionadas para afirmar una disminución significativa del déficit comercial. Sin embargo, en lo que va de año,el déficit comercial de bienes ha aumentado más del 5% en comparación con el mismo período del año pasado”, escribe Erika York, analista de TaxFoundation en su blog de Substrack.

El déficit comercial unicamente de bienes, excluyendo servicios está aumentado un 5,2% durante los 11 primeros meses del año, lo que equivale a un incremento de 56.857 millones de dólares en términos nominales.

Es posible que el presidente haya seleccionado los meses más favorables para sus intereses. Es cierto, que desde que aprobó los aranceles recíprocos en abril del año pasado ha mejorado sensiblemente el saldo comercial, pero no al ritmo que ha anunciado. Habrá que esperar a este jueves para conocer el detalle de la estadística. Aún así, en el caso de que hubiera seleccionado los datos mejores, desde abril, las cifras conocidas hasta noviembre arrojarían una mejora del desfase comercial del 25% y del 16% si solo se contemplan el comercio de bienes y no el de servicios.

En cualquier caso lo que están mostrando los datos mensuales de la balanza comercial es una volatilidad mensual enorme debido a los aranceles. En octubre se produjo la mayor caída del saldo comercial en años, pero en noviembre se duplicó respecto al mes anterior.

El saldo comercial también se vio afectado por el cierre del Gobierno de finales del año pasado. Entre octubre y mitad de noviembre, la Administración federal tuvo que echar el cierre por falta de presupuestos debido a la incapacidad de republicanos y demócratas en ponerse de acuerdo para aprobarlo.

Mientras Trump alardea del efecto de los aranceles sobre la economía de su país, el Tribunal Supremo está a punto de decidir si los aranceles recíprocos, que aprobó el Día de la Liberación, como bautizó el 2 de abril, cuando anunció los gravámenes comerciales de forma teatral con un gran cartel, son legales.