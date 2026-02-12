Golpe del Congreso a Trump: rechaza los aranceles a Canadá con el apoyo de varios republicanos

Mientras se cocía la rebelión, se produjo la amenaza. La Cámara de Representantes, una de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos junto con el Senado, ha aprobado una resolución para invalidar los aranceles que el presidente Donald Trump aprobó el año pasado a los productos importados de Canadá. La decisión salió adelante con seis votos de legisladores republicanos, pese a que unos minutos antes de la votación el inquilino del Despacho Oval amenazó con retirar su apoyo a los que no siguieran la disciplina de partido.

“Cualquier republicano, en la Cámara de Representantes o en el Senado, que vote en contra de los aranceles sufrirá las graves consecuencias en las elecciones, ¡incluidas las primarias!”, escribió el magnate neoyorquino a través de su cuenta en Truth, la red social que fundó para usarla plataforma de difusión para el universo MAGA.

Pero poco después el Congreso le propinaba un serio revés. Más simbólico que otra cosa, porque la decisión no tiene mucha trascendencia. La votación, de 219 a 211, evidenció el cambio de postura de seis republicanos, que se alinearon con los demócratas para invalidar la declaración de emergencia por la que Trump aprobó los aranceles a su vecino del norte.

“Los aranceles nos han brindado una gran seguridad nacional, ya que la mera mención de la palabra hace que los países se adhieran a nuestros más firmes deseos. Los aranceles nos han brindado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio”, apuntó el líder republicano, dejando claro que los gravámenes comerciales no siempre tenían un fin económico o comercial, sino que la Casa Blanca los ha utilizado como medida coercitiva para que países aliados cumplan la voluntad de Washington.

Los congresistas están soportando la presión de la crisis del coste de la vida (afordability, en inglés) que está mermando los bolsillos de miles de familias estadounidenses. Aunque el presidente presume de que la Bolsa está en máximos históricos, cuatro de cada diez familias no tienen ahorros en renta variable. Y muchas que sí lo tienen solo ven cómo se revaloriza su patrimonio, pero hasta que no decidan vender las acciones, no materializan esa riqueza.

A pesar del golpe de efecto, la medida tendrá poco recorrido. El trámite siguiente es que pase al Senado, donde podrá ser aprobada por una mayoría simple. No hace falta que cuente con la mayoría reforzada, que requiere de 60 votos de 100, para salir adelante. Si pasa el filtro del Senado, la ley de emergencia volvería al escritorio Resolute de la Casa Blanca, donde Trump probablemente vetaría la propuesta del Congreso, que necesitaría dos tercios de las dos cámaras para revertir su decisión. Así que, aunque la votación de este miércoles tiene pocos efectos prácticos, supone una gran derrota política para Trump.

La decisión del Congreso revela el creciente desencanto de algunos representantes republicanos, cansados de las continuas extralimitaciones de la Casa Blanca, mientras ven cómo pierden votantes por las consecuencias de la guerra comercial de Trump en pleno año electoral. Está previsto que las elecciones de mitad de mandato se celebren a final de este año, cuando los republicanos podrían perder el control de las dos cámaras. Las encuestas no son muy favorables para los conservadores debido a las erráticas políticas comerciales y migratorias de Trump.

La otra cámara del Congreso, el Senado, ya ha votado en algunas ocasiones contra los aranceles durante el año pasado, pero es la primera vez que la Cámara de Representantes, más numerosa, da la espalda a Trump con este tema.

Los representantes republicanos Kevin Kiley, de California; Thomas Massie (Kentucky); Don Bacon (Nebraska); Brian Fitzpatrick (Pensilvania); Jeff Hurd (Colorado); y Dan Newhouse (Washington) votaron con los demócratas. Jared Golden (Maine) fue el único demócrata que votó en contra de la resolución.

“Mi objetivo es defender la Constitución y representar al pueblo. La autoridad fiscal reside en la Cámara de Representantes, no en el Ejecutivo”, escribió el día anterior Thomas Massie en la red social X.

Newshouse también recurrió a X para justificar su voto con los demócratas: “El Congreso no debería limitar nuestra autoridad constitucional para imponer aranceles”, aseguró. “Aunque entiendo la estrategia del presidente de utilizar los aranceles como palanca para lograr más acuerdos comerciales, lo cierto es que los aranceles a Canadá han perjudicado a los habitantes de Washington”, añadió.

El resultado de la votación deja tocado al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien encadena dos derrotas consecutivas. A principios de semana trató de impedir mediante unas normas de procedimiento la votación sobre los aranceles. Johnson defendía que la sesión de hoy debería aplazarse a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. Se espera que la Corte se pronuncie a final de este mes sobre los aranceles recíprocos de Trump. La vista previa celebrada hace unas semanas reflejó que los jueces no estaban muy convencidos de que se hubiera utilizado la ley de emergencia de 1977 para sacar adelante los gravámenes.

Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, aprobada bajo el mandato del expresidente Carter hace casi 50 años, para imponer aranceles del 25% a Canadá y México. Justificó que Canadá y México no estaban haciendo todos los esfuerzos para evitar la entrada de inmigrantes en Estados Unidos y que estaban permitiendo el tráfico de fentanilo a través de la frontera.