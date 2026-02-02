Estados Unidos y la India alcanzan un acuerdo comercial para rebajar los aranceles

El presidente de la India, Naredra Modi, el pasado agosto durante una visita a Donald Trum en la Casa Blanca.

Estados Unidos reducirá los aranceles que aplica a la India después de que Nueva Delhi haya accedido a dejar de comprar petróleo a Rusia para pasar a adquirirlo a Estados Unidos y Venezuela. Así lo ha anunciado este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, en un mensaje en redes sociales después de haber mantenido una conversación telefónica con su homólogo indio, Narendra Modi.

“Hablamos de muchos temas, incluido el comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Él aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela”, ha escrito el inquilino de la Casa Blanca. El paso del Gobierno de Modi, aseguró, “ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”, cuando representantes de Kiev y Moscú tienen previsto celebrar esta semana su segunda ronda de conversaciones directas —con la participación estadounidense— para tratar de llegar a un acuerdo de paz.

Trump anunció el verano pasado una escalada del 25% para doblar, hasta llegar al 50%, los aranceles que Washington impone al gigante surasiático como represalia a sus compras de combustible ruso. Después de China, Nueva Delhi es el principal cliente del sector energético de Moscú, cuyas ventas de petróleo y gas le permiten mantener a flote su economía pese a las sanciones internacionales impuestas a raíz de la invasión de Ucrania, a punto de cumplir cuatro años.

El anuncio del presidente llega seis días después de que Modi y las autoridades europeas firmaran un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India que eliminará el 90% de los aranceles mutuos.

Según ha informado un alto cargo de la Casa Blanca a Reuters, el acuerdo finalizado entre los dos líderes elimina esos aranceles punitivos del 25%. Además, “por amistad y respeto al primer ministro, y a petición suya, hemos llegado a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India por el que impondremos un arancel recíproco reducido, (que pasará del actual) 25% a un 18%”, ha anunciado Trump en su mensaje.

Nueva Delhi, a su vez, avanzará para eliminar por completo las barreras arancelarias y no arancelarias a los productos estadounidenses, según Trump. “El primer ministro también se ha comprometido a comprar estadounidense a niveles mucho mayores, además de una inversión de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros bienes estadounidenses”, agrega.

Trump ya había anunciado el sábado que la India empezará a comprar crudo de Venezuela, que la semana pasada aprobó legislación para liberalizar su sector energético y permitir la inversión de compañías estadounidenses tras la intervención militar del pasado 3 de enero, en la que soldados de Estados Unidos capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En sus declaraciones el sábado, el mandatario afirmó que el pacto con Nueva Delhi servirá para que la India deje de adquirir crudo de Irán, con el que Washington se encuentra inmerso en un esfuerzo diplomático para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin al programa nuclear iraní. De no cerrar un pacto, Trump amenaza con atacar de nuevo la República Islámica, después del bombardeo que ordenó en junio contra instalaciones nucleares en ese territorio.

Modi habló el viernes por teléfono con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los dos acordaron “profundizar la cooperación energética” bilateral.

India ya había comenzado a reducir su compra de barriles de petróleo rusos. En enero adquirió en torno a los 1,2 millones de barriles diarios, una cifra que se esperaba que se redujera a un millón en febrero y a 800.000 barriles en marzo, según un informe de Reuters. Las exportaciones del gigante asiático se habían visto muy perjudicadas desde que la imposición de aranceles punitivos en agosto dobló su gravamen al 50%, algo que le convirtió en el mercado con peor comportamiento entre las economías emergentes en 2025.