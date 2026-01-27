La UE y la India cierran un acuerdo comercial histórico

Bruselas y Nueva Delhi acercan posturas en medio de los arrebatos de Trump al pactar la reducción o eliminación de un 90% de los aranceles

Mientras las viejas reglas del orden internacional sufren voladuras cada semana, la Unión Europea y la India han apostado por estrechar los lazos con la firma de lo que ambas delegaciones han llamado la “madre” de todos los acuerdos comerciales, según la definición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella, junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han viajado hasta Nueva Delhi para celebrar una cumbre entre la UE y la India en la que han cerrado las negociaciones. Supone un paso decisivo para eliminar barreras a las importaciones entre ambas áreas: 4.000 millones menos en aranceles, calcula Bruselas. Pero, por encima de todo en este continuo terremoto geoestratégico que vive el mundo, es un paso para reducir dependencias de Estados Unidos y de China.

Esta incertidumbre global, sin duda, ha contribuido a acelerar el pacto de libre comercio que empezó a negociarse en 2007, se estancó entre 2013 y 2022, y ha tomado carrerilla en el último año, coincidiendo con la llegada de Trump. El camino recuerda al del tratado comercial con Mercosur, sellado este enero tras 26 años de deliberaciones (aunque ahora ha tropezado en su tramitación parlamentaria después de que la eurocamara votara remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE).

Bruselas defiende que el nuevo marco contribuirá a abrir los mercados, integrar las cadenas de suministro y generar empleo y riqueza para dos “gigantes” que suman 2.000 millones de personas, casi un cuarto de la población mundial.

“Aúna las habilidades, los servicios y la escala de la India con la tecnología, el capital y la innovación de Europa”, ha asegurado Von der Leyen durante una comparecencia en el país asiático, tras la cumbre con el primer ministro indio, Narendra Modi. “Creará niveles de crecimiento que ninguna de las dos partes podría alcanzar por sí sola. Y al combinar estas fortalezas, reducimos las dependencias estratégicas, en un momento en que el comercio se utiliza cada vez más como arma”.

El líder indio destacó en un mensaje grabado en vídeo que el acuerdo representa cerca del 25% del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global, y que refuerza, más allá del ámbito comercial, “el compromiso compartido con la democracia”, según ha recogido la agencia Efe. Para la India, el acuerdo complementa los pactos comerciales suscritos con otros socios, como el Reino Unido o los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). “Contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro”, ha destacado.

La alta representante para Política Exterior y Seguridad de la UE, Kaja Kallas, que también forma parte de la comitiva europea y ha negociado la profundización de las relaciones en materia de Seguridad y Defensa, aseguraba la semana pasada que el vínculo entre la India y la UE atraviesa un “momento crucial” en un mundo que se ha vuelto “más peligroso”. “El orden internacional basado en reglas sufre una presión sin precedentes”, dijo.

Llegara a un acuerdo comercial con la India es muy significativo. Este gigante asiático tiene una barreras arancelarias bastante más elevadas que otras zonas y países. De ahí también que la UE, el área comercial más abierta del mundo lo celebra. Calcula Bruselas que al recudir los aranceles en esos 4.000 millones de euros al año para las exportaciones europeas −al eliminar o reducir el 90% de los gravámenes actuales− se dupliquen las exportaciones europeas a la India, que en 2024 llegaron a 48.800 millones. Las importaciones, por su parte, llegaron a 71.300 millones.

Entre los sectores beneficiados se encuentra el del motor, que sufre la creciente competencia china. India se compromete a rebajar paulatinamente los altísimas tarifas a la importación de coches europeos del 110% al 10%, con una cuota de 250.000 vehículos al año. También se eliminarán en buena medida los aranceles de hasta del 44% sobre la maquinaria, del 22% sobre los productos químicos, del 11 % sobre los farmacéuticos y edl 36% de media que pesan sobre la industria agroalimentaria, según los documentos sobre el acuerdo facilitados por Bruselas.

Para Nueva Delhi, la cuarta economía y el país más poblado del planeta, el acuerdo es un paso clave en la estrategia modernización del Gobierno. La India es un país de enormes desigualdades, donde conviven legiones de desarrolladores de software con la miseria más absoluta. Pero crece a buen ritmo (un 7,3% proyecta el FMI para 2026) a medida que se ha convertido en una creciente alternativa a China como base tecnológica, industrial y manufacturera: las inversiones directas foráneas en la India se dispararon un 73% en 2025, mientras que la dirigidas a la República Popular cayeron por tercer año consecutivo, un 8%, según la ONU.

Modi, que lleva casi 12 años en el poder, ha procurado navegar las complejas aguas de la geopolítica pivotando entre capitales, buscando oportunidades sin comprometerse del todo con nadie, defendiendo una especie de tercera vía de países no alineados.

A la vez que se acerca a Bruselas mantiene un trato exquisito con la Rusia de Vladímir Putin: es el segundo comprador de su petróleo desde la invasión de Ucrania en 2022, lo que le valió en agosto el aguijonazo arancelario del presidente estadounidense, Donald Trump. Lejos de retractarse, Modi defendió la soberanía de sus compras energéticas y viajó a China, vecino con el que ha mantenido una tensa relación histórica, en un signo de que no hay socio malo en tiempos volubles.

Este martes, al hablr del acuerdo con la UE, Modi ha destacado que la India trabaja para elevar la inversión en el sector del petróleo y el gas hasta los 100.000 millones de dólares para finales de esta década y que busca ampliar el área de exploración hasta un billón de kilómetros cuadrados. “Amigos, hoy la India está trabajando activamente en alianzas globales en todos los sectore”, ha señalado. “La India está emergiendo como un centro global de hidrocarburos”.

El nuevo acompasamiento con la UE puede tomarse como un termómetro del estado de ánimo entre ciertas potencias huérfanas, que se enfrentan a una nueva forma de ejercer el poder duro, a base de embestidas comerciales y militares.

“La cooperación es la mejor respuesta a los retos globales”, ha esbozado Von der Leyen en su discurso en el que ha agradecido a Modi su “hospitalidad excepcional” durante una visita larga, de cuatro días. El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus aranceles y amenazas no han sido mencionados; tampoco las recientes restricciones de Pekín a materiales críticos, como las tierras raras. Pero ambas han flotado alrededor de las palabras de la jefa del Ejecutivo comunitario, al anunciar “la madre de todos los acuerdos de comercio”.

En estos momentos, la UE es el primer socio comercial de la India (representa el 11% del total) mientras que, al revés, el país asiático es el noveno socio de los Veintisiete (con un 2,4%). Los intercambios se han duplicado en la última década. Aunque el bloque comunitario importa más de lo que vende, es uno de los principales inversores extranjeros en el país asiático, con más de 140.000 millones de euros en 2023, y presencia de unas 6.000 empresas.