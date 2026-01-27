Las ‘big tech’ preparan otro récord: superarán los 2,2 billones de dólares en ingresos en plena ola de la IA

La mayoría de las big tech se van a examinar de las cuentas de 2025 en los próximos días. Un ejercicio que ha estado marcado por la aceleración en el despliegue masivo de la tecnología vinculada a la inteligencia artificial (IA). Con todo, las seis mayores compañías del sector, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia y Meta, van a superar los 2,2 billones de dólares (más de 1,85 billones de euros) en ingresos de forma conjunta, casi todas con crecimientos de dobles dígitos y volúmenes de negocio históricos.

En términos de tamaño, Amazon está cerca de superar los 700.000 millones de dólares de ingresos en el conjunto de 2025. El gigante del comercio electrónico registró un volumen de negocio de 503.538 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 13% en el tercer trimestre, cuando superó los 180.000 millones. Para el periodo entre octubre y diciembre, Amazon pronosticó unas ventas totales entre 206.000 y 213.000 millones, con un crecimiento interanual entre el 10% y el 13%. La firma se está viendo favorecida, entre otras áreas, por la expansión del negocio de Amazon Web Services (AWS), cuyos ingresos crecieron un 20% en el tercer trimestre.

Alphabet, por su parte, está a las puertas de alcanzar los 400.000 millones de dólares en ingresos anuales. En los nueve primeros meses del año, la matriz de Google y YouTube, el volumen de negocio se situó en 289.000 millones, con un avance del 16% en el tercer trimestre, el primero de su historia en que superó los 100.000 millones. Alphabet, que presumió de su fortalecimiento en el área de la IA frente a rivales como OpenAI, destacó el crecimiento de dobles dígitos en áreas como las búsquedas, los servicios de Google, el cloud o la publicidad en YouTube. Ahora, el consenso del mercado prevé unos ingresos para el cuarto trimestre por encima de los 111.000 millones, con un crecimiento próximo al 15%.

Nvidia, por su parte, superará los 200.000 millones de dólares en ingresos si cumple las previsiones. En los nueve primeros meses del año superó los 147.811 millones, con un crecimiento interanual en el tercer trimestre del 62%, gracias a la revolución de la IA, de la que se ha convertido en el principal protagonista global.

La mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, con un valor de mercado que supera los 4,56 billones de dólares, prevé alcanzar unos ingresos cercanos a 65.000 millones de dólares en el cuarto trimestre y un margen bruto del 75%, con el impulso de la arquitectura Blackwell y pese a no haber contabilizado ingresos por computación en el segmento de centros de datos en China, donde está preparando el retorno a la comercialización de sus equipos.

Meta también se asoma a la cota de los 200.000 millones de dólares en ingresos durante 2025. La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp registró un volumen de negocio de 141.073 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, un 21% más. En el tercer trimestre, el avance fue del 26%. De cara al cuarto trimestre, Meta estableció un rango de ingresos entre 56.000 y 59.000 millones de dólares, bajo las expectativas de un “sólido y continuo crecimiento de los ingresos publicitarios, parcialmente compensado por la disminución interanual de los ingresos de Reality Labs en el cuarto trimestre”.

Apple, por su parte, cerró su último ejercicio fiscal a finales de septiembre, con unos ingresos totales de 416.000 millones de dólares, respaldados por un crecimiento del 8% en el último trimestre. El fabricante del iPhone, inmerso en una profunda reorganización de su área de inteligencia artificial (IA) estableció una previsión de ingresos para el trimestre entre octubre y diciembre, que incluye la campaña navideña, de 137.470 millones de dólares.

En una línea similar se mueve Microsoft, si bien, en el caso del gigante de Redmond, el cierre del año fiscal está fijado a finales de junio. En dicho ejercicio, Microsoft elevó sus ingresos un 15%, hasta 281.700 millones de dólares, con el avance del negocio de computación en la nube Azure. Para el trimestre entre octubre y diciembre, la creadora de Windows estableció un guidance de ingresos entre 79.500 y 80.600 millones de dólares, lo que supone un crecimiento entre el 14% y el 16%.