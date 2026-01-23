Apple prepara una renovación de su apuesta por la IA para recuperar la confianza inversora

Apple prepara un nuevo impulso a sus apuestas por la inteligencia artificial (IA), en torno a Siri. De esta manera, el fabricante del iPhone volvería a la carrera de IA generativa, dominada actualmente por OpenAI con su ChatGPT y Google con su Gemini 3. Además, la firma trata de recuperar la confianza de los inversores, tras un inicio de año de tendencia bajista.

Así, la Apple planea una amplia renovación de Siri, que se materializaría a finales de este año, convirtiendo al popular asistente digital en el primer chatbot de inteligencia artificial (IA) de la compañía de la Manzana, según adelanta Bloomberg.

Con esta iniciativa, el chatbot, cuyo nombre en código es Campos, se integrará a fondo en los sistemas operativos de iPhone, iPad y Mac, además de reemplazar la interfaz actual de Siri. Los usuarios podrán acceder al nuevo servicio de la misma manera que abren Siri ahora, diciendo el comando “Siri” o manteniendo pulsado el botón lateral de su iPhone o iPad.

Este nuevo enfoque superará ampliamente las capacidades del Siri actual, que carece de la sensación de un chat y de las capacidades de conversación interactiva de los citados ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google. Así, la renovación de Siri se considera una parte crucial de la estrategia de Apple para alcanzar a otras grandes tecnológicas en la carrera de la IA, después de las dudas generadas tras el lanzamiento de “Apple Intelligence” en 2024.

El nuevo impulso coincide con los cambios aprobados por Apple en la dirección de su área de IA. A principios de diciembre, la compañía anunció la salida de John Giannandrea, vicepresidente sénior de Aprendizaje Automático y Estrategia de IA, y la incorporación del “reconocido investigador de IA” Amar Subramanya como vicepresidente de IA, reportando a Craig Federighi. La firma que dirige Tim Cook destacó la amplia experiencia del directivo, tras haber sido vicepresidente corporativo de IA en Microsoft y haber pasado 16 años en Alphabet, donde dirigió la ingeniería del asistente Gemini de Google antes de su salida.

Los mercados financieros están muy pendientes de los cambios de Apple en el ámbito de la IA. Desde principios de año, los títulos de la compañía de la manzana se dejan cerca de un 8%, hasta el entorno de los 249 dólares. La capitalización bursátil de la empresa se ha situado en 3,67 billones de dólares, por debajo de los 4,50 billones de Nvidia, y los cuatro billones de Alphabet; y por delante de los 3,32 billones de Microsoft, que también pierde en Bolsa más de un 5% desde principios de año. Apple sigue contando con el respaldo de los analistas. El precio objetivo medio de la acción, según los analistas que siguen a la empresa, es de 290 dólares, lo que implica un potencial de retorno del 16%.

La evolución futura de los títulos puede depender, en buena medida, de la evolución de su posición en la IA. Según Bloomberg, la actualización de Siri, previamente comprometida y sin chatbot, que conserva la interfaz actual, está prevista para iOS 26.4, que se lanzará en los próximos meses. La idea de esta actualización es añadir funciones presentadas en 2024, como la capacidad de analizar el contenido en pantalla y acceder a datos personales. La compañía pretende presentar esta tecnología en junio durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores y lanzarla en septiembre.

Campos, que contará con modos de voz y escritura, será la principal novedad de los próximos sistemas operativos de Apple. La empresa la está integrando en iOS 27 y iPadOS 27, ambos con nombre en código Rave, así como en macOS 27, conocido internamente como Fizz.

De igual forma, Campos ejecutará una versión de gama alta del modelo personalizado de Google, comparable a Gemini 3, conocida internamente como Apple Foundation Models versión 11. Las funciones de chatbot estarán disponibles más adelante este año y Campos, que contará con modos de voz y escritura, será la principal novedad en los próximos sistemas operativos de Apple.

En paralelo, Apple está desarrollando un dispositivo portátil con IA, equipado con múltiples cámaras, altavoz, micrófonos y carga inalámbrica, según The Information. El dispositivo podría lanzarse en 2027.

Además, dentro de los cambios, a principios de este mes, Apple llegó a un acuerdo con Google para utilizar sus modelos Gemini para potenciar Siri.

Cambios en la dirección

El mercado también está pendiente de los posibles cambios en la cúpula directiva de Apple, y la posible salida de Tim Cook, que va a cumplir 15 años al frente de la empresa como consejero delegado. Entre otros candidatos, la compañía ha ampliado las funciones de John Ternus, su responsable de Hardware, para incluir el diseño. De esta manera, Ternus se ha situado como uno de los principales candidatos para suceder a Cook.

Según Bloomberg, Cook, que cumplió 65 años en noviembre, designó discretamente a Ternus para gestionar los equipos de diseño de la compañía a finales del año pasado, ampliando las funciones del ejecutivo.