El ex gurú de Zuckerberg en la IA entra en la euforia financiera: su ‘start-up’ se valora en 3.000 millones

Yann LeCun, ex máximo responsable de inteligencia artiticial (IA) de Meta Platforms y antiguo gurú en esta tecnología de Mark Zuckerberg, parece entrar en la euforia financiera en torno a esta nueva tecnología. Su nueva start-up, bautizada como AMI Labs, está negociando con distintos inversores una ronda de financiación que valoraría la compañía en cerca de 3.000 millones de euros.

Según Bloomberg, entre los inversores interesados figuran Cathay Innovation, Hiro Capital, Greycroft, el grupo alemán HV Capital, el banco público francés Bpifrance, 20VC y el fondo galo Daphni. El objetivo, en principio, pasa por captar cerca de 350 millones de euros. En diciembre pasado se había hablado de un objetivo de 500 millones.

La start-up de LeCun, que explora una alternativa a los grandes modelos de lenguaje, no ha presentado ningún producto, si bien puede representar una alternativa frente a ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y otros chatbots.

LeCun, que abandonó Meta a finales del año pasado después de más de una década junto a Mark Zuckerberg, es considerado un padre del aprendizaje profundo moderno. Además, ha sido durante mucho tiempo un crítico abierto de los LLM y afirma que no alcanzarán la inteligencia humana.

AMI Labs tiene sus raíces en París y, para los posibles inversores europeos, representa un contrapeso potencial al dominio estadounidense en IA. La start-up ha contratado investigadores de Meta y xAI, la empresa impulsada por Elon Musk, y tendrá operaciones en París, Nueva York, Montreal y Singapur, según Bloomberg.

La firma de LeCun se unirá a un grupo de start-ups que han alcanzado valoraciones multimillonarias sin ningún impulso comercial. Entre estos proyectos, los ex directivos de OpenAI, Mira Murati e Ilya Sutskever, captaron 2.000 millones de dólares cada uno para sus respectivas empresas, Thinking Machines Lab y Safe Superintelligence, sin lanzar un producto.

La matriz de Facebook, por su parte, dio un giro estratégico de calado durante 2025 en el ámbito de la IA. En junio pasado, la compañía invirtió 14.300 millones de dólares en la start-up de etiquetado de datos Scale AI, en una de las mayores inversiones de la historia de la empresa (pasó tener el 49% del capital), e incorporó a su CEO, Alexandr Wang, para dirigir la nueva división.