Trump acumula ya más de 300 medidas para demoler la política climática de EE UU e impulsar los combustibles fósiles

La Casa Blanca acabó ayer con la limitación de gases de efecto invernadero. Los ataques a las renovables, la ciencia y la lucha internacional contra el calentamiento marcan el primer año del presidente

El rastreador del Centro Sabin de las políticas de lucha contra el calentamiento que la Administración de Donald Trump está revirtiendo desde que volvió a la Casa Blanca acumula ya 315 entradas. Son 315 pasos atrás desde enero de 2025 en las medidas puestas en marcha por los anteriores Gobiernos estadounidenses, fundamentalmente demócratas, que pretendían una transición para recortar las emisiones del país que más ha contribuido a lo largo de la historia al cambio climático.

El Gobierno de Estados Unidos revocó este jueves la autoridad federal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas) para establecer límites a los gases de efecto invernadero en el sector energético, el transporte y la industria. También derogó los estándares de emisiones sobre los vehículos impuestos desde 2012. En ese listado de la Universidad de Columbia sobre la voladura de la estructura de la lucha climática, ambas medidas son las dos últimas de una política que está encaminada en una dirección: impulsar al sector de los combustibles fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y el gas.

Estos tres combustibles son los principales responsables del cambio climático, un problema para el que no hay discusión científica, pero que Trump y su Gobierno tratan una y otra vez de estafa. El sector de los combustibles fósiles fue uno de los grandes financiadores de la campaña de Trump y está metido hasta el tuétano en su Gobierno. Su secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, por ejemplo, era hasta hace un año directivo de uno de los gigantes del fracking, la técnica de extraer gas y petróleo.

Desde la invasión de Venezuela al abandono del Acuerdo de París y los ataques constantes a las energías renovables, la política de Trump está enfocada hacia un objetivo abiertamente declarado, “restaurar el dominio energético estadounidense” basado en el petróleo, el gas y el carbón. Eso es lo que figura, literalmente, en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, publicada por la Casa Blanca a finales del pasado año.

La derogación de los estándares de la EPA abrirá ahora una batalla judicial. Otra vez, porque los republicanos ya intentaron tumbarlos sin éxito en los tribunales en el pasado. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dejó claro este jueves que acudirá a la justicia: “Donald Trump puede anteponer la avaricia corporativa a las comunidades y las familias, pero California no se quedará de brazos cruzados: demandaremos para impugnar esta acción ilegal y seguiremos luchando contra la contaminación climática en nuestro Estado”. Como una “decisión antiestadounidense” calificó la medida adoptada por la Casa Blanca el secretario de Estado demócrata John Kerry, uno de los artífices de la firma del Acuerdo de París en 2015.

Sacar a su país de este pacto fue una de las primeras decisiones que adoptó Trump el primer día de su regreso a la Casa Blanca. La firma de ese acuerdo hace una década supuso uno de los mayores triunfos del multilateralismo y del sistema de Naciones Unidas, al que Trump también ha puesto en el punto de mira. Su administración ha abandonado varios organismos de la ONU y ha dejado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el acuerdo marco que rige la lucha contra el calentamiento desde 1992.

Dentro de EE UU ha emprendido una campaña basada en órdenes presidenciales para eliminar trabas regulatorias para los combustibles fósiles, vetar los proyectos de energía eólica marina, permitir extraer más petróleo y gas… Además, ha emprendido una batalla contra la ciencia climática vetando, por ejemplo, que las agencias federales que han sido referente en las últimas décadas en el estudio del calentamiento colaboren con el IPCC. Esta plataforma es la que, bajo el mandato de la ONU, establece las bases sobre el conocimiento del cambio climático que luego sirven para que los Gobiernos adopten sus medidas de recorte de emisiones. La Casa Blanca ha anunciado también su intención de desmantelar varios organismos científicos por ser focos de “alarmismo climático”.

El equipo de Trump no solo ha abandonado acuerdos y agencias vinculadas a la ONU. También ha amenazado e intentado coaccionar a otros países para que no adopten limitaciones a los combustibles o para que no sigan apostando por las renovables. En el último Foro de Davos, Trump instó a la UE y al Reino Unido a dejar atrás las renovables. Y arremetió con fiereza contra los aerogeneradores. “Esas malditas cosas”, las llamó.

En su anterior mandato (2017-2021), Trump ya sacó a su país del Acuerdo de París y atacó a la lucha medioambiental. Pero no con la virulencia de ahora. Según el Centro Sabin de Derecho sobre Cambio Climático, de la Universidad de Columbia, en esos cuatro años su Gobierno derogó 176 normas y decisiones medioambientales. Ahora, en poco más de un año, ya van 315.

Pero el contexto no es el mismo. Porque en esta década la velocidad de implantación de las renovables se ha disparado, amenazando así la hegemonía de los combustibles fósiles de los últimos dos siglos. La tendencia es clara. “Las renovables crecen más rápido que ninguna otra fuente energética en todos nuestros escenarios, siempre liderada por la solar fotovoltaica”, señalaba sobre lo esperado para las próximas décadas la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe anual, de noviembre de 2025. Unos meses antes, Chris Wright amenazó con abandonar la AIE si esta agencia no dejaba de promover las renovables.

“La realidad es que las renovables son el camino más claro y barato hacia la seguridad energética y la soberanía”, decía este jueves Simon Stiell, el responsable del área de cambio climático de la ONU. “La energía limpia es la solución obvia al aumento vertiginoso de los costes de los combustibles fósiles, tanto humanos como económicos”, añadía.

En contraposición a la apuesta fósil trumpista aparece China. Este país está liderando las renovables dentro y fuera de sus fronteras. Lo mismo ocurre con la movilidad eléctrica.

La revista Science, precisamente, le recriminó a finales del pasado año a Trump su política energética. Tras elegir el impulso de las renovables en el mundo como el avance científico más importante de 2025, esta publicación advirtió de que EE UU no se está beneficiando de “sus propias innovaciones”. Porque una parte relevante de las tecnologías que han llevado a este crecimiento de las renovables se “desarrolló en Estados Unidos”. Pero es China la que las perfeccionó y las fabrica. Este país suministra ya el 80% de los paneles del mundo, el 70% de los aerogeneradores y el 70% de las baterías de litio.

Más carbón, pero también más solar

El primer año del segundo mandato de Trump se ha cerrado con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en EE UU. En concreto, según Rhodium Group, crecieron un 2,4%. Se debió, en gran medida, al uso del carbón, que registró un 13% de aumento interanual. Los analistas apuntan al crecimiento de la demanda por los centros de datos. Pero también a un cambio del gas por carbón debido a los precios más altos del gas. Sin embargo, al mismo tiempo, la “solar cubrió la mayor parte del aumento de la demanda en 2025 en Estados Unidos, creciendo más que los combustibles fósiles”, explicaba hace unos días Nic Fulghum, analista de Ember.

Fuera de EE UU el incremento de las renovables es la tendencia clara por la que apuestan los expertos. La duda es si, dentro de la principal potencia económica, el ataque continuado de Trump se acabará imponiendo o si los gobernadores demócratas y los jueces podrán frenar o suavizar sus envites.