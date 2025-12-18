La revista ‘Science’ enmienda la política antirrenovables de Trump: “EE UU no se beneficia de sus propias innovaciones”

La prestigiosa publicación selecciona el impulso de la solar y la eólica como el principal avance científico del año y lamenta la “mala decisión” de la Casa Blanca de apostar por los combustibles fósiles

La transición energética global alcanzó un nuevo hito en 2025. Las energías renovables superaron al carbón como la principal fuente de electricidad en el mundo. La instalación de potencia solar y eólica creció a un ritmo lo suficientemente rápido para lograr cubrir todo el aumento de la demanda mundial entre enero y junio. Este avance científico destaca como el más importante del año según la revista Science, que este jueves publica una lista con las innovaciones más sobresalientes de 2025.

La prestigiosa publicación acompaña esa selección de un rotundo editorial que supone una enmienda en toda regla a la política contra las energías renovables y a favor de los combustibles fósiles que aplica Donald Trump desde la Casa Blanca. Más allá de los problemas medioambientales y para la salud que esta política causa, la revista incide en el contrasentido económico que supone para los intereses de EE UU “al no beneficiarse de sus propias innovaciones”. Porque una parte importante de las tecnologías que han llevado a este crecimiento de las renovables en el mundo “se desarrolló en Estados Unidos”. Pero es China la que las perfeccionó y las fabrica, quedándose con los beneficios. Este país, recuerda Science, suministra el 80% de las placas solares del mundo, el 70% de los aerogeneradores y el 70% de las baterías de litio.

Pero Trump aplicó una política de paralización de las renovables en EE UU y de incentivo a las extracciones de combustibles fósiles desde el primer minuto de su vuelta a la Casa Blanca. “Mientras el resto del mundo compra la tecnología renovable barata de China, Estados Unidos redobla la apuesta por los combustibles fósiles”, expone la revista, que califica como una “mala decisión” haber renunciado a la “oportunidad de negocio” de exportar componentes para las plantas solares y eólicas al resto del mundo. “Los ingresos de China por la exportación de tecnología renovable son casi tan altos como los que Estados Unidos obtiene actualmente exportando combustibles fósiles, pero los ingresos por la venta de renovables están aumentando mucho más rápido debido a la alta demanda global”, advierte el editorial.

El artículo de Science, que depende de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y tiene su sede en Washington DC, llega tras un largo listado de órdenes ejecutivas de Trump desde enero para impulsar las extracciones de gas y petróleo, para rebajar los requisitos ambientales y así beneficiar también a los combustibles fósiles y para frenar los proyectos renovables. Se publica también solo un par de semanas después de que se haya conocido la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, en la que Trump expone sus prioridades en política exterior.

En ese documento, que ataca de forma sostenida a la Unión Europea, el equipo de Trump reconoce implícitamente el problema en el apartado referido a la energía. Porque propone como objetivo principal “restaurar el dominio energético estadounidense”, pero solo basado en el “petróleo, gas, carbón y [energía] nuclear”. Hay que recordar que el sector de los combustibles fósiles financió generosamente el regreso de Trump a la presidencia estadounidense y que incluso su secretario de Estado de Energía actual es un exdirectivo de la industria del fracking. En los foros internacionales, la Administración Trump se está aliando con los petroestados para defender al sector de los combustibles fósiles. Y en la última cumbre del clima, celebrada en Belém (Brasil) en noviembre, no se logró el apoyo mayoritario de los países para hacer un llamamiento a dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón, los principales responsables del cambio climático.

Pero la tendencia energética mundial es otra, como resalta Science en su publicación sobre los avances científicos más importantes del año. “Las crecientes exportaciones de tecnología verde de China también están transformando el resto del mundo. Europa es un cliente de largo recorrido, pero los países del Sur Global también se están apresurando a comprar los paneles solares, baterías y aerogeneradores de China, impulsados por las fuerzas del mercado y el deseo de independencia energética”, resume esta publicación.

La disputa energética entre China y Estados Unidos cobra aún mayor relevancia con la expansión de la inteligencia artificial, cuyos centros de datos, claves para sostener la IA, requieren grandes cantidades de electricidad. Mientras China se prepara para alimentarlos con energía renovable e incorporar combustibles fósiles solo como respaldo, EE UU apuesta por un modelo energético anclado en el pasado, advierte Science.

Además de las renovables el listado de los avances de este 2025 abarca desde edición genética personalizada para enfermedades, grandes modelos de lenguaje (LLM) que demostraron capacidades avanzadas en la ciencia, hasta la incorporación de un telescopio revolucionario en Chile.

Terapia genética personalizada

KJ Muldoon nació en agosto de 2024 con un defecto en el gen CSP1, responsable de producir una enzima crucial para que el hígado elimine el amoníaco del cuerpo. Sin esta enzima, el amoníaco se acumula y puede causar daños graves en el cerebro y otros órganos.

En tiempo récord, un equipo del Hospital Infantil de Filadelfia creó una terapia innovadora que corregía una sola letra defectuosa en el genoma de Muldoon. Desarrolló un editor de bases, una versión avanzada de la herramienta CRISPR. A los seis meses de vida, Muldoon se convirtió en el primer paciente en recibir una edición genética personalizada. Como resultado, empezó a consumir más proteínas, comenzó a ganar peso y le redujeron la cantidad de medicación necesaria para controlar sus niveles de amoníaco. Los investigadores planean ahora tratar a otros cinco pacientes con trastornos metabólicos similares causados por otros fallos genéticos.

Nuevas armas contra la gonorrea

La gonorrea afecta a más de 80 millones de personas cada año y puede provocar complicaciones graves, como infertilidad en ambos sexos y aumentar el riesgo de infección por VIH. La resistencia de la bacteria causante de la enfermedad, Neisseria gonorrhoeae, a los antibióticos ha hecho que los tratamientos tradicionales sean cada vez menos eficaces.

Este año, dos nuevos fármacos contra la infección demostraron su eficacia en ensayos clínicos y fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA): Gepotidacina, desarrollado por GSK con apoyo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico de EE UU; y zoliflodacina, de Innoviva Specialty Therapeutics y la Global Antibiotic R&D Partnership. Aunque estos avances son importantes, los expertos alertan que su eficacia podría ser temporal.

Cómo los tumores impulsan su propagación

Un equipo de científicos descubrió el mecanismo por el cual los tumores engañan a las células nerviosas para que les ayuden a crecer y propagarse. Lo hacen al transferir mitocondrias, los orgánulos encargados de suministrar la mayor parte del combustible químico de las células. Al hacerlo, también les entregan un suministro de energía extra que es clave para la propagación del tumor y para favorecer una metástasis.

Con un microscopio, los científicos observaron cómo las mitocondrias eran enviadas a las vecinas malignas a través de diminutas estructuras similares a puentes. El equipo encontró evidencias en ratones inyectados con células cancerosas y en muestras de tumores de próstata humanos, según informó la revista Nature.

El hombre dragón

Un equipo liderado por científicos chinos y un Nobel en Medicina sueco rescataron ADN de un fósil asignado a una nueva especie humana, el Homo longi, conocido como hombre dragón. Los investigadores lograron extraer las instrucciones genéticas de una pequeña muestra de placa dental, que preservó material genético de la saliva. El cráneo de 146.000 años pertenecía a un denisovano, una subespecie del género Homo. Este hallazgo permitió conocer por primera vez cómo era la cara de estos humanos, ya que no se había hallado previamente ningún cráneo completo.

Los LLM como herramientas para hacer ciencia

Los grandes modelos de lenguaje (LLM) demostraron un gran desempeño en múltiples disciplinas científicas, incluidas la química y la biología, de acuerdo con Science. Una versión avanzada de Gemini, de Google DeepMind, obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, mientras que GPT-5 de OpenAI logró avances en problemas clásicos de teoría de números.

El misterio del muón

A mitad de año, un experimento concluyó que el muón, una partícula elemental de carga negativa parecida al electrón pero con 200 veces más masa ,no es más magnético de lo que predice la teoría vigente. En 2025, por primera vez los teóricos lograron calcular con gran precisión su magnetismo.

Órganos de animales para humanos

Un hombre en New Hampshire, Estados Unidos, vivió casi nueve meses con un riñón de cerdo con 69 genes alterados, un récord que no se superaba desde 1964, cuando se utilizó un riñón de chimpancé, una práctica que hoy se considera inaceptable éticamente. Un riñón de cerdo con seis genes modificados funcionó casi tanto tiempo en una mujer en China. Frente a la escasez de órganos humanos, la ciencia ha continuado este año con ensayos clínicos de xenotrasplantes (de animal a ser humano). Aunque se mostraron avances notables, los investigadores coinciden en que los cerdos donantes aún necesitan modificaciones genéticas adicionales para aumentar la duración de supervivencia de sus órganos en el cuerpo humano.

Otras formas de mirar el espacio

Este 2025, se terminó de construir el Observatorio Vera C. Rubin, en la cima del Cerro Pachón, en Chile. Se trata de un proyecto que pretende revolucionar la observación astronómica. En lugar de apuntar a blancos específicos, como hacen los telescopios convencionales, Rubin realiza un barrido sistemático de todo el cielo visible cada tres días, y lo hará a lo largo de diez años. Ha sido creado para producir alertas cada noche sobre objetos que se desplazan, varían su brillo o emergen de forma repentina.

Un gen protege al arroz del calor nocturno

Ante la amenaza significativa que representan para los cultivos de arroz las noches de calor extremo, un equipo de investigadores chinos identificó un gen que ayuda al cereal a resistir. Los científicos analizaron más de 500 variedades cultivadas en regiones propensas a noches sofocantes y localizó un gen llamado QT12, encargado de regular cómo el grano responde al calor. Las plantas con una versión protectora de este gen conservaron granos firmes y de buena calidad. Al introducirlo en una variedad comercial, los científicos lograron aumentos de rendimiento de hasta un 78% bajo estrés térmico.