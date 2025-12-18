Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre
Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo
Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Destaca por ser un sorteo con varias peculiaridades como los premios, ya que no ofrece a los afortunados un único premio, sino diferentes cantidades premiadas durante varios años.
Además, en el caso de existir más de tres ganadores, el importe del premio principal deberá dividirse entre todos ellos.
Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y los boletos se pueden adquirir a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquiera de los puntos de venta autorizados.
Todos los premios del Eurodreams
El sorteo del Eurodreams se diferencia del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el tipo de premios que ofrece, ya que son premios de tipo anual, entre los que destacan varias categorías con sueldos de miles de euros al mes para varios años. La primera categoría, la que corresponde al premio principal, cuenta con la particularidad de que si hubiera más de tres ganadores, el importe del premio se divide entre todos ellos.
• Primera categoría: 30.000 euros mensuales durante 30 años.
• Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.
• Tercera categoría: 1.000 euros mensuales durante 1 año.
• Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.
• Quinta categoría: 10 euros mensuales durante 1 año.
• Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.
¿Cuántas posibilidades existen de que me toque el Eurodreams?
Este sorteo a nivel europeo cuenta con una amplia lista de premios que no se centran en una sola cantidad de dinero sino en sueldos mensuales para muchos años. Sin embargo, las posibilidades de ser uno de los afortunados se complican a medida que las categorías son más altas. Las probabilidades de ganar el sueldo de 30.000 euros al mes durante 30 años es de una entre 23.030.280.
A partir de la segunda categoría, con un premio de 2.000 euros mensuales para cinco años, las posibilidades pasan a ser más esperanzadoras.
¿Cuándo y dónde ver el sorteo?
El Eurodreams se celebra dos veces por semana, los lunes y los jueves, a partir de las 21:00 horas y se puede seguir en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo se podrán comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y a través de la página web de EL PAÍS.
La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre
