Interior anuncia que no se multará durante “un periodo razonable” por no utilizar la baliza V-16

Las carreteras españolas se cobraron las vidas de 1.119 personas durante el año, lo que supone 35 menos que en 2024, según el balance presentado hoy jueves en la Dirección General de Tráfico (DGT) por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este ha defendido también el uso de la baliza V.16 para señalizar un vehículo averiado y ha anunciado que habrá “un periodo razonable” en el que no se sancionará por no ponerla en caso de avería o accidente. Cada día utilizan este método unas 3.000 personas, según el dato que ha dado el ministro.

Los 1.119 fallecidos se produjeron en 1.028 accidentes (14 menos que en 2024) en los que se registraron 4.936 heridos (267 más que el año anterior), en el mismo momento del siniestro o en las 24 horas siguientes. Estos fallecidos han sido computados, de manera provisional, hasta tener las cifras definitivas, según ha destacado el ministro. Este ha explicado que se mantiene la tendencia a la baja de los últimos ejercicios, una cifra tan solo menor en 2019 y dejando fuera los años de la pandemia (2020 y 2021).

Estas cifras se producen en un contexto de incremento de la movilidad. Durante 2025, se registraron 478,6 millones de desplazamientos en carreteras interurbanas, lo que representa una subida del 3% respecto al año anterior. “El número de fallecidos sigue siendo demasiados, un precio muy alto para la sociedad española”, ha manifestado Grande-Marlaska, que ha pedido a los conductores “responsabilidad, sentido común y buen hacer” para el nuevo año. Durante 2025, hubo 44 días sin víctimas mortales frente a los 36 de 2024.

La mayoría de los fallecidos se produjeron en las carreteras convencionales -un solo carril por sentido de circulación- con 821 víctimas mortales. Los 298 se registraron en vías de alta capacidad -autovías y autopistas-. Las salidas de vía continúan siendo la causa de mayor siniestralidad con el 43% de las muertes (481), seguidas por las colisiones frontales (21%, 237 muertos). Un total de 451 fallecidos corresponden a los llamados usuarios vulnerables de la vía: 103 peatones (cuatro menos que en 2024), 40 ciclistas (ocho menos) y 304 motoristas (cinco más). El ministro ha destacado que los peatones suponen casi el 10% de las muertes y que unos 25 corresponden a conductores que se bajaron a colocar los triángulos de avería.

“Un sistema para salvar vidas”

Este dato ha permitido a Grande-Marlaska abordar la polémica por la obligatoriedad del uso de la baliza V-16, de la que ha destacado que la única intención es la reducción de las muertes en carreteras: “Evita el riesgo de bajarse a poner los triángulos, permite una iluminación a un kilómetro de distancia y el estar en el sistema de vehículo conectado”. Grande-Marlaska ha informado de que habrá “un periodo razonable” en el que primara la información sobre la sanción por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la DGT. No ha querido decir cuánto durara ese periodo y ha mantenido que se busca priorizar “un sistema para salvar vidas”. También ha recordado que varios países europeos están pendientes de implantación de este sistema para ver si lo adoptan ellos también y que Reino Unido y Luxemburgo han prohibido ya el uso de los triángulos de avería por su peligrosidad.

El ministro no ha querido entrar en polémicas y ha mantenido en todo momento que el único objetivo de la V-16 es evitar atropellos. También ha recordado que no se captan datos y que su aprobación contó con el voto favorable de las 85 asociaciones de víctimas que integran el Consejo de Tráfico y Seguridad Vial, además del visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos. “Obedece solo a la seguridad vial. No obedece a efectos recaudatorios y sancionador. Se trata de garantizar la seguridad y hacerlo en términos razonables”, ha afirmado. “Espero que la tengan todos los vehículos”, ha añadido.

Un total de 165 fallecidos no utilizaban los sistemas de seguridad, con un dato muy preocupante: uno de cada cuatro fallecidos en turismos y furgonetas no utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. A ello se une que seis motoristas y seis ciclistas no llevaban el casco cuando sufrieron el accidente. “Sus muertes no tienen ningún sentido”, ha concluido el ministro.

Los patinetes, a registro

El ministro del Interior ha explicado que en breve estará ya concluido el registro de vehículos de movilidad personal -los patinetes-, a que obliga la ley 5/2025 de modificación de responsabilidad civil en los seguros de automóviles. Ya solo queda el dictamen del Consejo de Estado y, cuando esté listo, se tramitará y se aprobará por vía de urgencia el Real Decreto. Los usuarios de estos sistemas de desplazamiento podrán darse de alta en el registro de la DGT de manera telemática a través de la sede electrónica de la DGT. La modificación legislativa obliga a todos los usuarios a contratar un seguro de responsabilidad civil, como ya existe para el resto de vehículos que circulan para España -salvo las bicicletas-.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha informado de que se seguirán instalando más radares fijos y de tramo durante este año, pero que se hará especial hincapié en los móviles, en concreto en los tramos de obra. Se trata de cinemómetros dotados de ruedas que se pueden desplazar fácilmente y cuya ubicación será señalizada a los usuarios de las vías. La DGT ha constatado un alto grado de incumplimiento en los límites de velocidad en los tramos en construcción o reparación, por lo que ha decidido adoptar el modelo francés de sancionar a los infractores con estos radares móviles.

La campaña especial de la DGT durante las Navidades, desarrollada desde las 15.00 del pasado 19 de diciembre hasta la medianoche del martes 6 de enero, ha concluido con 39 personas fallecidas, lo que supone 10 menos que en el año anterior.