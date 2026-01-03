La borrasca ‘Francis’ afectará a la circulación con nevadas y lluvias intensas en la Península

La llegada de la borrasca Francis va a traer previsiblemente graves problemas de circulación en la Península. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pronóstico anuncia lluvias intensas en el sur y este peninsulares junto con nevadas en la cordillera cantábrica que puede afectar a la autovía A-67 (Palencia-Cantabria). Ante esta previsión, la Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que planifiquen sus viajes y que se informen del estado de las carreteras ante de iniciar cualquier desplazamiento, debido a la bajada de las temperaturas y del descenso de la cota de nieve, que pueden dificultar la circulación por carretera.

Este anuncio se produce justo en la tercera fase de la Operación Navidad, que concluirá la medianoche del día de Reyes, el 6 de enero. La DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos en este periodo festivo. Además, al ser mañana domingo miles de conductores regresarán a sus domicilios por ser terminar el fin de semana. La previsión de la Aemet recoge que este domingo se seguirán produciendo fuertes precipitaciones en forma de lluvia en el sur de Andalucía, sur de Valencia y norte de Alicante, así como en Baleares. La nieve persistirá en la cordillera cantábrica y puede comenzar a caer en cotas bajas del centro y este de la península a partir del mediodía y prolongarse hasta la mañana del lunes. En la madrugada del domingo al lunes, las precipitaciones en forma de nieve podrían llegar incluso al área metropolitana y al corredor del Henares.

La previsión del lunes es que la nieve continuará en la zona centro y puede llegar también a Huesca, Lleida, Tarragona, interior de Castellón e interior de Valencia.

Tráfico ha recordado que estas precipitaciones no afectan solo a las vías comarcales y locales, sino que también pueden causar atascos o cierres de la vía en las carreteras de alta capacidad —autopistas y autovías—. De ahí la recomendación de que resulte necesario saber cuál es el estado de las carreteras antes de desplazarse. Según la DGT, las vías importantes que pueden verse afectadas son la A-66/AP-66 (Asturias y León), la A-67 (Palencia-Cantabria), la A-1 (Madrid-Burgos), la A-2 (Madrid- Soria), la A-15 (Soria-Pamplona), la AP-2 A-2 (Lleida-Barcelona), la AP-7 en Tarragona, la A-23 (Zaragoza-Teruel-Huesca), la A-3 en Valencia, la AP-6 en Segovia, la A-51 en Ávila y la A-61 también en Segovia.

Para circular por estas vías es recomendable, ante el riesgo de nevada, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria. Para estar informado se puede acudir a los canales de que dispone la DGT: los boletines informativos en emisoras de radio; las redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011. Toda esta información se actualiza en los navegadores en tiempo real en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Medidas de la DGT

La DGT tiene previsto adoptar una serie de medidas en caso de que se produzcan las nevadas, como restringir la circulación de vehículos pesados y todos los vehículos que no lleven neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas, limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, realizar cortes totales preventivos o establecer desvíos alternativos obligatorios.

“Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten”, ha informado este sábado la DGT en un comunicado.

Deja libre el carril izquierdo

El departamento dependiente del Ministerio del Interior también ha hecho algunas recomendaciones para intentar garantizar la circulación con seguridad y el trabajo de los operarios del mantenimiento de las vías. La más importante y novedosa es dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. A ello se une el estar muy atento a los paneles luminosos y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión. Por último, es conveniente conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

La DGT está a nivel central en contacto permanente para coordinar las actuaciones a desarrollar en caso de nevadas y lluvias con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Coordinación de Tráfico de la DGT, así como la Unidad de Medios Aéreos, también a través de la Unidad de Valoración de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, según explica el comunicado.

Para la gestión y regulación del tráfico en estos episodios de vialidad invernal, la DGT cuenta con ocho Centros de Gestión de Tráfico activos las 24 horas del día, desde donde se coordinan las actuaciones en la red de carreteras de sus áreas de influencia a través del equipamiento y medios con el que cuentan y que permite conocer el estado de la circulación y comunicar las incidencias a los conductores.