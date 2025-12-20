Tráfico alerta de fuertes nevadas a partir de mañana en plena Operación Navidad

La DGT recomienda que se consulten el estado de las carreteras y la previsión meteorológica para evitar accidentes y atascos

La Operación especial de Navidad puede verse complicada a partir de mañana domingo 21 de diciembre por la llegada de un frente atlántico, que traerá lluvias y el descenso de la cota de nieve en gran parte de la Península. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado hoy de estas incidencias y ha recomendado a los conductores que consulten el estado de las carreteras y la previsión meteorológica con el fin de evitar accidentes y atascos. La DGT prevé 22,4 millones de desplazamientos durante estas fechas navideñas.

Es habitual que hasta el próximo 6 de enero se incrementen la circulación de vehículos por los días festivos. La visita de familiares y amigos y el desplazamiento a lugares de segunda residencia, junto con la visita a centros comerciales, hace que suba el número de recorridos tanto de larga distancia como de corta. La llegada de la nieve podría dificultar esta movilidad, según la DGT.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge que las nevadas pueden comenzar ya hoy en las montañas de Lugo, Orense y la Cordillera Cantábrica. Eso sí, se prevé que sean mucho más abundantes a partir de mañana domingo 21 en las provincias de Lugo, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, La Rioja, Navarra, Zaragoza; Huesca, Cuenca, Guadalajara, Granada y Sierra de Madrid.

La DGT recuerda que las precipitaciones afectan a la circulación no solo de las vías convencionales - carreteras comarcales y locales, con un solo carril por sentido de la circulación- como a las autopistas y autovías. Por eso, recomienda conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas son la A-66/AP-66 (Asturias y León), la A-67 (Palencia-Cantabria), la A-6/AP-6 (Madrid- León), la AP-51 (Ávila), la AP-61 (Segovia), la A-1 (Madrid-Burgos), la A-2 (Madrid- Soria), la A-52 (Benavente-Ourense) y la A-23 (Huesca-Jaca). Tráfico también ha informado de la necesidad de llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas. por si fuera necesario utilizarlas.

Los conductores que vayan a emprender un viaje pueden consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de varios canales de la DGT, como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011. Toda esta información está actulizada en los navegadores y en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Tráfico ha difundido algunos medidas que podría llevar a cabo para garantizar la fluidez y la seguridad vial. Entre ellas están el restringir la circulación de vehículos pesados y de aquellos vehículos que no lleven neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas, limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, efectuar cortes totales preventivos y desviar la circulación por vías alternativas.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Carril izquierdo libre

Una de las medidas en las que ha hecho mayor incidencia la DGT es en la necesidad de dejar el carril izquierdo de las carreteras de alta ocupación -autovías y autopistas- libre de forma que puedan pasar los vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. También se recomienda estar muy atento a la información de los paneles luminosos y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

La Dirección General de Tráfico está en contacto permanente para coordinar las actuaciones a desarrollar en caso de nevadas y lluvias con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Coordinación de Tráfico de la DGT, así como la Unidad de Medios Aéreos de la DGT, también a través de la Unidad de Valoración de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Para la gestión y regulación del tráfico en estos episodios de vialidad invernal, la DGT cuenta con ocho Centros de Gestión de Tráfico activos las 24 horas del día, desde donde se coordinan las actuaciones en la red de carreteras de sus áreas de influencia a través del equipamiento y medios con el que cuentan y que permite conocer el estado de la circulación y comunicar las incidencias a los conductores.