Identificados los cuerpos de otros dos mineros de Pasta de Conchos

Un total de 63 mineros quedaron sepultados por el derrumbe de una mina en Coahuila hace ya 20 años. En este tiempo, se ha rescatado a 25 de ellos y faltan aún 38

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha informado este miércoles de la identificación de los cuerpos de dos de los mineros sepultados en un derrumbe en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006, hace ya 20 años. “Se ha notificado a sus respectivas familias la plena identificación de los mineros José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha”, ha expuesto la dependencia en un comunicado. El hallazgo supone un avance en la recuperación de los cuerpos de los 63 mineros que murieron sepultados en el lugar, de los que hasta el momento se han recuperado solo 25. “Se seguirá trabajando para la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes”, asegura el escrito.

La traumática explosión ocurrió hace 20 años, el 19 de febrero de 2016. La presidenta Claudia Sheinbaum expuso el pasado viernes que la atención de su Gobierno no saldría de Pasta de Conchos “hasta que no se encuentre al último minero”. “[Es] un trabajo permanente que se inició con el presidente [Andrés Manuel] López Obrador y al que nosotros estamos dando continuidad”, indicó la mandataria en su visita al mausoleo en memoria de los mineros. El expresidente ya había llevado el problema a su primera campaña presidencial, la de 2006.

La CFE ha apuntado que ahora “se avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares”. La Secretaría de Trabajo garantizará el acompañamiento, ha subrayado el comunicado, “en todo momento hasta el destino final de los mineros, como ha sido en los 23 casos anteriores”.

Las familias tuvieron que esperar casi 20 años para comenzar a ver avances sólidos en las labores de rescate. El Gobierno anunció la recuperación de 13 de los cuerpos a comienzos de marzo del año pasado, lo que suponía el mayor avance en dos décadas. Algo menos de un año antes consiguieron extraer los restos de otros dos trabajadores. La CFE ha explicado que la identificación anunciada este miércoles estuvo apoyada en la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Salud, el Gobierno de Coahuila y el de los municipios de la región carbonífera.

El Gobierno anunció, tras la recuperación de los 13 cuerpos, un incremento en las pensiones de viudedad, orfandad e incapacidad para los familiares de los fallecidos hasta alcanzar el salario mínimo general de la Ciudad de México, que entonces estaba en los 8.364 pesos. Ese punto suponía una mejora notable con respecto a las medidas que se habían aprobado en el pasado. Las familias denunciaban entonces que algunas pensiones no llegaban a los 100 pesos diarios.

Las labores de rescate han pasado por diferentes fases —controvertidas en algunos casos— desde que se produjo la explosión de gas en la mina. López Obrador anunció, en 2019, el inicio de trabajos para ver la viabilidad del rescate, una decisión que llegaba tras 12 años en los que el tema ni siquiera estuvo sobre la mesa. Un año después se aprobó el Plan de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos, que no arrojó resultados en la búsqueda hasta cuatro años después, en junio de 2024, cuando encontraron los primeros restos humanos sepultados.