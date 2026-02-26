Gianni Infantino garantiza el Mundial en México: “Se descarta por completo otra sede”

“Es México o es México”. Así ha asegurado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la permanencia del país como una de las sedes del Mundial 2026. Luego de la incertidumbre que sembró la ola de violencia del fin de semana en el Estado de Jalisco —donde está Guadalajara, una de las ciudades anfitrionas—, Infantino ha tenido que rectificar dos veces en menos de 24 horas la sede mexicana. No habrá cambios en los recintos ni en el calendario.

“Se descarta por completo que habrá otra sede. Vamos a México, lo vamos a hacer bien y va a ser fantástico”, ha afirmado Infantino a los medios en un evento en Miami, este miércoles. “Nadie va a mover nada, estamos en contacto con la presidencia, las autoridades, tenemos plena confianza en las autoridades de México, en Sheinbaum y su equipo de trabajo”. Las declaraciones llegan en medio de la tensión sobre las condiciones de seguridad rumbo al torneo. El clima de preocupación ha imperado desde que este martes las federaciones alemana y portuguesa exigieran medidas de seguridad al máximo órgano del fútbol durante los juegos programados en el país. Portugal lo hizo de cara al amistoso programado el próximo 28 de marzo para la reinauguración del Estadio Azteca.

El presidente de la FIFA ha reiterado que existe comunicación constante con la organización en México. “Estamos trabajando en eso, estamos en contacto permanente con la presidencia. Claramente, monitoreamos la situación. Pasan cosas en el mundo y cuando pasan, tenemos que confiar en las autoridades”, ha sostenido. Infantino se refiere a lo sucedido el fin de semana, cuando el abatimiento del capo más buscado del mundo y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio El Mencho Oseguera, desató narcobloqueos y enfrentamientos en 20 Estados. Las imágenes de autos y negocios en llamas inquietaron a algunas selecciones, mientras este miércoles, a tres días del operativo, las autoridades locales aseguran la normalidad en el territorio.

“Creemos que pasan cosas en el mundo, buenas o malas, no vivimos en la luna y cuando pasan cosas monitoreamos la situación, tenemos plena confianza en que todo saldrá bien. México es un país de fútbol y las autoridades mexicanas, como la gente, harán que la Copa del Mundo y los playoffs —repesca— sean una celebración de fútbol”, ha dicho. Con ello confirma que los duelos de repechaje programados para marzo en Guadalajara y Monterrey se mantienen sin modificaciones. También siguen en pie los partidos mundialistas que albergarán esas dos ciudades junto con la capital, Ciudad de México.

El dirigente además ha añadido un mensaje para el país, al decir que merece una celebración a la altura del torneo. “Tenemos que apoyar a México, a un país que ha sufrido y que merece que el Mundial sea una fiesta y va a ser una fiesta”, ha afirmado. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha respaldado la permanencia de México en el Mundial. Se han sumado al discurso los Gobiernos locales de las tres sedes, así como el gobernador del Estado de Querétaro, donde hoy se lleva a cabo un encuentro amistoso entre la selección mexicana e Islandia, rodeado de un fuerte operativo de seguridad.