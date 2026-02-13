Marcelo Flores renuncia al Tri y jugará con Canadá rumbo al Mundial 2026

Marcelo Flores no volverá a vestir la camiseta de la selección mexicana. La FIFA autorizó el cambio de federación del mediocampista de Tigres y, a partir de ahora, podrá representar a Canadá, el país donde nació y al que pidió defender de cara al Mundial de 2026. El futbolista de la UANL desde hace más de dos años, solicitó a la FIFA el trámite conocido como One Time Switch, que permite a un jugador cambiar de selección nacional siempre que cumpla con los requisitos establecidos. La aprobación cierra definitivamente su etapa con el Tricolor.

Flores jugó tres partidos con México —dos amistosos y uno de la Concacaf Nations League—, y no volvió a ser considerado. Ante la falta de convocatorias, optó por iniciar el proceso para cambiar de federación. Flores mostró su intención de representar a México desde los 15 años, cuando aceptó los llamados de las juveniles, y en 2022 anunció públicamente que renunciaba a la posibilidad de representar a Canadá. Entonces parecía decidido a consolidarse con México, pero el escenario cambió.

Flores tenía la posibilidad de elegir entre las dos selecciones. Su padre es mexicano, pero nació en Canadá y pasó parte de su infancia en Inglaterra. Esa combinación le permitía aspirar a cualquiera de las dos federaciones. Finalmente, la falta de continuidad con el equipo mexicano inclinó la balanza hacia el vecino del norte.

El mes pasado ya había aceptado entrenar con Canadá, aunque no había hecho pública una renuncia formal al Tricolor. Ahora, con la aprobación de la FIFA, su incorporación es oficial. Se espera que el seleccionador canadiense, Jesse Marsch, lo convoque para la próxima fecha FIFA de marzo, en la que el equipo enfrentará a Islandia y Túnez.

Flores, de 22 años, y formado en la cantera del Arsenal, jugó cedido en el Real Oviedo en 2022 antes de unirse a Tigres en la Liga MX en 2023, donde ha firmado un contrato hasta 2027 y suma siete goles en la temporada. El mediocampista se suma a los futbolistas mexicanos que han optado por vestir otros colores como es el caso de Alejandro Zendejas y Brandon Vazquez, que se unieron a la selección estadounidense.