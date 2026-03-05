Sheinbaum considera “respetable” la posición de Sánchez de poner freno a Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respaldado la postura de su homólogo español Pedro Sánchez, quien ha repudiado la guerra tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. “Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN que es una decisión que ellos tomaron”, ha señalado la mandataria mexicana este jueves desde su rueda de prensa. En su discurso, Sheinbaum ha reforzado la postura de su Gobierno por la solución pacífica de los conflictos y ha propuesto que Naciones Unidas retome su papel mediador en la crisis de Oriente Próximo.

El apoyo de México a la posición de España llega en pleno auge de las tensiones de Sánchez con Trump por la ofensiva sobre Irán. El republicano ha acusado al aliado de la OTAN de ser un un socio “terrible” y lo ha amenazado con un “embargo” comercial por no permitir el empleo de las bases de uso compartido de Morón y Rota para la guerra en Oriente Próximo. Este jueves, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a cargar contra el Gobierno español. “Tenemos muchos ganadores, pero España es perdedora, y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, ha declarado por teléfono Trump para el New York Post. “Son los únicos que votaron en contra del pago del 5%, y son muy hostiles con todos”, ha añadido.

Pedro Sánchez en Madrid, el 4 de marzo. Borja Puig de la Bellacasa (EFE)

Sheinbaum ha insistido en que la postura de política exterior de su Gobierno siempre abogará por la paz. Hace solo tres días, la presidenta condenó los ataques a Irán con bombardeos a la población civil. “La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”, dijo en su conferencia de prensa matutina. “Sería muy bueno que se recuperara el papel de Naciones Unidas, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiemp el desarrollo sostenible y justo de los países. Todos los esfuerzos que vayan en ese sentido, nosotros los vamos a apoyar”, ha añadido ahora desde Palacio Nacional.

El respaldo de la presidenta a Sánchez, convertido uno de los principales opositores a Trump en Europa, añade más leña al fuego de las tensiones entre México y Estados Unidos, su principal socio comercial. Sheinbaum ha recordado este jueves que su Gobierno sigue buscando la forma enviar ayuda humanitaria después de verse obligado a cortar el suministro de petróleo a la isla por las amenazas arancelarias de Estados Unidos. También ha indicado que se ha enviado una nota diplomática y su equipo está en contacto con la familia del ciudadano mexicano fallecido bajo la custodia de ICE en California. “Se está apoyando a las familias para la denuncia en los Estados Unidos en los tribunales correspondientes y evidentemente estamos exigiendo además toda la información. Cómo fue que pasó, porqué pasó y todo lo que tiene que ver con ello”, ha informado. “Más allá de que nuestra posición, que es que a los mexicanos que viven allá todos son honestos, trabajan y ayudan a la economía porque pagan impuestos y no estamos de acuerdo en la manera en que se está tratando, pues evidentemente en un caso de este tipo pues tiene que conocerse toda la verdad”, ha añadido.