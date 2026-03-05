El ‘Financial Times’ define a Pedro Sánchez como “la némesis de Trump en Europa”

El Financial Times ha publicado este jueves un artículo en el que describe al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la “némesis” de Donald Trump en Europa. El diario británico afirma que Sánchez dice al presidente de Estados Unidos “lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir”, pero advierte de que algunos ven en sus palabras un error de cálculo.

Sánchez recuperó este miércoles el “No a la guerra” que movilizó a la izquierda española en 2003 tras la decisión de Estados Unidos de invadir Irak. En su declaración en La Moncloa, el presidente del Gobierno español se refirió también a que los objetivos del ataque no estaban claros: “Ni siquiera están claros los objetivos de este ataque. Sabemos que de esta guerra no saldrá un orden internacional justo, salarios más altos, un medio ambiente más saludable. Los gobiernos no estamos para empeorar la vida de la gente. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles son los de siempre”. El Financial Times define estas palabras como “un tipo de pulla que raramente se oye a un líder de la UE” y explica que otros “intentan apelar a la vanidad y a los intereses personales de Trump o tratan de minimizar sus evidentes desacuerdos”.

“Pero Sánchez —apuntan el texto del rotativo británico— es el único que se está enfrentando al presidente de Estados Unidos”. Se preguntan si el presidente español ha “llevado las cosas demasiado lejos”: “No solo se ha negado a permitir que EE UU utilice las bases militares operadas conjuntamente en España para atacar a Irán, sino que también se ha lanzado contra los ataques estadounidenses e israelíes comparándolos con la ‘injusta’ invasión de Irak de 2003″, apuntan.

El Financial Times da voz a José Luis Manfredi, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que afirma que Irán representa “un error de cálculo” para España: “Estados Unidos encontrará otros puertos o bases desde los que lanzar sus operaciones. España no gana nada con esta operación y tiene el riesgo de reforzar su posición como oponente político en un momento especialmente delicado”, dice Manfredi. También hablan con Amanda Sloat, profesora del IE en España y exasesora del expresidente Joe Biden en Europa, que explica que las críticas de Sánchez a Trump “destacan por el silencio meditado de los otros líderes europeos”. “Ha sido el líder europeo que más ha criticado lo que no le gusta de Trump”, destaca Sloat en el artículo.

“Durante un tiempo, las diferencias ideológicas entre Sánchez y Trump han beneficiado a ambos. Enfrentarse a Trump ha sido popular para la base izquierdista de Sánchez”, escriben los periodistas del FT, que añaden que los choques con el presidente de EE UU han servido para ganarse la simpatía de muchos españoles que estaban contra Sánchez.

El artículo cierra con una cita de la declaración de Sánchez este miércoles en La Moncloa: “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”.