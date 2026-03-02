Un mexicano muere en custodia del ICE en California

Una víctima mexicana más se ha sumado a la lista de fallecidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un connacional ha muerto en Adelanto, California, a cargo del Gobierno estadounidense. A través de un comunicado, la SRE ha asegurado que “exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan”. No se ha revelado la identidad del difunto.

El Gobierno de México ha indicado que el Consulado en San Bernardino “activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades para solicitar información detallada sobre las circunstancias del deceso”. Además, ha manifestado que brindan acompañamiento a la familia de la víctima y realizan las gestiones para la repatriación de los restos. “La protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México”, afirman.

Este nuevo caso se conoce más de un mes después de que otro ciudadano mexicano muriera también bajo resguardo del ICE. Heber Sánchez Domínguez había sido detenido a principios de 2026 tras un choque provocado por no haber respetado una señal de alto. Como no contaba con seguro contra accidentes, el hombre fue detenido y enviado a un centro de detención en Georgia, según su esposa. Su familia asegura que no había tenido noticias de Sánchez sino hasta el 14 de enero cuando les notificaron de su fallecimiento. En ese momento, el Consulado General de México en Atlanta pidió a EE UU que se establecieran “las circunstancias del hecho” y exigió una investigación “pronta y transparente”.

La muerte de Heber Sánchez tampoco era la primera de un mexicano en custodia del ICE o derivada de un operativo de la agencia en lo que va de la segunda administración trumpista. Antes, al menos 10 personas habían fallecido como resultado de la política migratoria del republicano en EE UU, según la SRE. Donald Trump ha lanzado desde la Casa Blanca una férrea cruzada en contra de los migrantes que ha dejado también víctimas estadounidenses. La muerte de Renée Good y Alex Pretti en enero pusieron contras cuerdas al Gobierno de Trump ante la presión interna de la ciudadanía que denunciaba la brutalidad de los agentes del ICE.