Ir al contenido
_
_
_
_
México
RELACIONES EXTERIORES

Roberto Velasco, el alfil de Sheinbaum para lidiar con Estados Unidos

El actual encargado de la Secretaría de Exteriores ha ido escalando posiciones dentro del Gobierno y cuenta ahora con la confianza plena de la presidenta mexicana

Roberto Velasco, en Palacio Nacional, el 18 de diciembre.
Beatriz Guillén
Beatriz Guillén
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El 31 de marzo de este año, los mercados, las industrias y también los Gobiernos contenían la respiración. Faltaban 48 horas para lo que Donald Trump había llamado épicamente “el Día de la Liberación”. El presidente de Estados Unidos iba a dar el golpe final al tablero comercial global con la imposición frenética de aranceles. México, que envía el 80% de su producción al vecino del norte, estaba en vilo. La presidenta Claudia Sheinbaum llamaba a la calma, pedía esperar, confiaba en los esfuerzos de su equipo. En las vísperas a que todo lo que tenía que ocurrir ocurriera, la mandataria envió a un último comité negociador a Washington. Ahí estaba Omar García Harfuch, el todopoderoso zar de Seguridad de México, y un abogado, de 37 años, entonces jefe de América del Norte para la Secretaría de Exteriores, Roberto Velasco. Mientras el canciller, Juan Ramón de la Fuente, se quedaba en México, mantenía una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y recibía también al gobernador de Illinois, era Velasco quien iba a reunirse con el círculo más cercano a Trump. En esa escena, partida en dos territorios, se concreta la trayectoria fulgurante del que es el alfil de Sheinbaum para su misión más difícil: lidiar con Estados Unidos.

“Sí es una trayectoria muy excepcional, en el sentido literal de la palabra, hay pocas personas que se hayan especializado y crecido tanto como él”, apunta una fuente cercana a la Cancillería mexicana por el actual encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Velasco, nacido en una familia de clase media de Ciudad de México, fue en 2008 líder juvenil de Convergencia —que después se convertiría en Movimiento Ciudadano—, el partido que había ayudado a fundar su tío Cuauhtémoc Velasco y que había formado parte de la coalición que impulsó a Andrés Manuel López Obrador en su carrera presidencial en 2006. Desde ahí empieza su vínculo partidista, que le llevaría también a trabajar en la Administración de Marcelo Ebrard cuando era jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Después de terminar Derecho en la Universidad Iberoamericana, Velasco se lanza en 2015 de forma oficial hacia Estados Unidos, donde cursó un máster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, fungió de editor jefe de la revista Chicago Policy Review y estuvo agregado a la oficina del alcalde Rahm Emmanuel, quien había sido jefe de gabinete de Barack Obama. Es en 2018, a su regreso a México, cuando Velasco vuelve a trabajar cerca de Ebrard, quien estaba de encargado territorial para la campaña de López Obrador. El veterano político empieza a ayudar de forma paralela al fundador de Morena a tejer las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos. “Morena no tenía entonces muchos personajes que pudieran llevar una relación como la que llevó Marcelo Ebrard con la gente de Trump, por la razón de que no habían gobernado”, señala una fuente cercana. Velasco entra también a la confección de estos vínculos y en 2018, cuando López Obrador llega a Palacio Nacional, Ebrard se lo lleva a la Secretaría de Exteriores como director de comunicación social.

Muy discreto, leal y sumamente disciplinado, Velasco ha ido con los años ascendiendo posiciones dentro de la Cancillería. Algunas crisis de entonces se parecen a las de ahora. En 2019, el abogado tuvo que viajar de emergencia, como vocero de Ebrard, para tratar de contener la arremetida de aranceles con la que amenazaba ya entonces Trump. Al año siguiente de esa operación, Velasco es nombrado director general para América del Norte, un título que cambió primero por el de jefe de Unidad, en octubre por el de subsecretario, y desde final de este noviembre, ya por el de encargado de despacho de la SRE, tras la licencia temporal de Juan Ramón de la Fuente por una intervención de columna.

“Ha sido una evolución muy rápida. Él ha estado en la misma posición con tres secretarios de Exteriores distintos, Ebrard, Alicia Bárcena y De la Fuente, y con dos presidentes, López Obrador y Sheinbaum. Eso sí es sorprendente, pero muestra que tiene el talento, la disciplina y las bases”, señala esta fuente. “Ya se ha hecho especialista en Estados Unidos y eso no necesariamente se repite tanto en este Gobierno”.

Velasco se ha convertido en una figura clave para Sheinbaum, quien tiene plena confianza en él. En las 14 llamadas que la presidenta ha tenido con Trump, el abogado ha estado presente. “Hay tres personas que son permanentes en esas llamadas: Juan Ramón, Ebrard y Roberto”, confirma otra fuente cercana a Exteriores. “Claramente, Roberto ha jugado un papel extenso; él es quien está permanentemente viendo ciertos temas”.

Este papel protagónico ha sido también visto con suspicacia en relación con el canciller, que en ocasiones ha pasado a segunda fila. Una de estas fuentes señala que este repliegue de De la Fuente es algo “muy platicado” con la presidenta: “El que ha perdido más en esa visibilidad es Juan Ramón, pero hacia afuera, no hacia adentro”. “La estrategia es no desgastarse tanto. Si tiene a alguien abajo, en este caso Roberto Velasco, si él comete un error, todavía tiene otro nivel para poder hacer el ajuste”, apunta.

Sin embargo, también son muchas las voces que preguntan si Velasco va a quedarse al frente de Exteriores tras la licencia temporal del titular. Las fuentes consultadas por EL PAÍS no lo creen probable: “La SRE no solamente es una cartera, es un lugar de prestigio: eres la cara de México afuera. Todos los que han llegado a ser cancilleres, han tenido un puesto importante antes. Además, Claudia ya tiene el desarreglo con la mitad de su Gobierno y el lema es si algo no está roto, no lo arregles. Y Roberto está ahora mismo en la mejor posición para ayudarla”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Beatriz Guillén
Beatriz Guillén
Beatriz Guillén - twitter
Reportera de EL PAÍS en México. Cubre temas sociales, con especial atención en derechos humanos, justicia, migración y violencia contra las mujeres. Graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Roberto Velasco: “Vamos a actualizar con EE UU y Canadá el marco para responder a más amenazas de pandemia”

Francesco Manetto | México
Aranceles automóviles

El alza de aranceles en automóviles y autopartes complica el panorama para la industria automotriz en México

Karina Suárez | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Localizan sin vida al último pasajero del avión de apoyo médico de la Marina mexicana accidentado en Texas
  2. Una denuncia por presuntas omisiones se atraviesa en la carrera de David Colmenares para su reelección en la Auditoría Superior
  3. La caída de El Panu, el último jefe de pistoleros de Los Chapitos
  4. Sorteo Gordo de Navidad 2025: lo que hay que saber sobre los premios de la Lotería Nacional
  5. Una jueza absuelve a Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’, el secuestrador más sanguinario de los noventa en México
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_