El alza de aranceles en automóviles y autopartes complica el panorama para la industria automotriz en México

El muro arancelario que México ha desplegado contra los países con los que no tiene tratado comercial supondrá un reto mayor para la industria automotriz del país. El Congreso mexicano aprobó esta semana un aumento del 20% a un 50% sobre los vehículos de países como China, India, Vietnam, Corea del Sur, entre otros. Además, un alza de entre un 15% y un 25% en las tarifas de más de 141 autopartes a partir del próximo año. El sector automotriz será, junto al de textil, vestido y acero, uno de los sectores que más impacto tendrá en los costes de sus importaciones. Los expertos aseguran que esta medida encarecerá los modelos de autos importados de estas naciones, presionará a las firmas que requieren dichas autopartes y obligará a los fabricantes de Asia a replantear sus planes en México. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha esgrimido que la medida es necesaria para proteger a los productores locales y los empleos del país, sin embargo, los especialistas también advierten un gesto a favor de la política proteccionista de Estados Unidos, el principal importador de autos mexicanos.

Este giro de timón ya ha levantado las alertas de China y Corea del Sur, dos de los países más afectados por el alza de aranceles. El gigante asiático ha solicitado a México “corregir” la imposición de lo que considera unas tarifas unilaterales y proteccionistas. Mientras que Corea del Sur manifestó que evaluará las medidas para proceder. Tras estos reclamos, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que continuarán en diálogo con estas naciones, sin embargo, explicó que no es una medida dirigida a un país, sino acciones para proteger a sectores en México. “No nos deja nada estar trayendo importados vehículos automotores, (con las importaciones) estás desmontando nuestra industria automotriz que son 1,3 millones de empleos en México que hay que proteger”, declaró este jueves.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha calificado el aumento de aranceles como una “herramienta clave” para fortalecer la producción nacional y evitar distorsiones de mercado mediante condiciones de competencia efectiva. El gremio, que reúne a una treintena de armadoras en el país, hizo hincapié en que buscarán acciones para fortalecer a la industria automotriz de México. En 2024, las exportaciones automotrices a EE UU sumaron más de 182.000 millones de dólares. Pese a este liderazgo y a la vigencia del TMEC, desde abril pasado el Gobierno de Trump comenzó a aplicar una tarifa menor del 25% sobre los autos importados desde territorio mexicano.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advierte de que será ineludible un alza de los costes en la industria, y en específico, de las armadoras chinas, debido al alza de tasas arancelarias tanto en vehículos como en autopartes. “Los vehículos que no tienen producción en México deberán pagar un 50%; esto tendrá un impacto en el precio de automóviles, principalmente de las marcas chinas. El impacto no será homogéneo, habrá que ver la capacidad de ajuste de cada fabricante”, indica. El titular de la AMDA confía en que la Secretaría de Economía apoyará con programas sectoriales a la industria, a fin de facilitar el acceso de proveeduría extranjera que no se puede sustituir con producción local.

El Gobierno de México asegura que el alza de aranceles atiende a una necesidad local, no obstante, los especialistas lo advierten como un gesto a favor de la política proteccionista de Estados Unidos, un asunto de relevancia a meses de que comience la revisión del TMEC, en julio próximo. “La industria automotriz resultará golpeada, se van a encarecer los automóviles no solo de las armadoras chinas, sino también del resto de las armadoras que utilizan autopartes asiáticas. Los países que se van a tener que preocupar son China, Corea del Sur y la India, por el contrario, Japón, al tener un acuerdo comercial con México, puede resultar beneficiado”, indica Adolfo Laborde, experto en comercio internacional del CIDE.

La ola de reacciones sobre este incremento de aranceles es un punto de muestra del valor estratégico del sector automotriz. Solo de enero a noviembre de este año, más de 271.000 vehículos comercializados en México provenían de China, lo que supone un 20% del mercado mexicano. Esta participación incluye tanto los autos de marcas chinas como los vehículos manufacturados en ese país por los grandes jugadores como General Motors, Volkswagen, Renault, entre otros. De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 los envíos de autos chinos a México sumaron más de 13.490 millones de dólares, solo por detrás de los 25.685 millones de dólares de EE UU. El tercer lugar fue para Alemania con 4.000 millones de dólares y en cuarto y quinto lugar India y Corea del Sur. Estos dos últimos países, al no contar con un acuerdo comercial con México, resentirán aún más el incremento tarifario.

Eric Ramírez, director de la consultora Urban Science, detalla que de los 887.000 vehículos importados en el año por México, un 54% proviene de los países con los que México no tiene acuerdo comercial, equivalente a poco más de 467.000 vehículos. Sin embargo, matiza que un importante porcentaje de unidades foráneas podrán eludir las tarifas porque abastecen a las fabricantes en México. De acuerdo con sus cálculos, solo 120.000 vehículos, principalmente de China, serán afectados por el incremento de arancel del 20 al 50%. “En el caso de las marcas chinas, el impacto final del incremento de arancel será de un 27%, debido a su estructura de costos. Además, se puede absorber la mayoría del impacto entre la marca y los distribuidores, por lo que el incremento al consumidor final será solo de un 5%”, avizora.

En las calles de México, es cada vez más frecuente ver los nombres de MG Motor, Changan, BYD o JAC en los autos. La comercialización de autos de China en México ha venido ganando terreno en los últimos años. En una década, el gigante asiático desplazó a Japón y se colocó en el segundo socio importador de vehículos para México, al pasar de importaciones de vehículos por 2.000 millones de dólares en 2014 a más de 13.000 millones de dólares en 2024. En paralelo a la creciente importación de vehículos asiáticos, armadoras como BYD adelantaron proyectos de manufactura desde México para atender el boyante mercado mexicano. Sin embargo, frente a la nueva política arancelaria global y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, estos planes están ahora en vilo.

México es el principal exportador de automóviles a EE UU, más del 80% de su producción se dirige a ese mercado. En 2024, el país latinoamericano envió 2,9 millones de vehículos, con un valor de 78.500 millones de dólares al otro lado del Río Bravo. Al sumar autopartes y motores, las divisas ascienden a más de 182.000 millones de dólares, según las cifras del Departamento de Comercio estadounidense. México aún está negociando un mejor trato arancelario con Washington y no son pocos los expertos que advierten que con esta escalada de aranceles no solo en la industria automotriz, sino también en textiles, aceros, plásticos y otros enseres, el país latinoamericano está cada vez más cerca de alcanzar el tan ansiado “trato preferente” de Estados Unidos.