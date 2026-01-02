Récords en el Prado, Patrimonio Nacional y Arqueológico, subidas en el Guggenheim, el Thyssen o el Caixaforum: los museos revelan sus visitantes en 2025

Algún récord, muchas confirmaciones y buenas noticias. O malas, para quien mire con terror la masificación en los museos. El caso es que las cifras de asistencia en 2025 a los principales centros artísticos de España, difundidas a lo largo de los últimos días, dan fe de su creciente entendimiento con el público. Sobre todo entre abril y mayo, los meses de mayor afluencia. Y empezando por el más célebre y exitoso, el Prado, que estableció por tercer año consecutivo su mejor marca histórica: emitió 3.513.402 entradas, unas 56.000 más que en 2024, aunque la fórmula más elegida fue el acceso gratuito, que supuso el 45% de las visitas, seguido de un 44,7% que pagó el precio normal. Casi la mitad del público tenía entre 14 y 34 años y las mujeres supusieron el 53%.

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía recibió 1.601.732 visitantes en su sede principal, casi 65.000 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a 2024, aunque queda por debajo de sus marcas más elevadas, superiores a los 1,7 millones. “Hay que recordar que las sedes del Parque de Retiro han permanecido cerradas todo el año por las obras de rehabilitación”, subraya un comunicado emitido por el museo, que también incluye una valoración de su director, Manuel Segade: “Es una alegría el crecimiento sistemático de públicos en las sedes centrales del Reina en un momento en que los palacios del Retiro continúan cerrados por trabajos en sus edificios. Estamos seguros de que este impulso continuará con la apertura de la nueva planta de colecciones en febrero y la reapertura del Palacio de Velázquez para el verano”.

El Thyssen-Bornemisza no celebra un récord, pero casi: los 1.003.455 accesos registrados suponen el segundo dato más alto de su historia, por detrás de 2023 (hubo unos 9.000 más), pero con un crecimiento del 5,4% frente al año pasado. El 51,2% tenía procedencia nacional: en concreto, un 38,5% de Madrid y un 12,7% del resto de España. La exposición más vista fue Picasso y Klee en la colección Heinz Berggruen, con 116.183 visitantes, seguida de Proust y las artes y la instalación Edgar Degas. En la sombrerería.

Patrimonio Nacional también presume de cifras inéditas: recibió 7.450.828 visitantes en 2025, más que nunca, con un aumento del 3,8% con respecto a 2024. El desglose en su página web oficial aclara que 4,3 millones de entradas se debieron a los Palacios Reales, Reales Monasterios y Reales Patronatos, entre los que destaca el Palacio Real de Madrid, con 1.769.167 visitas, un 11,6% más que en 2024. La Galería de las Colecciones Reales, inaugurada hace dos años y medio, siguió creciendo y sumó 741.589 visitantes, un 12,5% más que en 2024.

El Guggenheim de Bilbao, en cambio, se quedó cerca de sus datos más altos: los 1.305.003 accesos de 2025 se colocan en el cuarto puesto de la historia del museo, aunque a pocos miles de distancia del mejor año, el 2023. Hubo subida, eso sí, respecto a 2024, y además el centro contabilizó los meses de mayo, junio y julio con mayor asistencia desde su apertura, en octubre de 1997.

También registró datos entre los más altos de su trayectoria, aunque sin récords, el Museo Picasso Málaga: hubo 792.366 visitantes en 2025, una cifra que el propio centro ha interpretado como una confirmación de la “madu­rez del pro­yecto cul­tu­ral” que está realizando, en un comunicado.

Crecieron frente a 2024 también el Museo de Bellas Artes de València (MuBAV), con 250.949 visitas, es decir, un 5% más, o el Caixaforum de Barcelona, con 585.575 entradas y una subida del 15,09%, mientras que el Museo Picasso de la capital catalana se quedó ligeramente por debajo del año anterior, siendo aún así el más visitado de los centros artísticos municipales, con 1.021.500 asistentes. Sus dos exposiciones más visitantes fueron Crecer entre dos artistas y De Montmartre a Montparnasse.

El Museo Arqueológico Nacional fue otro centro que alcanzó los números más altos de su historia: 864.201 visitantes, un 37,76% más que el año anterior y muy por encima del anterior récord, de 2014. De entre la red de museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), logró los datos más elevados en una década: 293.700 visitantes, apenas un 0,3% más que en 2024. “Le siguen el Museo Sefardí en Toledo, el tercero más visitado de la Red de Museos Estatales, con 256.468 visitantes; y el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida que, con 224.890 visitantes, incrementa su cifra de 2024 en un 21,97% más, coincidiendo con los cierres del museo por las obras de ampliación y remodelación de su emblemática sede, diseñada por Rafael Moneo, que celebra su 40 aniversario en 2026″, subraya un comunicado difundido por Cultura.