Ir al contenido
_
_
_
_
EPS
12 tendencias para 2026

¿Cómo se descoloniza un museo?

Los museos de América y Antropología renuevan la forma y el fondo de su discurso

Ana Marcos
Ana Marcos
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A final de 2025 se concretó en España el debate que atraviesa desde hace más de un lustro los muros de las grandes pinacotecas del mundo: ¿cómo se descoloniza un museo? Tras más de un año de trabajo, entregaron sus conclusiones los dos comités de expertos a los que Ernest Urtasun, ministro de Cultura, encomendó que analizaran los discursos expositivos de los museos de Antropología y América para “superar y cuestionar el eurocentrismo”. Las dos instituciones cambiarán su relato, pero también la manera en la que se cuenta, es decir, las salas, las vitrinas, las cartelas… para incluir una perspectiva antirracista, de género, con justicia social y capaz de eliminar todos los sesgos con los que hasta ahora estos centros han explicado la historia de un continente y una parte de la historia de la humanidad.

En 2026, los proyectos se podrán en marcha tras licitarse por 4,4 millones de euros, para el de Antropología; y por 9,2 millones, para el de América. La previsión es que la transformación definitiva de las salas donde se albergan las colecciones permanentes quede lista en 2028.

Hasta entonces, los visitantes podrán recorrer las salas y atestiguar cómo se acaba con “la mirada colonial”, en palabras de Andrés Gutiérrez, director del Museo de América. El Museo Nacional de Antropología tiene la ambición, según su director, Fernando Sáez, de convertirse en un espacio de “participación comunitaria y mediación social”, justo cuando el centro cumple 150 años. “La propia antropología a lo largo de su evolución ha incurrido y promocionado teorías con intereses políticos y sociales que han legitimado un orden mundial ahora en cuestión”, explicó el gestor en la presentación del proyecto.

A este debate contribuye el desembarco de culturales centenares de piezas arqueológicas cedidas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y que se puede ver hasta marzo en el Museo Thyssen, el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes y Casa de México agrupadas bajo el título La mitad del mundo. La mujer en el México indígena. España y México avanzan en su acercamiento a través del arte y su capacidad de reparación, después de que las relaciones entre ambos —con una historia de siglos compartida— quedaran congeladas cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigió por carta en 2019 al rey Felipe VI que pidiese perdón por los desmanes de la conquista. José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, fue el encargado de pronunciar las palabras de desagravio en la inauguración de la muestra: “La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”. ‌

Doce retos y tendencias para 2026

Consulte todas las claves de un año que nace cargado de incertidumbre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ana Marcos
Ana Marcos
Ana Marcos - twitter
Redactora de Cultura. Forma parte del equipo de investigación de abusos en el cine. Ha sido corresponsal en Colombia y ha seguido los pasos de Unidas Podemos en la sección de Nacional, además de participar en la fundación de Verne. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

20 personajes de los que hablaremos en 2026

El País Semanal

Doce retos y tendencias para 2026

El País Semanal / Andrea Rizzi / Carlos E. Cué / Javier Lafuente / Karelia Vázquez / Manuel G. Pascual / Eneko Ruiz Jiménez / Óscar Gutiérrez Garrido / Ana Marcos / Jessica Mouzo / Leticia García
_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
  2. Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
  3. Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
  4. Timothy Morton, activista: “Estados Unidos es un gigantesco campo de concentración”
  5. La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_