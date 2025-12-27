A final de 2025 se concretó en España el debate que atraviesa desde hace más de un lustro los muros de las grandes pinacotecas del mundo: ¿cómo se descoloniza un museo? Tras más de un año de trabajo, entregaron sus conclusiones los dos comités de expertos a los que Ernest Urtasun, ministro de Cultura, encomendó que analizaran los discursos expositivos de los museos de Antropología y América para “superar y cuestionar el eurocentrismo”. Las dos instituciones cambiarán su relato, pero también la manera en la que se cuenta, es decir, las salas, las vitrinas, las cartelas… para incluir una perspectiva antirracista, de género, con justicia social y capaz de eliminar todos los sesgos con los que hasta ahora estos centros han explicado la historia de un continente y una parte de la historia de la humanidad.

En 2026, los proyectos se podrán en marcha tras licitarse por 4,4 millones de euros, para el de Antropología; y por 9,2 millones, para el de América. La previsión es que la transformación definitiva de las salas donde se albergan las colecciones permanentes quede lista en 2028.

Hasta entonces, los visitantes podrán recorrer las salas y atestiguar cómo se acaba con “la mirada colonial”, en palabras de Andrés Gutiérrez, director del Museo de América. El Museo Nacional de Antropología tiene la ambición, según su director, Fernando Sáez, de convertirse en un espacio de “participación comunitaria y mediación social”, justo cuando el centro cumple 150 años. “La propia antropología a lo largo de su evolución ha incurrido y promocionado teorías con intereses políticos y sociales que han legitimado un orden mundial ahora en cuestión”, explicó el gestor en la presentación del proyecto.

A este debate contribuye el desembarco de culturales centenares de piezas arqueológicas cedidas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y que se puede ver hasta marzo en el Museo Thyssen, el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes y Casa de México agrupadas bajo el título La mitad del mundo. La mujer en el México indígena . España y México avanzan en su acercamiento a través del arte y su capacidad de reparación, después de que las relaciones entre ambos —con una historia de siglos compartida— quedaran congeladas cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigió por carta en 2019 al rey Felipe VI que pidiese perdón por los desmanes de la conquista . José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, fue el encargado de pronunciar las palabras de desagravio en la inauguración de la muestra: “La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”. ‌