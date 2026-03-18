Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán ataca Tel Aviv en represalia por la muerte del número dos del régimen iraní mientras Israel bombardea Beirut
Dos fallecidos en Israel y al menos 19 muertos en la capital libanesa | Irak y Emiratos denuncian nuevos bombardeos | EE UU golpea instalaciones de misiles de Irán cerca del estrecho de Ormuz
Momentos clave
Al menos 19 personas han muerto en la madrugada de este miércoles en ataques aéreos del ejército israelí contra Beirut, en una nueva intensificación de la ofensiva contra la milicia chií libanesa Hezbolá. Durante la noche, una andanada de misiles iraníes contra Israel ha causado al menos dos víctimas mortales en Tel Aviv, elevando a 14 el número de fallecidos en el país desde el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero. Irán afirma que los ataques son en represalia por el asesinato del líder de la seguridad iraní, Ali Larijaní, y el jefe de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, muertos el lunes por la noche en un ataque israelí. Teherán sigue también con su ofensiva en el Golfo, donde la embajada de EE UU en Bagdad ha sido nuevamente blanco de ataques con drones. Emiratos Árabes Unidos también ha denunciado nuevos bombardeos. Por su parte, Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque contra varias instalaciones de misiles iraníes ubicadas cerca del estrecho de Ormuz.
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Irán ha comenzado a permitir el paso a discreción de ciertos buques por el estratégico estrecho de Ormuz, consciente de que es su principal baza en la guerra contra Estados Unidos e Israel al estrangular la vía por la que circula un 20% de los hidrocarburos que salen a los mercados internacionales. Se trata en su mayoría de petroleros y buques cisterna que se dirigen a países asiáticos como China, India y Pakistán, y cargueros con destino o que habían recalado en países ribereños del golfo Pérsico.
Nuevo ataque de misiles iraníes en Dubái
Una fuerte explosión se ha escuchado hace unos minutos en la ciudad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), según ha informado la agencia Reuters citando testigos. Unos minutos después, el Gobierno del país ha informado de que están afrontando un nuevo ataque con misiles, probablemente lanzados por Irán. Por el momento, se desconoce si alguno de los misiles ha llegado a impactar o si las explosiones se deben a las intercepciones. (Reuters)
Tan pronto como Irán comenzó a golpear a sus vecinos árabes del Golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, el pasado 28 de febrero, fotos y vídeos de los ataques empezaron a circular ampliamente en las redes sociales. Algunas de las grabaciones mostraban escenas dramáticas de impactos de misiles y drones, incendios en hoteles y zonas residenciales provocados por interceptaciones aéreas, y densas columnas de humo elevándose sobre infraestructuras críticas como puertos, refinerías y aeropuertos.
Un ataque de Israel a Líbano deja al menos 19 muertos
Al menos 19 personas han muerto esta noche en un bombardeo del ejército de Israel contra Beirut, la capital de Líbano, después de ordenar el desalojo de un edificio en el barrio de Bachura, en el centro de la ciudad. También ha habido ataques en otros puntos de la capital libanesa y del país, en una nueva intensificación de la ofensiva contra la milicia chií libanesa Hezbolá. (Agencias)
El petróleo retrocede y las Bolsas se estabilizan a la espera de la Fed
Pese a que los riesgos geopolíticos se mantienen elevados —Israel mató al jefe de seguridad de Irán e Irán mantiene la amenaza en el estrecho de Ormuz—, la confianza de los inversores se ha visto respaldada por un ligero retroceso en los precios del petróleo. El brent, de referencia en Europa, baja más del 2% hasta los 101 dólares el barril. Así, las Bolsas se estabilizan mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE UU. El consenso prevé que mantenga los tipos intactos.
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos registran subidas, los futuros estadounidenses marcan ascensos y el EuroStoxx 50 apunta a una apertura positiva. El Kospi de Corea del Sur avanza un 4%, el Nikkei de Japón se anota un 2,5% y las Bolsas chinas registran signo mixto.
Dos muertos en Tel Aviv tras un ataque de misiles de Irán
Dos personas han muerto esta noche en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras una andanada de misiles de Irán, los primeros israelíes fallecidos por los ataques iraníes en una semana y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa. El servicio de emergencias israelí Magen DAvid Adom (MDA) confirmó la muerte de estas dos personas, que fueron encontradas muertas entre los escombros del edificio.
Horas después, Irán ha afirmado que el ataque, en el que se utilizaron misiles con munición de racimo, que se dispersa en múltiples cabezas explosivas, fue una represalia por el asesinato del líder de la seguridad iraní, Ali Larijaní, y el jefe de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, muertos el lunes por la noche en un ataque israelí. Según un comunicado difundido en la televisión estatal, en el ataque se usaron misiles Jorramshahr 4 y Qadr, ambos con la posibilidad de portar munición de racimo. (Agencias)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este miércoles 18 de marzo. Esta madrugada, al menos 19 personas han muerto en un ataque del ejército israelí contra Beirut. Mientras, sigue la ofensiva en el Golfo. La embajada de EE UU en Bagdad ha sido nuevamente golpeada con drones. Washington, por su parte, ha atacado varias instalaciones de misiles iraníes ubicadas cerca del estrecho de Ormuz.
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