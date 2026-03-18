Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán ataca Tel Aviv en represalia por la muerte del número dos del régimen iraní mientras Israel bombardea Beirut

Dos fallecidos en Israel y al menos 19 muertos en la capital libanesa | Irak y Emiratos denuncian nuevos bombardeos | EE UU golpea instalaciones de misiles de Irán cerca del estrecho de Ormuz

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Al menos 19 personas han muerto en la madrugada de este miércoles en ataques aéreos del ejército israelí contra Beirut, en una nueva intensificación de la ofensiva contra la milicia chií libanesa Hezbolá. Durante la noche, una andanada de misiles iraníes contra Israel ha causado al menos dos víctimas mortales en Tel Aviv, elevando a 14 el número de fallecidos en el país desde el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero. Irán afirma que los ataques son en represalia por el asesinato del líder de la seguridad iraní, Ali Larijaní, y el jefe de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, muertos el lunes por la noche en un ataque israelí. Teherán sigue también con su ofensiva en el Golfo, donde la embajada de EE UU en Bagdad ha sido nuevamente blanco de ataques con drones. Emiratos Árabes Unidos también ha denunciado nuevos bombardeos. Por su parte, Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque contra varias instalaciones de misiles iraníes ubicadas cerca del estrecho de Ormuz.

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