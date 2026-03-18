Plásticos, aluminio o chips: qué pierde la economía mundial con el cierre de Ormuz más allá de petróleo y gas

El cierre del estrecho de Ormuz amenaza con provocar una tormenta perfecta con impacto en el bolsillo de los consumidores, pero también en las cosechas, el envasado de los productos que consumimos diariamente o el uso de ChatGPT, Gemini o Copilot. Por cada día que se extienda la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se restringe el comercio mundial de productos que van más allá del petróleo y el gas natural, El conflpero cuyo impacto en la economía global es casi tanto, o más relevante, aunque mucho más silencioso. “La verdadera vulnerabilidad son los derivados, no el crudo”, sostiene en un informe Felipe Elink Schuurman, cofundador de la firma de compraventa (trading) de materias primas Sparta, que advierte de que están próximos los efectos de segunda ronda que impactan ya en las cadenas de suministro y que “esta crisis va mucho más allá del barril de petróleo”.

Cinco millones de barriles de derivados de petróleo cruzaban cada día Ormuz antes de la crisis. Fertilizantes, helio, combustible para barcos y aviones, aluminio o destilados como la nafta han dejado de circular libremente por esta lengua de agua que en su parte más estrecha apenas mide 34 kilómetros. Steve Gordon, director global de investigación de Clarksons, calcula en un informe publicado este lunes que el tránsito de embarcaciones se ha reducido un 95% respecto a los niveles previos al estallido del conflicto. De las 125 embarcaciones diarias que atravesaban la zona hace poco más de dos semanas, ahora solo pasan unas cinco de media. Este parón impacta en el 19% de todos los productos refinados del petróleo que se consumen en todo el mundo, según datos recopilados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Y también afecta al 13% de todos los productos químicos, incluidos los fertilizantes, y al 2% del grano seco.

La India, China, los países del sudeste asiático y el este de África son los más afectados por la falta de suministros de Oriente Próximo, mientras que Estados Unidos está más protegido al tener su propia industria petroquímica y Europa afronta una subida de los costes, aunque tiene menos dependencia directa de los países afectados por el conflicto. Los expertos de Barclays sostienen que “la reciente escalada de conflictos en Oriente Medio ha subrayado profundamente la fragilidad de las cadenas de suministro energético globales”.

Un tercio de todo el comercio marítimo mundial de fertilizantes proviene de los países del golfo Pérsico. Un mercado que en 2024 ascendió a 16 millones de toneladas y que supone el 67% del consumo mundial de urea, el 20% del fosfato diamónico (DAP) y el 9% del fosfato monoamónico (MAP). Todos ellos imprescindibles para el cultivo del maíz, el arroz o el trigo para países como Sudán, que importó de países del Golfo el 54% de sus fertilizantes en 2024, o Australia (32%). Pero también para España, cuya dependencia de las exportaciones de fertilizantes nitrogenados y fosfatos de Arabia Saudí y Qatar es del 7,4%, según datos del Real Instituto Elcano. “Las implicaciones indirectas para el mercado global podrían ser drásticas, y algunas regiones podrían sufrir posteriormente escasez de fertilizantes”, destaca la consultora británica CRU.

Más allá de la escalada del 41% del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, el conflicto está repercutiendo en una fuerte subida de la gasolina y el diésel, pero también en el precio de los combustibles para aviones y barcos. La asociación de líneas aéreas, Iata, ya ha advertido de una subida del precio de los billetes de entre el 8% y el 9%. El coste del fuel de los barcos, el fuelóleo ligero, ha escalado desde los 521,5 dólares por tonelada hasta los 1.119,5 en Singapur, el mayor puerto de suministro de combustible marítimo. “La demanda de combustible marino es estructuralmente inelástica: los barcos no pueden detenerse en medio del océano. Si las refinerías no están operando, la oferta de fuelóleo se agota una vez que se consumen las existencias”, apunta en su informe Schuurman.

Los ataques de drones iraníes a las instalaciones energéticas de Qatar forzaron a la empresa estatal QatarEnergy a detener la producción de gas natural licuado y derivados como el nafta, utilizado por las grandes petroquímicas asiáticas para producir etileno. ¿Qué usos tiene este gas? Se trata de un elemento imprescindible para la producción de plásticos como el PVC, el polietileno o el polipropileno, utilizados para la fabricación de envases como botellas de plástico, materiales de construcción y electrodomésticos. Pero también para las fundiciones de acero y la industria de la automoción de los países del sudeste asiático. “Los mercados no están considerando realmente las implicaciones en cascada de la falta de suministro de nafta”, ha reconocido Mateen Chaudhry, fundador y director general de la firma de asesoría corporativa BCMG a Bloomberg. “Podría ser el canario en la mina de carbón”, ha añadido.

Otra de las consecuencias del cierre de la producción de las instalaciones cataríes de Ras Laffan es la significativa disminución del suministro mundial de helio. Qatar es el segundo mayor productor de helio del mundo, con el 33% de la producción mundial, solo por detrás de Estados Unidos, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Aunque en el imaginario colectivo el helio sirve para inflar globos, su uso está mucho más extendido. Es una pieza clave para la industria tecnológica al facilitar el proceso de fabricación de chips. De ahí que suponga un elevado foco de incertidumbre para empresas como TSMC, Samsung o Intel y, por derivada, para gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft o Apple, que utilizan sus chips.

Los analistas apuntan que si la interrupción de la producción de Qatar se extiende entre 60 y 90 días más, el coste del helio podría dispararse hasta un 50%, dado que tiene una vida útil de solo 45 días antes de que se evapore, lo que dificulta la capacidad de almacenamiento. “Una interrupción en el estrecho de Ormuz no detendría automáticamente la producción de chips, pero podría tener repercusiones en los costes energéticos, el suministro de materiales y la economía de la construcción de infraestructuras de IA”, ha asegurado a Bloomberg Shawn Kim, responsable de investigación tecnológica de Morgan Stanley.

La escalada de precios también se está reflejando en otras materias primas industriales, como el aluminio o el carbón. Los estrategas de ING consideran que el aluminio podría alcanzar los 4.000 dólares por tonelada en un escenario de grave perturbación “debido a la concentración de capacidad de fundición orientada a la exportación en el Golfo” y que es un mercado que ya acumulaba falta de oferta. Y ello a pesar de que, según los estrategas del banco holandés, el peso de los países del golfo Pérsico en la producción de aluminio mundial roza el 9%. A ello se suma el carbón, combustible que puede permitir a China sortear el encarecimiento del petróleo y el gas natural y que desde finales de febrero repunta un 17,5%.

Las ramificaciones de la guerra iniciada por EE UU e Israel continúan surgiendo a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en declarar que la operación Furia Épica finalizará pronto. El tiempo dirá si los efectos de segunda ronda quedan acotados en el tiempo o si se extienden y acaban impactando en el precio del nuevo iPhone o en el de una simple botella de agua.