Los países del Golfo detienen a cientos de personas por publicaciones sobre los ataques de Irán

Dos ciudadanos toman fotos del humo que sale de un incendio en la zona industrial de Al Quoz en Dubái. Este, según las autoridades, fue causado por la interceptación de un misil el pasado 13 de marzo.

La campaña de arrestos en los estados árabes de la región, que incluye a decenas de extranjeros, se produce en medio de esfuerzos por contener la crisis y su impacto reputacional

Tan pronto como Irán comenzó a golpear a sus vecinos árabes del Golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, el pasado 28 de febrero, fotos y vídeos de los ataques empezaron a circular ampliamente en las redes sociales. Algunas de las grabaciones mostraban escenas dramáticas de impactos de misiles y drones, incendios en hoteles y zonas residenciales provocados por interceptaciones aéreas, y densas columnas de humo elevándose sobre infraestructuras críticas como puertos, refinerías y aeropuertos.

Para los Estados árabes del Golfo, los ataques han agrietado la imagen de oasis de estabilidad que habían cultivado durante años para atraer negocios y turismo. Ante esta situación, y en un aparente intento de ejercer mayor control sobre los acontecimientos, las autoridades de la región han arrestado en los últimos días a cientos de personas por difundir o poseer imágenes de ataques iraníes, criticar su gestión de la crisis, o burlarse de la situación, según un recuento de este medio basado en comunicados oficiales y registros de grupos de derechos humanos.

Uno de los países donde se han producido más detenciones ha sido Qatar. La policía del país informó el lunes de la semana pasada del arresto de 313 personas de distintas nacionalidades por filmar y circular vídeos no autorizados y por difundir información engañosa, rumores y contenido destinado a generar preocupación. Cuatro días antes había anunciado la detención de 194 individuos, aunque no aclaró si se trata del mismo recuento. Las autoridades qataríes también han arrestado a una persona por publicar tuits insultantes, maliciosos y difamatorios.

En Emiratos Árabes Unidos, la policía de Abu Dabi informó el pasado viernes que había arrestado a 45 personas de diferentes nacionalidades por motivos similares. Asimismo, la Fiscalía General del país ha ordenado el arresto de 35 individuos, la mitad de ellos de India, por difundir vídeos reales o contenido creado con inteligencia artificial (IA) para “socavar la seguridad pública”, “perturbar el orden y la estabilidad” y “glorificar” las acciones de Irán.

Humo en el Aeropuerto Internacional de Dubái luego de un dron chocara contra un depósito de combustible el pasado 16 de marzo. AP

Entre los detenidos en Dubái figura un ciudadano británico que afirmó que borró un vídeo de su teléfono cuando se lo pidieron y otro francés arrestado por enviar una foto del cielo a su madre, según ha asegurado la directora del grupo de defensa legal Detained in Dubai, Radha Stirling. Una empleada del hogar filipina también ha sido detenida por hacer fotos cerca del Burj Al Arab, el icónico hotel con forma de vela, mientras que un estudiante universitario fue arrestado por compartir un vídeo de un misil en un chat familiar, según ha publicado Stirling.

En Kuwait, el Ministerio del Interior había anunciado hasta este lunes la detención de 16 personas, incluido un ciudadano de Colombia, por vídeos de burla sobre la situación actual, menosprecio hacia el Ejército, insultos, informaciones falsas sobre algunos ataques a zonas residenciales, y por grabaciones ilegales. Las autoridades kuwaitíes han afirmado que estas acciones han contribuido a generar caos, a engañar a la opinión pública y a sembrar miedo.

Protestas en Baréin

En Baréin, el Ministerio del Interior ha anunciado el arresto de 37 personas hasta el momento de publicar este artículo. Al igual que en el resto de países de la región, entre los motivos que ha esgrimido se cuentan publicar vídeos sobre los ataques iraníes, difundir información falsa, circular imágenes creadas con IA, mostrar simpatía con actos hostiles, e incitar a más ataques.

El caso de Baréin, sin embargo, se diferencia del resto porque en los días posteriores al inicio de la guerra y al asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí, se produjeron protestas en el país. Allí, gran parte de la población pertenece a la rama chií del Islam ―al igual que en Irán― y que considera a Jameneí como un líder religioso. La monarquía bareiní es, en cambio, suní.

Una edificación en Manama (Baréin) impactada por un dron iraní el pasado 1 de marzo. Hamad I Mohammed (REUTERS)

La organización de monitoreo de conflictos ACLED ha registrado más de 100 protestas en Baréin, principalmente entre el 1 y el 6 de marzo, en solidaridad con Irán, Palestina y Líbano, para denunciar el asesinato de Jameneí y para exigir la expulsión de las tropas de EE UU en el país. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, también se produjeron numerosos cortes de carreteras y varios choques con la policía, que reprimieron algunas movilizaciones. El 6 de marzo, el Ministerio del Interior prohibió reuniones en calles y plazas.

Hasta este lunes, el Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD, por las siglas en inglés) había registrado 177 arrestos relacionadas con las protestas, actividad en las redes sociales, filmaciones, y cargos de espionaje, según afirman a EL PAÍS. Además, señalan que la fiscalía está abogando por la pena de muerte contra algunos de los detenidos y notan que, en los últimos días, las redadas de arrestos están siendo más amplias y están incluyendo cargos con penas mucho más severas que en los primeros días, como espiar para Irán.