Pedro Martínez: “El presidente del Panathinaikos es un impresentable”

Pedro Martínez quiso aprovechar la rueda de prensa de después del partido perdido por el Valencia en cuartos de la Euroliga para felicitar al Panathianikos, ganador por 105-107 tras una prórroga, para elogiar la enorme calidad de sus jugadores, pero también para criticar al presidente del club ateniense, Dimitris Giannakopoulos. “Ha quedado claro que he felicitado al Panathinaikos, ¿verdad? Pues su presidente es un impresentable y no puede ser que la Euroliga, que es una liga tan seria, que personajes como este tipo, que van contra los valores del deporte, estén creando mal ambiente en un deporte tan bonito. Que el tío vaya a la mesa de anotadores a querer condicionar el partido, me parece que es de ser muy impresentable y que la Euroliga debería tomar cartas en el asunto”.

Ergin Ataman compareció después, en contra de lo que es habitual en la Euroliga y, muy enfadado, se limitó a decir una frase cargada de indignación. “Había 10 policías alrededor del vestuario que ha enviado el Valencia Basket para detener a nuestro presidente, Giannakopoulos, y al general manager, algo que veo por primera vez en mi carrera”, dijo el técnico de 60 años antes de levantarse y, negándose a responder las preguntas de los periodistas, despedirse con un desafiante “Nos vemos en Atenas”.

Posteriormente, el Valencia emitió el siguiente comunicado: “Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido, negándose además a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generando una tensión injustificable, motivos por los que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición. El Club presentará una queja formal ante la competición y espera que la Euroleague castigue duramente este tipo de comportamientos que manchan la buena imagen de nuestro deporte, sabiendo que se trata además de una persona reincidente”.