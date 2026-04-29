El Surne Bilbao gana la FIBA Europe Cup y el baloncesto español encadena 10 años con títulos continentales

El Surne Bilbao conquistó este miércoles el segundo título europeo de su historia después de imponerse en su pabellón de Miribilla al Paok Salónica por 89-74 en la vuelta de la FIBA Europe Cup, y remontar así los seis puntos de desventaja que arrastraba de la ida (79-73). El conjunto bilbaíno, entrenado por Jaume Ponsarnau, ya había conquistado este título la temporada pasada, precisamente ante el mismo rival.

La nueva corona continental del Bilbao Basket engrandece el crecimiento del conjunto vasco y supone además que al menos un equipo español ha ganado un título europeo en los 10 últimos años. El último año en blanco fue 2016, y desde entonces en cada ejercicio el baloncesto español se ha coronado como mínimo con uno de sus representantes en las competiciones continentales.

En este periodo se han conquistado dos Euroligas (Real Madrid), tres Eurocup (Unicaja, Valencia Basket y Gran Canaria), seis Champions (dos el Tenerife, dos el Burgos y dos el Unicaja), dos ediciones de la FIBA Europe Cup (Surne Bilbao) y seis Intercontinentales (tres el Tenerife, una el Burgos y otras dos Unicaja). Son 19 títulos y siete clubes diferentes en esta racha exitosa del último decenio.

El Unicaja ha sido la locomotora en los cursos recientes, con cuatro de los seis últimos títulos europeos de un equipo español con su sello. El total de copas continentales ganadas por los equipos españoles asciende ya a 57. El Real Madrid es el club más galardonado, 22 títulos, por los siete del Barcelona, los seis del Unicaja, los cinco del Joventut y el CB Canarias, cuatro de Valencia, tres de Burgos, dos de Bilbao y uno de Baskonia, Girona y Gran Canaria. El equipo bilbaíno alimenta esta cadena de éxitos.