El Real Madrid blinda su casa ante el Hapoel Tel Aviv

Guardaron un minuto de silencio por Moncho Monsalve los casi 7.000 abonados del Real Madrid que acudieron al primer duelo de cuartos de la Euroliga contra el Hapoel. El encuentro frente al equipo israelí se disputó entre medidas especiales de seguridad alrededor de la pista y en la cancha el conjunto de Scariolo se apuntó el primer triunfo de la serie pese al susto de los últimos minutos, cuando el grupo de Itoudis amenazó con una remontada impensable. Venció el Madrid pese a la lesión de Tavares, lastimado en los primeros minutos en una rodilla y que no volvió a jugar en todo el encuentro. Campazzo emergió con 21 puntos (seis triples) para rendir al Hapoel, también rebajado por la lesión de Bryant y otra víctima del músculo blanco en su pabellón.

El partido despegó con un intercambio de golpes sin tregua. Bryant puso a volar a Oturu y Hezonja encontró a Tavares en la pelea interior; por fuera, Micic amagaba con rebelarse después de una temporada sin el brillo esperado y Campazzo dejó claro que siempre está, coronado como tirador además de su capitanía como director de juego. Esa intensidad acabó con Tavares en el vestuario antes de los tres minutos porque el gigante se lastimó la rodilla izquierda al caer en un rebote. También Bryant, esposado por Abalde, se dolía de un tobillo. El Madrid corría y tomó la primera renta gracias a la muñeca caliente del Facu (cuatro triples) y a la intensidad de Okeke. El Hapoel explotaba la veta de Oturu debajo del aro ante la ausencia de Tavares, demasiada poca munición ante un conjunto blanco que dio otro estirón cuando elevó la energía con los hombres de refresco: Maledon, Feliz, Lyles... (27-18).

Empate en el parte de bajas. Fuera Tavares y fuera Bryant, también rumbo a la caseta al finalizar el primer cuarto. Blakeney heredó los galones y pintó algún fogonazo desde el perímetro. Así sobrevivía el Hapoel, también con Chris Jones, frente a una defensa blanca de muchos quilates. Ya lo había advertido Scariolo al reclamar una entrega sin balón “sobresaliente” y sus muchachos obedecieron al jefe. El Madrid conservó los decibelios por todo lo alto con unos jugadores o con otros. Todos sumaban a la cesta en una tarea muy gremial, tan concentrados que el contador de pérdidas estaba a cero. El equipo israelí rescató a Bryant de la enfermería, pero el escolta cojeaba, un pecador mortal en un partido a mil por hora. Llull se emparejó con Micic en un cara a cara entre leyendas antes de que los blancos alcanzaran el descanso con mucho trabajo avanzado: 48-33.

Campazzo retomó el hilo donde lo había dejado, con su quinto triple de la noche, y Okeke seguía agigantado, sobre todo en el rebote ofensivo, para cubrir el vacío de Tavares. En el Hapoel levantaba la voz Chris Jones, huérfano el conjunto dirigido por Itoudis de una gran estrella como Bryant. También se rebelaba Oturu en una de sus mejores actuaciones. Scariolo apretaba las tuercas desde la banda porque adivinaba cierta relajación después de un primer tramo de encuentro muy enchufados. No hizo falta más. El conjunto blanco volvió a apretar la mandíbula y la pareja Campazzo-Feliz le concedió el control del partido necesario para rematar la faena. A campo abierto, Hezonja disfrutaba para exhibir su batería de recursos técnicos y su potencia física. Cualquier amago del Hapoel de meterse en el encuentro era sofocado de inmediato (70-55 antes del último asalto).

El tiempo volaba en contra del Hapoel y las prisas condenaban a la tropa de Itoudis a la hora de atacar el aro y de buscar recuperar el balón. Con jugones como Maledon y Lyles, y guerreros como Garuba, el Madrid tenía más que atada la victoria cuando en los dos últimos minutos acumuló varias pérdidas, el Hapoel enchufó tres triples a lomos de un gran Blakeney, y los blancos tuvieron que sudar el primer punto de la eliminatoria antes de repetir escenario este viernes.

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