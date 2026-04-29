Hapoel Tel Aviv, el nuevo rico de Israel que reta el Madrid en busca de la Final Four

El conjunto israelí ha estado toda la temporada en el centro del huracán por la situación política mientras se ha colado entre los mejores de Europa en su debut en la competición

Real Madrid-Hapoel Tel Aviv. El rey de reyes contra un novato. El equipo con más Copas de Europa, 11, frente a un nuevo millonario que debuta en la Euroliga. Scariolo contra Itoudis en la pizarra, Campazzo y Hezonja ante Elijah Bryant y Micic en la pista. La serie de cuartos de final que este miércoles (20.45, Movistar) comienza en el Movistar Arena reúne los alicientes deportivos dignos de un cruce que otorga un billete para la Final Four de Atenas (del 22 al 24 de mayo). Y sin embargo, el foco apunta a todo lo que ha rodeado al equipo israelí esta temporada hasta desembocar en este encuentro envuelto en un blindaje especial.

La Delegación del Gobierno en Madrid y el club blanco pactaron la semana pasada las condiciones en las que deberá disputarse el encuentro: primeras filas sin ocupación; acceso a abonados con DNI y abonos cedidos con DNI junto al documento de cesión del propietario del abono (el Madrid cuenta con unos 8.000 abonados); palcos VIP con identificación de asistentes; sin venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes; refuerzo de control en la entrada y restricción de elementos de animación solo al ámbito deportivo; apertura de accesos con mayor antelación; dispositivo de 450 efectivos policiales; y refuerzo de seguridad privada.

El Madrid será el segundo equipo español en recibir con público a un conjunto israelí esta temporada en la Euroliga, después del Valencia al Maccabi el pasado enero en el Roig Arena (7.994 personas, también solo abonados). Barcelona y Baskonia siempre han acogido a los clubes de Israel a puerta cerrada, una rémora que levanta voces, cada vez con más fuerza, a favor de una exclusión de estos equipos de la competición como ya pasó con los conjuntos rusos. Tanto Hapoel como Maccabi comenzaron la temporada en el exilio de Sofía y Belgrado, respectivamente, hasta recibir el permiso de la Euroliga para jugar como locales desde el 1 de diciembre. La tregua se agotó en marzo debido al conflicto bélico y ambos regresaron al extranjero. El Hapoel recibirá la próxima semana al Madrid en Botevgrado, a 65 kilómetros de Sofía, donde ya venció el conjunto blanco en noviembre por 74-75 ante 3.420 espectadores. El pasado marzo, en el silencio del Movistar Arena, ganó por 92-83 (el equipo de Scariolo ha sido el mejor anfitrión: 18 victorias, una derrota).

“Somos el mejor equipo del mundo fuera de la NBA”, lanza el dueño del Hapoel, el empresario Ofer Yannay, fundador de la compañía Nofar Energy, valorada en 1.000 millones de dólares, un sionista que no ha recortado gastos en impulsar una campaña bajo el lema Israel vencerá. Como tampoco le tembló la mano para convertir al base serbio Vasilije Micic, de 32 años, en el jugador mejor pagado de Europa (5,6 millones por curso) después de dos temporadas en la NBA en Oklahoma, Charlotte y Phoenix (101 partidos). El presupuesto del equipo, unos 20 millones, supera al madridista. Micic, doble campeón de Europa en 2021 y 2022 con el Efes, eligió la chequera israelí por delante de otras opciones como el mismo Madrid, aunque no ha exhibido todos sus galones en la cancha.

Tavares, ante el Hapoel el pasado 24 de marzo en el Movistar Arena, sin público. Eurasia Sport Images (Getty Images)

La voz cantante la lleva Elijah Bryant, escolta estadounidense de 31 años y en el mejor quinteto de la Euroliga con Montero (Valencia), Francisco (Zalgiris), Milutinov (Olympiacos) y Vezenkov (Olympiacos). Bryant pasó por los Bucks que ganaron el anillo de la NBA en 2021 y es también un recién llegado al Hapoel. Tan poco tiempo le ha bastado para ser el máximo anotador europeo del equipo (15,9 puntos por partido), el que más tiempo juega (casi 30 minutos de media), el segundo máximo reboteador (5,3 por las 5,4 capturas de Oturu) y el tercer asistente (3,4) tras Micic y Chris Jones (4,2).

El griego Dimitris Itoudis, campeón de la Euroliga en 2016 y 2019 con el CSKA, dirige a un Hapoel que fue sexto en la fase regular en su debut en la gran pasarela al ganar el año pasado la Eurocup. La mitad de la plantilla es estadounidense y ha sido el único conjunto en la fase regular que ha superado el 60% en porcentaje de tiros de dos (60,1%; séptimo el Madrid con un 56,3%) y el mejor en tiros de campo totales (51,2%, por el 48,7% del Madrid, quinto).

“Si defendemos normal, no tenemos posibilidades. Necesitamos una defensa sobresaliente porque tienen muchos jugadores buenos. Debemos no descubrir demasiada manta ante su gran fortaleza en el perímetro”, analizó este martes Scariolo. En el horizonte, el técnico no considera el pase a la Final Four “una obligación”, sino “un grandísimo éxito”. La clasificación pasa por derribar al rico y nómada Hapoel.

Resultados y clasificación de la Euroliga.