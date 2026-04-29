Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas| Aldama intenta involucrar a Sánchez sin pruebas: “En la jerarquía, era el número uno”
El PSOE volverá a solicitar amparo al Supremo ante las “injurias” del empresario | El comisionista asegura que llevó al ministerio “mordidas” en efectivo de hasta 250.000 euros| Afirma que el exasesor le propuso pagos de constructoras para financiar al partido
El comisionista Víctor de Aldama ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento de la trama. “Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente está en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro”, ha apuntado. Ha narrado cómo conoció a Sánchez en un mitin. “Gracias por todo, sé lo que estás haciendo”, ha asegurado Aldama que le dijo el presidente. También ha relatado cómo se llegó “al punto” de empezar a “dar dinero” a Ábalos y Koldo: “Se me ponen sobre la mesa una serie de gastos mensuales fijos (la exmujer, los niños, el colegio…)”, que ha cifrado en 10.000 euros, que afirma que pagó a ambos desde 2019 hasta finales de 2022. Además, ha declarado que llevaba al ministerio en una mochila “mordidas” en efectivo, de hasta 250.000 euros, pagadas por constructoras a las que se adjudicaban licitaciones. Koldo le dijo que esos pagos eran “para la financiación del partido” y que el presidente “tenía claro” lo que hacían. El PSOE ha anunciado que volverá a solicitar amparo al Supremo por las “injurias” de Aldama: “No vamos a permitir que se nos difame”.
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Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del juicio en el Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas, en este miércoles 29 de abril. Hoy empiezan a declarar los acusados: el exministro de Transporte José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que será el primero en hablar. Después, y por este orden, lo harán García y Ábalos. La intención del tribunal es que declaren los tres acusados, pero la declaración de Aldama podría extenderse casi toda la jornada.
Tras 10 sesiones de juicio, más de 70 testigos e infinitas discusiones de las defensas con las acusaciones y el tribunal, este miércoles llega el turno de los interrogatorios a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, los tres acusados de la presunta trama corrupta en torno al Ministerio de Transportes que se juzga en el Tribunal Supremo. A petición del exministro y su antiguo asesor, el tribunal ha decidido que el empresario sea el primero en declarar, y lo hará este miércoles a partir de las 10.00. Después, y por este orden, lo harán García y Ábalos, quienes tienen a su acusador más agresivo sentado en el mismo banco, por lo que más allá del relato que se ha ido construyendo a lo largo de la vista oral, del que salen bastante mal parados, el exministro y quien fuera su asistente tendrán que defenderse de las acusaciones que les haya atribuido Aldama en su propia declaración.
Feijóo dice a Sánchez que merecería estar sentado en el banquillo en el que está Ábalos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo se han enzarzado este miércoles en un debate sobre la sanidad pública salpicado con acusaciones del líder del PP al jefe del Ejecutivo que le han llevado a asegurar que merece estar sentado en el banquillo en el que lo está José Luis Ábalos.
Sánchez y Feijóo han protagonizado un cara a cara en el Congreso que el presidente del PP ha iniciado calificando de “espeluznantes” las imágenes del Comité Federal del PSOE de 2016 por el “presunto pucherazo” que hubo en él y que ha dicho que fue el preludio de toda la carrera política del jefe del Ejecutivo. Desde entonces ha subrayado que no ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría y sin presupuestos y no tiene ningún respeto a la democracia.
Además, ha resaltado que en esta jornada coinciden dos “hitos”, el primero de ellos que el exministro José Luis Ábalos está sentado en el banquillo. “El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno. Solo por eso -ha apostillado- merecería estar usted sentado allí”. (Efe)
Comienza el juicio con la declaración de Víctor de Aldama
El empresario Víctor de Aldama encara el juicio en una posición más cómoda que sus dos compañeros de banquillo. Es el único de los tres que está en libertad, y afronta una petición máxima de cárcel de siete años, frente a los 24 que reclama la Fiscalía Anticorrupción para el exministro de Transporte José Luis Ábalos y los 19 y medio que pide para su antiguo asesor Koldo García. El comisionista se ha beneficiado de una reducción en la petición de pena por colaborar con la justicia, pero todavía se juega mucho.
Los contratos de mascarillas que se juzgan en el Supremo son, según el teniente coronel de la UCO, lo que Aldama perseguía pagando 10.000 euros mensuales al entonces ministro y su asesor. Lo que el empresario pretendía y, según las acusaciones, consiguió, era comprar la voluntad del ministro. Los investigadores cifran en más de seis millones de euros las ganancias que obtuvo solo con la venta de mascarillas a Transportes.
Aldama narra cómo se inició su relación con Koldo
El fiscal comienza el interrogatorio de Víctor de Aldama preguntándole por su relación con José Luis Ábalos y Koldo García. Ha relatado que conoció a Koldo cuando éste llegó al ministerio y se interesó por las personas que trabajaban allí, entre ellas Rubén, hermano de Aldama, que era escolta del anterior ministro. Posteriormente, lo conoció personalmente al entrar Koldo en una cafetería en la que Aldama estaba desayunando con su hermano. Posteriormente, se reunieron ambos en la misma cafetería y Koldo se interesó por las relaciones que Aldama tenía en américa Latina.
Koldo y Ábalos se acercaron a Aldama por su relación con México y con el partido político PRI
En su relato, Aldama ha contado que Koldo García, primero, y, más tarde, José Luis Ábalos, se acercaron a él por sus relaciones en México y más concretamente con el partido político PRI. En las primeras reuniones con el asesor del ministro trataron proyectos como el Tren Maya o el aeropuerto de Oaxaca. Por entonces, el gobernador del Estado mexicano era Alejandro Murat, a quien Aldama conectó con el Ministerio de Transportes.
Aldama cuenta que Koldo le facilitó información para comprar patrimonio de la SEPI
Para gran sorpresa del exasesor de Transportes, Aldama ha contado que en noviembre de 2018, Koldo García llamó a Víctor de Aldama para decirle que Hacienda iba a sacar a la venta patrimonio de la SEPI y que si estaba interesado. Aldama agradeció la información y presentó una oferta con una de sus compañías para Campo Velázquez, un inmueble situado entre las calles Velázquez y María de Molina, de Madrid, compuesto por seis edificios.
Aldama en el juicio sobre la relación de Koldo con el presidente
Víctor de Aldama ha narrado cómo conoció a Pedro Sánchez en el famoso mitin de en Madrid del que se publicó una foto de ambos, que ha explicado que la tiró Koldo García. El conseguidor de la trama ha dicho que en una de sus reuniones con Koldo en febrero, éste le dijo que le iba a llevar a conocer al presidente, en un mitin un domingo. Aldama ha contado que no le apetecía “tragarse cuatro horas de mitin”, pero que Koldo le insistió diciendo que allí habría “gente importante, que iba a ser una oportunidad”.
Una vez allí, tras el acto, asegura que le presentaron a Sánchez y que éste le agradeció su trabajo. “Gracias por todo, sé lo que estás haciendo y gracias”, ha dicho Aldama que le dijo el presidente. El encuentro fugaz se produjo en los primeros momentos de la relación con Aldama y antes de que comenzaran las irregularidades que el empresario ha confesado durante la investigación. Aldama sitúa esa frase en un momento previo al comienzo de las irregularidades que se investigan y cuando estaba ayudando a contactar con autoridades mexicanas en relación con proyectos de infraestructuras.
El comisionista ha dicho que le llamó la atención la familiaridad de Koldo con Sánchez, que le llamaba Pedro y no presidente. Su respuesta fue: “El día que me diga que le llame presidente, me voy del partido. Él me debe mucho y él sabe por qué”.
Aldama segura el pago de las "señoritas" en el juicio por el 'caso Koldo'
Aldama ha relatado que, en un viaje oficial de ministerio a México —donde José Luis Ábalos se reunió con su homólogo mexicano—, Koldo García le dijo que había que encontrar “unas señoritas” para “el jefe”. El empresario ha afirmado que le pagó el servicio de unas prostitutas al exministro por primera y única vez en aquel viaje.
La declaración del empresario provoca airadas reacciones en Ábalos y Koldo
Las palabras de Víctor de Aldama están provocando continuas y airadas reacciones en José Luis Ábalos y Koldo García, que van de caras de sorpresa a risas irónicas. El más expresivo es el exasesor de Transportes, que en varias ocasiones se ha abierto de brazos en señal de sorpresa e indignación. Aldama se ha referido a él como una persona con mucha disposición “a ayudar”.
Aldama relata que Koldo le propuso pagos en efectivo de constructoras para financiar al partido
De vuelta de su viaje a México, Aldama cuenta que Koldo le dijo que necesitaba una persona de confianza para hablar con unas empresas que trabajaban para el Ministerio. Según su testimonio, Koldo le dijo: “Vamos a presentarte constructoras que ya trabajan para el Ministerio y tenemos que ver cómo podemos ayudarnos para que sigan en la licitación y obtener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido”. Aldama preguntó quién iba a facturar esos pagos, a lo que Koldo respondió que no habría facturas y que las empresas debían pagar en efectivo. En ese momento, Aldama asegura que entendió que se estaba haciendo algo ilegal: “No me sentía cómodo, pero tampoco incómodo. Soy un empresario”.
María Jesús Montero: “Aldama me la tiene jurada”
La candidata del PSOE a la presidencia de Andalucía, María Jesús Montero, se ha mostrado “absolutamente tranquila” ante la declaración de Víctor Aldama ante el Tribunal Supremo en el caso mascarillas. “Me la tiene jurada”, ha dicho la que fuera vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en una entrevista en ‘Espejo Público’.
El empresario cabecilla de la trama corrupta acusó al que fuera jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, de ser uno de los altos cargos a los que, según él, pagó una comisión a cambio de favores. Moreno negó ante el Tribunal Supremo haber cobrado 25.000 euros por hacerle una gestión, si bien admitió que el empresario le consultó sobre el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas y él trasladó esa petición a un asesor del ministerio.
“Esta persona lo que está siguiendo es una estrategia de defensa muy clara, que es intentar acusar a otros que nada tienen que ver con este tema para llegar a un acuerdo, para intentar parecer que colabora cuando lo que está haciendo es diciendo mentiras fuera de cámara, en cámara y en los tribunales. Una persona que ha estado en la cárcel y, además, que ha estado en la cárcel por algo tan importante como una inspección de Hacienda. Me la tiene jurada y esto significa que me considera responsable de que esté en la cárcel”, ha dicho la secretaria general del PSOE andaluz.
Aldama afirma que medió para que España reconociese a Guaidó como presidente interino de Venezuela
Aldama ha contado que su relación con Venezuela era aún mejor que con México y que tenía contacto con Delcy Rodríguez, por entonces vicepresidenta y ahora presidenta en funciones del país. El empresario ha relatado que, por petición de Ábalos, se reunió a principios de 2019 con Juan Guaidó, candidato a las elecciones venezolanas que España llegó a reconocer en febrero de 2019 como “presidente encargado”. Guaidó le pidió, siempre según el relato del conseguidor, que trasladara al Gobierno la importancia de que España le reconociese como presidente. Así fue unos días después, según ha relatado. En su mediación también se trataron cupos de petróleo.
Aldama ha afirmado que Decly Rodríguez le llamó para preguntarle por qué España estaba apoyando a Guaidó como presidente interino: “Yo le dije que no tenía nada que ver aquí. Es algo que me están mandando”. Un tiempo después, ha relatado, Koldo le dijo que iban a dar un giro y “renegar” de Guaidó.
Aldama se explaya en cuestiones que están fuera del objeto del procedimiento
El empresario Víctor de Aldama se está explayando, con el permiso del tribunal y sin interrupciones del fiscal Luzón, en todo tipo de gestiones que realizó a petición de José Luis Ábalos y Koldo García. “Todo tipo de favores para ganarme su confianza”, ha subrayado. Esto va desde Venezuela a México, pasando por su mediación para la adjudicación de contratos públicos a constructoras a cambio de dinero para la financiación del PSOE. Solo en este punto ha levantado la voz la abogada del exasesor de Transportes, y ha formulado protesta pues son cuestiones que están fuera de lo juzgado ahora en el Supremo. El presidente del tribunal no ha admitido la protesta.
Aldama asegura que regaló una moto y un coche a Koldo y le pagó un tratamiento de fertilidad
El empresario Víctor de Aldama ha contado que él, a través de una de sus empresas, regaló a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, un vehículo, “un todoterreno de los pequeños”, además de pagarle un tratamiento de fertilidad para su pareja. Ha dicho que antes de comenzar a entregar dinero para la financiación del partido, él comenzó a “sembrar” haciendo favores para ganarse la confianza de Koldo y Ábalos. Primero, fue el tratamiento de fertilidad, que Koldo le pidió porque “su pareja tenía “problemas” para quedarse embarazada. "En otra ocasión, bueno, se le compra una motocicleta, un escúter de 250 cc. Posteriormente, se le regala un vehículo, un todoterreno, pero los baratos, de los pequeños. Se lo regalo yo, pagándolo seguramente con una de mis empresas”, ha afirmado.
Aldama sobre el pago a las constructoras: “Si yo doy, vosotros me tenéis que dar”
Aldama ha relatado cómo se llegó “al punto” de empezar a “dar dinero” a José Luis Ábalos y a Koldo García. “Se me ponen sobre la mesa una serie de gastos. El momento exacto no sé, pero ya tenemos una confianza. Él me dice en muchas ocasiones que necesitan financiación para el partido”. El empresario ha afirmado que, cuando le piden que los pagos que supuestamente hacían las constructoras a cambio de licencias tenían que ser en efectivo, entiende cuál era su papel: “Si yo doy, vosotros me tenéis que dar”. En un principio, ha contado, él solo buscaba “notoriedad”.
Entrando en materia, el empresario ha declarado que el piso de la Castellana, ha afirmado, era “una garantía” para la “tranquilidad” de Ábalos, y que los 10.000 que supuestamente pagaba al exministro a cambio de favores salieron de una lista de gastos que le pasó Koldo García (“la exmujer, los niños, el colegio, lo mío...”). “Desde 2019 a finales de 2022 yo les he entregado muchas veces cantidades de dinero en efectivo”, ha sentenciado. El dinero, ha reiterado, era fundamentalmente de las constructoras con las que mediaba.
Aldama asegura que llevó al Ministerio de Transportes “mordidas” en efectivo de hasta 250.000 euros
Preguntado sobre los pagos en efectivo, Aldama ha recordado que durante una reunión Koldo le habló de los “gastos” de Ábalos, que alcanzaban la cifra de 10.000 euros mensuales. Aldama ha asegurado haber entregado siempre el dinero en sobres, a menos que no se tratara de cantidades más elevadas. “Yo me llevaba una mochila de Mont Blanc, accediendo por la parte de atrás del Ministerio, sin que la Guardia Civil me dijera absolutamente nada. En esta mochila llevaba el dinero. Si llevaba entre 50.000 y 60.000 euros, lo llevaba en un sobre. Si llevaba cantidades más altas, hasta 250.000 euros, los llevaba en la mochila”. Aldama asegura que el dinero provenía de “las constructoras” que se habían adjudicado las licitaciones, aunque no ha dado detalles del dinero recibido, no ha citado ninguna empresa en concreto ni el fiscal anticorrupción le ha preguntado al respecto. En otras ocasiones, él mismo sacaba cantidades de empresas.
Aldama ha relatado que, las veces que ha llevado dinero a Ábalos, este estaba incómodo: “Era su manera de demostrar que no todo el dinero era para él o se lo quedaba él”.
Aldama dice que la trama pagó el piso de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, porque ya no podían gestionar tanto dinero en efectivo
Víctor Aldama ha entrado, casi dos horas después de empezar su declaración, en una de los objetos fundamentales del juicio: el piso que la trama supuestamente pagó a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la Plaza de España de Madrid. El empresario ha relatado que, dadas las cantidades de comisiones que estaban manejando y ante la petición de que una parte de ese dinero no fuese en efectivo, se planteó la posibilidad de que se pagase el piso a Rodríguez: “Era casi imposible suministrar tantos meses cantidades importantes de efectivo”.
Como Aldama pedía poder pagar con transferencias, Koldo le ofreció conseguirle un piso a una persona que “había conocido” el exministro. El empresario habló con su socio Alberto Escolano, que también ha declarado en la causa y que confirmó en su momento que fue quien puso a disposición el piso y estuvo pagándolo. A la pregunta del fiscal Luzón de por qué no lo pagó él mismo, Aldama ha respondido que “la relación era extramatrimonial” y que no quería que, si eso saltaba a la prensa, se relacionase a una empresa suya con Jésica Rodríguez o le supusiese un problema con su esposa, con la que, según ha declarado, no tenía tanta “confianza” como Escolano con la suya.
Llegado cierto punto, siempre según el relato de Aldama, y dados los problemas que estaba dando Rodríguez, pidió a Escolano que dejase de pagar el piso “por un tema de orgullo”. Eso sí, ha matizado que “podían seguir pagándolo”, porque seguían debiendo cantidades. La decisión de dejar de pagar enfadó mucho a Koldo García. El conseguidor ha relatado que “llegaron a pegarse” en la oficina y agredió físicamente a Koldo García para defender a Escolano.
Aldama afirma que comenzaron a pagar a través del hermano de Koldo después de una pelea con el exasesor
A raíz de una pelea entre Aldama y Koldo por el piso de Jésica Rodríguez es cuando aparece la figura de Joseba, el hermano de Koldo, que pasó a ser el que cobraba las cantidades. Joseba García declaró en las primeras sesiones del juicio que sus encuentros y contactos con Aldama fueron porque este le vendió un coche defectuoso. El empresario se ha referido a esas declaraciones con sorna y ha aclarado que ni siquiera se lo vendió, sino que se lo regaló simulando una compraventa.
También ha relatado por qué Joseba García supuestamente recibió cantidades en efectivo en República Dominicana a cargo de la trama. Allí, ha afirmado el empresario, operaban con empresas que manejaban mucho efectivo, y como Koldo García le pedía pagos en efectivo, le dijo que fueran a Dominicana a por ellos.
Receso hasta las 12.30
El presidente del Tribunal ha decretado un receso hasta las 12.30, cuando se reanudará el juicio, aún con el interrogatorio de Víctor de Aldama.
Aldama asegura que Koldo le dijo que “el presidente tenía claro lo que hacíamos”
Víctor de Aldama ha explicado los pagos que, asegura, hacía a José Luis Ábalos y Koldo García: 10.000 euros mensuales para “gastos fijos” de ambos y cantidades en metálico supuestamente pagadas por “constructoras” sin identificar a cambio de adjudicaciones. “Al final los 10.000 euros es un fijo, como usted bien dice, es algo que yo quedo con Koldo para que ellos, digamos, estén tranquilos en sus gastos mensuales fijos y lo otro era dinero para ellos, que yo no entro en qué hacían o qué no hacían. Ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista”, ha relatado. Después, sin que el fiscal le preguntase por ello, ha afirmado que preguntó a Koldo “si esto lo sabía el presidente” y Koldo le contestó que “el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía”. Aldama ha declarado en varias ocasiones que tiene como objetivo que el Gobierno actual pierda el poder y que Pedro Sánchez acabe en la cárcel, pero hasta ahora no ha sido capaz de aportar pruebas contra él.
Aldama confirma que el término clave “café” era para referirse a líneas seguras de teléfono
La UCO defiende que la trama usaba el término “café” como palabra clave para referirse a los teléfonos desechables que usaban para comunicarse de forma segura. Víctor Aldama ha confirmado este extremo y ha relatado que, quien le consiguió estas líneas seguras fue el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, también señalado por la investigación. El hijo de José Luis Ábalos, Víctor, afirmó en su declaración ante el Supremo que se referían al café de Colombia y que él “no sabe” hablar en clave.
Aldama intenta involucrar a Sánchez sin pruebas: “Si hay una jerarquía en la trama criminal, era el número uno”
En sus intentos de defenderse, Aldama ha vuelto a insistir sin aportar pruebas en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento de la trama. “Una cosa importante”, ha dicho sin que el fiscal le haya preguntado al respecto. “Se ha hablado mucho de jerarquías, que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso y yo estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro, porque todo lo sabía el señor presidente como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro”, ha dicho Aldama sin que le preguntasen por ello.
En realidad, el propio Aldama había declarado poco antes que el momento en que Sánchez supuestamente le dijo “sé lo que estás haciendo” fue previo a que comenzasen las irregularidades que están siendo juzgadas e investigadas y que en aquel momento solo estaba haciendo de intermediario con autoridades mexicanas en relación con proyectos de infraestructuras.
Aldama, que ha declarado públicamente que tiene como objetivo hacer caer al Gobierno y que Sánchez acabe en la cárcel, ha asegurado que deducía que Sánchez estaba al corriente de la trama corrupta porque “Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente”. Y también porque él cree que cuando “Koldo cuando llamaba a alguien la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos (...) era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez”, ha deducido. Sánchez no está siendo investigado en relación con la trama al no haber aparecido indicios contra él, pese a que Aldama lleva desde 2024 asegurando que va a aportar pruebas contra el presidente, cosa que no ha hecho en todo este tiempo.
El chalé de Cádiz en el que veraneó Ábalos fue una mordida a cambio de una licencia de hidrocarburos, según Aldama
Aldama ha relatado también su intervención en la obtención de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. A cambio de mediar para conseguir esta licencia, según la acusación, la trama puso a disposición de José Luis Ábalos la Alcaidesa, un chalé en Cádiz donde veraneó el exministro. La expareja de Aldama, Leonor González Pano, y la madre de esta, Carmen Pano, contactaron con él para mediar para la licencia, a la que supuestamente aspiraba el empresario Claudio Rivas.
“Le digo a Leonor: 'Tenéis que comprar una casa' y ella me dice: 'Pero qué me estás contando, Víctor”, ha relatado el empresario. Lo que iban a hacer, siempre según el conseguidor, fue un alquiler con opción de compra en el que se le iba a devolver a Ábalos en efectivo el dinero de la renta.
La destitución del exministro de Transportes truncó la operación. La empresa manda un burofax a Ábalos pidiéndole las rentas debidas: “Esto le afecta porque se podría haber arreglado porque yo seguía debiendo dinero a Ábalos y Koldo”, ha afirmado Aldama: “Fue un calentón”.
Aldama dice que Soluciones de Gestión, la empresa que vendió las mascarillas, era la única que optó a los contratos
Tres horas y media después del comienzo de la declaración de Aldama, la sesión del juicio del caso mascarillas entra en los contratos de mascarillas. Para relatarlo, el empresario se ha remontado a su relación con Globalia, dueña de Air Europa, y con su por entonces consejero delegado, Javier Hidalgo. “Viene la pandemia, Javier Hidalgo tiene un contrato de venta con Iberia y este contrato se va al traste”. A raíz de ello, tuvieron una reunión en el ministerio y, a la salida, Koldo García se quejó a Aldama de que tienen que gestionar la compra de suministros sanitarios.
Aquí interviene Soluciones de Gestión, la empresa clave de la trama de mascarillas. Cuando desde el ministerio le piden colaboración a Aldama, él pensó en Juan Carlos Cueto —el que Hacienda considera el verdadero dueño y dirigente de Soluciones de Gestión— y este le responde que puede ayudarle. “No hay más empresas ni se aceptan más empresas”, ha zanjado Aldama. Primero se le adjudicó una compra de cuatro millones, pero la orden de compra —ejecutada por Puertos del Estado— se cambió al doble, ocho millones. Ese cambio es clave para las acusaciones, que entienden que Ábalos y Koldo, a petición de Aldama, mediaron para que se le comprase más a la empresa.
Por su asesoramiento, dos empresas de Aldama, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, cobraron 2.758.696,73 euros cada una de Soluciones de Gestión, según la Agencia Tributaria. Hacienda considera que el empresario defraudó parte de esas cantidades al no haberlas declarado por IRPF por tratarse de servicios personalísimos. Aldama ha afirmado que este tema “no es de esta causa”.
Aldama reconoce que medió para el rescate de Air Europa, pero que este fue "legal" y los Hidalgo no le pagaron comisiones para Ábalos
Otro de los puntos claves del juicio es la intermediación de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el rescate de Air Europa. Y, más concretamente, una comunicación que mandó Transportes a los medios de comunicación en agosto de 2020 y que, según la investigación, sirvió para calmar a los acreedores de la compañía. Koldo le mandó a Aldama un borrador de la nota el día antes de su filtración a los medios. “Pactamos esa nota en común”, ha defendido el empresario, que ha afirmado que llegaron a plantear que Ábalos hablase directamente con alguno de los acreedores de la compañía.
El empresario ha afirmado, sin embargo, que no llegaron a conseguir lo que querían, que era un comunicado oficial en el que se afirmase que el Gobierno iba a rescatar a la compañía. Sí que ha reconocido que la comunicación que se filtró a los medios ayudó a calmar los ánimos, aunque le pareció “insuficiente”, porque solo se pasó a medios económicos.
“Es un rescate legal”, ha subrayado Aldama, que ha negado que los Hidalgo le pasasen comisiones para agilizarlo. El empresario ha criticado las condiciones en las que se dio, como ya hizo en el Supremo Javier Hidalgo, el ex consejero delegado de la matriz de la aerolínea. “Siempre he dicho que en esta operación ha habido una mano negra”, ha afirmado el empresario refiriéndose a la intervención de Pedro Saura, por entonces secretario de Estado de Transportes. El brazo industrial del Estado acabó dando un rescate de 475 millones. Una de las condiciones fue desvincular a los Hidalgo de la gestión de la compañía, que acabó pagando el rescate con un año de antelación.
Aldama cifra entre tres y cuatro millones el total del dinero entregado a Ábalos y Koldo
Aldama ha cuantificado entre “tres millones y medio y cuatro millones” el total del dinero entregado a Ábalos y Koldo desde el comienzo de la trama. Ha asegurado que la cifra alcanzaba ya los dos millones en 2020.
Hasta ahora, los investigadores solo habían sido capaces de aterrizar algunas cifras. En primer lugar, los 10.000 euros mensuales que recibirían en efectivo Ábalos y Koldo. Por otro lado, el millón de euros que otra presunta trama, la de hidrocarburos, habría destinado a “comprar voluntades”. Y los 6,7 millones de euros que Servinabar –empresa vinculada a Santos Cerdán– recibió de Acciona por las obras públicas que conseguían ambas compañías, supuestamente, en el marco de otra trama.
El PSOE acusa a Aldama de llevar mintiendo dos años para tratar de vincular a Sánchez con la trama de las mascarillas
El Partido Socialista ha acusado a Víctor de Aldama de mentir de forma recurrente los dos últimos años tras haber tratado de involucrar a Pedro Sánchez en la trama de las mascarillas hoy en el Supremo sin aportar ninguna prueba mentira tras mentira. “Estamos ante una estrategia conocida en su derecho de defensa. El engaño es su principal herramienta, señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, sostienen los socialistas en un comunicado.
El principal partido del Gobierno explica que ya solicitó amparo al Supremo para actuar frente a lo que tilda como “injurias”. “Lo volveremos a hacer, sostiene el PSOE. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE, solo existen las mentiras de Aldama”, insiste el PSOE, que reitera su “máxima colaboración” con la justicia y la “disposición absoluta” para esclarecer cualquier duda que socave su imagen. Ferraz concluye que ha actuado con tolerancia cero, transparencia y medidas contundentes en una referencia implícita a José Luis Ábalos, Koldo García y también por extensión contra Santos Cerdán, involucrado en otra derivada de la presunta trama corrupta con Ábalos y García.
“Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo, el PSOE es tajante. No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B sobresueldos o sentencias firmes por corrupción”, finaliza en alusión al Partido Popular.
Aldama acusa a Begoña Gómez de “quitarle” una oportunidad inmobiliaria
Víctor de Aldama ha mencionado también a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la compra de Campus Velázquez, un desarrollo urbanístico entre las calles Velázquez y María de Molina. Preguntado por su relación con Carlos Moreno, exjefe de Gabinete de maría Jesús Montero en Hacienda, ha dicho que lo conoció a raíz de una llamada de la ministra a José Luis ábalos, anunciándole que se iba a poner en venta el complejo, perteneciente a SEPI. Aldama se interesó y presentó una oferta de 250 millones de euros. “Pero tres o cuatro meses después, me llama Koldo [Garcia] y me dice que hay un problema, que tengo que retirar la oferta y me dice que es porque doña Begoña Gómez quiere Campus Velázqez para ella”. Entonces, le ofrecen a cambio un suelo en la calle Padre Damián, “un suelo histórico”. Pero al final, ha hablado de un lío entre Hacienda, Agricultura y Defensa en torno a la propiedad del suelo. “Hay un limbo legal sobre la propiedad, pero al final, me quitaron Campos Velázquez”, ha afirmado. Tampoco ha dado pruebas esta vez de estas afirmaciones.
Suspendida la sesión hasta las 15.30
El presidente del Tribunal ha decidido suspender la sesión hasta las 15.30, para dar paso al abogado de la acusación popular.
Se reanuda la sesión
Se reanuda el juicio con el testimonio del empresario Víctor de Aldama, que responderá ahora a las preguntas de la acusación popular.
Aldama asegura que el viaje de Delcy Rodríguez a España estaba “consensuado” con Sánchez
El comisionista Víctor de Aldama ha asegurado que el viaje de la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a España estaba “consensuado” con el entonces ministro José Luis Ábalos y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Como en todo, estaba Koldo [García]”, ha manifestado el empresario.
Según ha relatado, aquel viaje que tuvo lugar en enero de 2020 se organizó con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Exteriores. Durante su declaración, ha afeado que se intentara frenar el plan poco antes de que Rodríguez llegara al aeropuerto de Barajas. “Parecía una película de Torrente cuando me dicen que se debía dar vuelta al vuelo”, ha dicho, al tiempo que ha precisado que él insistió en que no se podía alterar el itinerario.
Aldama asegura que la decisión de fijar en ocho millones el número de mascarillas fue de Soluciones de Gestión y no de Transportes
El empresario Víctor de Aldama ha manifestado que la decisión de fijar en ocho millones el número de mascarillas que se debían adjudicar fue de Soluciones de Gestión y no del Ministerio de Transportes ni de Puertos del Estado. Según ha relatado, además, ha apuntado que desde la empresa sabían que iban ser adjudicatarios “muchísimo antes” de que se decidiera la compra. “El ministro dijo: No me habléis de alternativas, haced lo que tengáis que hacer”, ha señalado ante el tribunal.
El comisionista ha abordado esta cuestión a preguntas del abogado Alberto Durán, a cargo de representar a las acusaciones populares que actúan bajo la dirección letrada del PP.
Aldama afirma que tiene una relación con Isabel Pardo de Vera “mucho más extensa” que lo relativo a las mascarillas
Aldama ha afirmado que con Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, tenía una relación “mucho más extensa” que lo relativo a la compra de mascarillas. El conseguidor ha insinuado que Koldo García y ella tenían una relación sentimental y ha relatado que conoció a Pardo de Vera mucho antes de la pandemia y que trató con ella en múltiples ocasiones. Con ella trató, entre otros, la adjudicación de contratos públicos, aunque ha negado que hablase con la expresidenta de Adif la compra de mascarillas. Sí que ha vuelto a vincular sus gestiones respecto de contratos públicos con la financiación irregular del PSOE.
Aldama dice que se reunió con Armengol por unos terrenos de golf durante su etapa como presidenta de Baleares
El empresario Víctor de Aldama ha asegurado durante su declaración que se reunió con Francina Armengol por unos terrenos de golf durante su etapa como presidenta de Baleares. Según ha explicado, logró reunirse con ella tras haber viajado una primera vez (a instancias de Koldo García) a las islas y no haber conseguido citarse con ella. “La segunda vez hago lo mismo [viajar a Baleares]: me recibe, hablamos de unos suelos del campo de golf... Eso al final queda en nada”, ha explicado.
Sobre la venta de mascarillas a Baleares, Aldama ha manifestado que no llegó a hablar con Armengol. En este caso, ha precisado, “fue Koldo” García el que se encargó de contactar con ella. Según ha apuntado, el exasesor ministerial le dijo “cuántas mascarillas tenía que comprar y Armengol accedió”. “Y con Canarias exactamente lo mismo”, ha añadido, en referencia a las gestiones que García habría realizado con Ángel Víctor Torres para la compra de mascarillas para el archipiélago.
Aldama se desmarca de las entregas de dinero de Carmen Pano a Ferraz: “No era que yo la mandara”
El empresario Víctor de Aldama se ha desmarcado de las entregas de dinero que la empresaria Carmen Pano ha asegurado que llevó a la sede del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid. Cabe recordar que la mujer llegó a declarar hasta tres veces en sede judicial que entregó 90.000 euros a los socialistas.
“Que Carmen Pano venía a traerme dinero a la oficina es cierto. Que después se iba a Ferraz a llevar dinero, yo lo desconozco. No era que yo la mandara. En ningún momento la he mandado”, ha señalado. En este punto, ha insistido en que el asunto o se ha “liado mucho” o no se quiere “ver la realidad”. “Para entrar a Ferraz hay que pasar un arco de seguridad y entregar el DNI...”, ha recalcado.
Aldama, sobre el millón de euros que según la UCO pagó la trama: “No puedo hablar de algo que no sé”
Víctor de Aldama se ha pronunciado también sobre la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que la supuesta trama del caso Koldo destinó un millón de euros a comprar voluntades para conseguir adjudicaciones públicas. “No sé el contexto. No puedo dar explicación o hablar de algo que no sé”, ha manifestado. Y ha insistido en que él solo tiene constancia de los 600.000 euros que se destinaron a inmuebles y lo que le paga a él la empresa Have Got Time, vinculada a Leonor González Pano.
Aldama, sobre su relación con el exasesor de Ábalos: "Con Koldo solo me ha falta acostarme"
“Con Koldo solo me ha faltado acostarme”. Así se ha expresado el empresario Víctor de Aldama al ser preguntado por las acusaciones populares sobre su relación con el exasesor del exministro José Luis Ábalos. “Usted veía a Koldo solo en el Ministerio o fuera”, ha sido la pregunta concreta.
De igual forma, la acusación se ha interesado por los tickets que García entregaba al PSOE para conseguir los reembolsos necesarios. Aldama ha insistido en que él era quien pagaba y que el exasesor “solo se llevaba los tickets” cuando los iba a entregar al partido. “Yo he visto a Koldo coger tickets del suelo estando en un restaurante para luego presentárselos al PSOE y que se le pagaran”, ha agregado.
Aldama se queja del "murmullo" de Ábalos y Koldo en la sala: "No puedo escuchar las preguntas"
Víctor de Aldama ha interrumpido el interrogatorio del abogado Alberto Durán, a cargo de representar las acusaciones populares lideradas por el PP, para quejarse de la actuación del exministro José Luis Ábalos y del exasesor ministerial Koldo García en la sala de vistas. “Si estoy escuchando el murmullo de los otros dos acusados no puedo escuchar las preguntas”, ha lanzado. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha pedido a los otros dos acusados, que están sentados detrás de sus respectivos abogados, que por favor barajan un poco la voz.
Aldama desvincula el pago de una casa a cambio del rescate de Air Europa: “Los regalos se daban asiduamente”
Víctor de Aldama ha desvinculado el pago de una casa que disfrutó el exministro José Luis Ábalos a cambio del rescate de Air Europa. “En ningún momento me dicen que hay que darle un regalo al ministro por sacar la nota de prensa”, ha señalado. El empresario ha insistido que, de hecho, ellos lo que querían era que se emitiera un comunicado oficial y no una nota de prensa. “Los regalos se daban asiduamente”, ha recalcado.