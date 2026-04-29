Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas| Aldama intenta involucrar a Sánchez sin pruebas: “En la jerarquía, era el número uno”

Aldama intenta involucrar a Sánchez sin pruebas: “Si hay una jerarquía en la trama criminal, era el número uno”

En sus intentos de defenderse, Aldama ha vuelto a insistir sin aportar pruebas en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento de la trama. “Una cosa importante”, ha dicho sin que el fiscal le haya preguntado al respecto. “Se ha hablado mucho de jerarquías, que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso y yo estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro, porque todo lo sabía el señor presidente como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro”, ha dicho Aldama sin que le preguntasen por ello.



En realidad, el propio Aldama había declarado poco antes que el momento en que Sánchez supuestamente le dijo “sé lo que estás haciendo” fue previo a que comenzasen las irregularidades que están siendo juzgadas e investigadas y que en aquel momento solo estaba haciendo de intermediario con autoridades mexicanas en relación con proyectos de infraestructuras.

Aldama, que ha declarado públicamente que tiene como objetivo hacer caer al Gobierno y que Sánchez acabe en la cárcel, ha asegurado que deducía que Sánchez estaba al corriente de la trama corrupta porque “Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente”. Y también porque él cree que cuando “Koldo cuando llamaba a alguien la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos (...) era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez”, ha deducido. Sánchez no está siendo investigado en relación con la trama al no haber aparecido indicios contra él, pese a que Aldama lleva desde 2024 asegurando que va a aportar pruebas contra el presidente, cosa que no ha hecho en todo este tiempo.