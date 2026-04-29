El AICM aumentará sus operaciones, en vísperas de la celebración del Mundial de Futbol

La terminal aérea de Ciudad de México, que recibe más de 44 millones de pasajeros al año, elevará de 44 a 46 sus operaciones por hora

El congestionado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) elevará sus operaciones en la antesala de la celebración del Mundial de Futbol 2026. De acuerdo con la información compartida a este diario, la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC) determinó la viabilidad de pasar de 44 a 46 operaciones por hora tras evaluar un estudio realizado por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. La orden de la AFAC llega a menos de dos meses de la Copa Mundial de Futbol, que se llevará a cabo en EE UU, México y Canadá. Además, supone una válvula de oxígeno en medio de la controversia iniciada el año pasado por los gobiernos de Estados Unidos y México por el acceso a este aeródromo.

Un elemento clave para autorizar el incremento de operaciones, de acuerdo con las fuentes consultadas, fue la construcción y puesta en marcha de tres nuevas calles de rodaje de salida rápida en las pistas del AICM. La medida es temporal para los periodos de verano e invierno de 2026 y podría aplicarse en temporadas subsecuentes. Tras el resolutivo de AFAC, el aeropuerto capitalino debe aplicar y adoptar las medidas necesarias que garanticen la óptima operación del aeropuerto.

En octubre pasado, el Departamento de Transporte de EE UU canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas, en operación o en vías de despegar, hacia su país, en respuesta al supuesto incumplimiento por parte de México del acuerdo aéreo, signado por ambos países en 2015. Entre las quejas de Washington figuró la reducción de operaciones en el AICM, lo que ellos consideraron como una barrera que ponía en riesgo la competitividad de sus aerolíneas.

Tras la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la orden de reducir las operaciones del AICM, tomada en el sexenio anterior, era correcta porque obedecía a razones de seguridad aérea. Sin embargo, también reconoció que se evaluaría una redistribución de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) para darle más espacio a las rutas provenientes de EE UU.

El aeródromo de Ciudad de México recibe cada año más de 44 millones de pasajeros. Ante su saturación, el entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó, mediante un decreto, la disminución de vuelos. El número de aterrizajes y despegues se redujo de 61 a 52 por hora y después a 44. Además, un año más tarde, y por razones de seguridad, el gobierno vetó los vuelos exclusivos de carga desde el AICM. Sin embargo, ahora, con la presión de EE UU y en vísperas del Mundial, se elevarán las operaciones.