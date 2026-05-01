Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Teherán amenaza con una respuesta contundente si Washington reanuda los ataques
Trump advierte de nuevo a España e Italia que retirará sus tropas por no “arrimar el hombro”
Irán ha advertido que responderá con “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses si Washington reanuda los bombardeos y ha reiterado el cierre del estrecho de Ormuz, lo que complica los planes de EE UU para crear una coalición que reabra la vía marítima. Dos meses después del inicio de la guerra entre EE UU e Israel e Irán, el vital canal marítimo permanece cerrado, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo y gas al 20%. Estas amenazas iraníes llegan después de que el ejército estadounidense anunciase un plan para lanzar una serie de ataques “breves y contundentes” contra Irán, en un intento por desbloquear las negociaciones. Israel aseguró que suma a este plan y que sopesa volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales”, en palabras del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este jueves a Italia y España con retirar sus tropas por no “arrimar el hombro” en la guerra de Irán.
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El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a Irán centró inicialmente la atención en las trabas para las exportaciones de crudo. Sin embargo, en los últimos días son varios los especialistas que advierten de un riesgo más grave: la saturación de su capacidad de almacenamiento de petróleo y ―en consecuencia― la posible obstrucción de los pozos. Una situación que, de producirse, podría conllevar peligrosos daños a largo plazo en las instalaciones de extracción de crudo.
Dos meses de guerra y dos meses con el estrecho de Ormuz cerrado a cal y canto. Inflación al alza. Señales de enfriamiento económico y riesgos de suministro. Uno de los escenarios más severos que, sobre el papel, podría imaginar cualquier grupo de economistas. Y, sin embargo, ese mismo escenario convive hoy con unas Bolsas instaladas en máximos históricos. Sin señales de normalización en el golfo Pérsico y con el riesgo de estanflación ganando peso en Europa, los inversores mantienen la expectativa de que Estados Unidos e Irán alcancen algún tipo de entendimiento. Una convicción que no se ha disipado pese a chocar repetidamente con la realidad a lo largo de abril, un mes que, contra todo pronóstico, ha resultado ser un excelente mes de Bolsa.
Irán amenaza con una respuesta contundente si EE UU reanuda los ataques
Irán declaró el jueves que respondería con “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses si Washington reanudaba los ataques y reafirmaba su reclamo sobre el estrecho de Ormuz, lo que complicaría los planes de EE UU para una coalición que reabriera la vía marítima. Dos meses después del inicio de la guerra entre EE UU e Israel e Irán, el vital canal marítimo permanece cerrado, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo y gas al 20%.
Esto ha disparado los precios mundiales de la energía y ha aumentado la preocupación por los riesgos de una recesión económica. Los esfuerzos para resolver el conflicto se encuentran en un punto muerto. Si bien existe un alto el fuego desde el 8 de abril, Irán sigue bloqueando el estrecho en respuesta al bloqueo naval estadounidense de las exportaciones de petróleo iraní, el principal sustento económico de Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump tenía previsto recibir el jueves una reunión informativa sobre los planes para una serie de nuevos ataques militares contra Irán con el fin de obligarlo a negociar el fin del conflicto, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.
Estas opciones forman parte de la planificación estadounidense desde hace tiempo, pero los informes sobre la reunión informativa propuesta, publicados inicialmente por el sitio web de noticias Axios a última hora del miércoles, provocaron un fuerte aumento en los precios del petróleo, con el crudo Brent de referencia alcanzando en un momento dado más de 126 dólares por barril. Posteriormente, retrocedió hasta situarse en torno a los 114 dólares.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró el jueves por la noche que no era razonable esperar resultados rápidos de las conversaciones con Estados Unidos, según la agencia oficial de noticias IRNA. “Esperar alcanzar un resultado en poco tiempo, independientemente de quién sea el mediador, no es, en mi opinión, muy realista”, afirmó. Se escuchó actividad de defensa aérea en algunas zonas de Teherán, la capital de Irán, a última hora del jueves, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, y la agencia de noticias Tasnim indicó que las defensas aéreas estaban atacando pequeños drones y vehículos aéreos de vigilancia no tripulados. (Reuters)
Las relaciones entre el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dieron este miércoles por la noche (hora de Washington, seis más en la España peninsular) preocupantes señales de deterioro con la última andanada del republicano. Fue cuando, tras las críticas del líder conservador alemán a Estados Unidos por la guerra en Irán, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con un cambio en la relación bilateral entre ambos países surgida de las cenizas de la II Guerra Mundial. “Estados Unidos está estudiando y revisando la posible reducción de tropas en Alemania, y se tomará una decisión al respecto en un breve plazo de tiempo”, escribió Trump en su red social, Truth.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la situación en Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este jueves a Italia y España con retirar sus tropas por no “arrimar el hombro” en la guerra de Irán.
Además, Teherán ha asegurado que respondería con “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses si Washington reanudaba los ataques y reafirmaba su reclamo sobre el estrecho de Ormuz, lo que complicaría los planes de EE UU para una coalición que reabriera la vía marítima.