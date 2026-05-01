Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Teherán amenaza con una respuesta contundente si Washington reanuda los ataques

Irán amenaza con una respuesta contundente si EE UU reanuda los ataques

Irán declaró el jueves que respondería con “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses si Washington reanudaba los ataques y reafirmaba su reclamo sobre el estrecho de Ormuz, lo que complicaría los planes de EE UU para una coalición que reabriera la vía marítima. Dos meses después del inicio de la guerra entre EE UU e Israel e Irán, el vital canal marítimo permanece cerrado, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo y gas al 20%.

Esto ha disparado los precios mundiales de la energía y ha aumentado la preocupación por los riesgos de una recesión económica. Los esfuerzos para resolver el conflicto se encuentran en un punto muerto. Si bien existe un alto el fuego desde el 8 de abril, Irán sigue bloqueando el estrecho en respuesta al bloqueo naval estadounidense de las exportaciones de petróleo iraní, el principal sustento económico de Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump tenía previsto recibir el jueves una reunión informativa sobre los planes para una serie de nuevos ataques militares contra Irán con el fin de obligarlo a negociar el fin del conflicto, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.

Estas opciones forman parte de la planificación estadounidense desde hace tiempo, pero los informes sobre la reunión informativa propuesta, publicados inicialmente por el sitio web de noticias Axios a última hora del miércoles, provocaron un fuerte aumento en los precios del petróleo, con el crudo Brent de referencia alcanzando en un momento dado más de 126 dólares por barril. Posteriormente, retrocedió hasta situarse en torno a los 114 dólares.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró el jueves por la noche que no era razonable esperar resultados rápidos de las conversaciones con Estados Unidos, según la agencia oficial de noticias IRNA. “Esperar alcanzar un resultado en poco tiempo, independientemente de quién sea el mediador, no es, en mi opinión, muy realista”, afirmó. Se escuchó actividad de defensa aérea en algunas zonas de Teherán, la capital de Irán, a última hora del jueves, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, y la agencia de noticias Tasnim indicó que las defensas aéreas estaban atacando pequeños drones y vehículos aéreos de vigilancia no tripulados. (Reuters)