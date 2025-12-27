Doce retos y tendencias para 2026
Estas son algunas de las claves de un año que nace cargado de incertidumbre
‘Incertidumbre’ parece el término perfecto para avanzar lo que el nuevo año puede traer, con previsibles terremotos en lo político, lo social, lo científico y lo cultural en todo el mundo. Aquí están algunos de temas de los que seguramente no va a dejar de hablar en 2026:
La lucha por la hegemonía mundial
Por Andrea Rizzi
Sánchez en el año de la tormenta perfecta
Por Carlos E. Cue
Tentaciones ultras y derivas autoritarias en América Latina
Por Francesco Manetto
Vivienda, la crisis que no cesa
Por José Luis Aranda
¡Queremos fricción!
Por Karelia Vázquez
El incómodo experimento del Mundial
Por Javier Lafuente
La IA que hace cosas
Por Manuel G. Pascual
Se vende estudio centenario
Por Eneko Ruiz Jiménez
Las nuevas y viejas guerras
Por Óscar Gutiérrez Garrido
La descolonización de los museos
Por Ana Marcos
El ocaso del 'influencer'
Por Leticia García
Nuevos ‘ozempics’ y mejores
Por Jessica Mouzo
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La crisis humanitaria que la paz total no pudo parar: los ataques y desplazamientos vuelven al Catatumbo
El Gobierno actualiza los coeficientes de plusvalía y penaliza las compraventas especulativas de vivienda
Año de cambios entre los 20 más ricos del mundo con Elon Musk (casi) imbatible en cabeza
Nvidia supera los 140.000 millones de dólares en inversiones y acuerdos con ‘start-ups’ en 2025
Lo más visto
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
- Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
- Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
- Timothy Morton, activista: “Estados Unidos es un gigantesco campo de concentración”
- La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos