Doce retos y tendencias para 2026

Estas son algunas de las claves de un año que nace cargado de incertidumbre

El País Semanal
‘Incertidumbre’ parece el término perfecto para avanzar lo que el nuevo año puede traer, con previsibles terremotos en lo político, lo social, lo científico y lo cultural en todo el mundo. Aquí están algunos de temas de los que seguramente no va a dejar de hablar en 2026:

La lucha por la hegemonía mundial

Estados Unidos y China compiten por la supremacía en un panorama convulso.
Por Andrea Rizzi

Sánchez en el año de la tormenta perfecta

El Gobierno quiere agotar la legislatura pese a que todo se mueve en su contra.
Por Carlos E. Cue

Tentaciones ultras y derivas autoritarias en América Latina

Muchos ciudadanos están avalando recetas de populismo de corte autoritario. Lo acaban de hacer masivamente en Chile.
Por Francesco Manetto

Vivienda, la crisis que no cesa

Caduca gran parte de los 630.000 contratos firmados en pandemia y su precio se vuelve a negociar de cero.
Por José Luis Aranda

¡Queremos fricción!

Una creciente tendencia apunta a una vuelta a lo humano tras una década de hiperconexión que nos dejó agotados.
Por Karelia Vázquez

El incómodo experimento del Mundial

Millones de personas cruzarán fronteras físicas y emocionales para ver la gran cita del fútbol.
Por Javier Lafuente

La IA que hace cosas

Las herramientas planificarán y ejecutarán acciones.
Por Manuel G. Pascual

Se vende estudio centenario

Paramount y Netflix pelean por Warner en una batalla clave para el futuro de la creación audiovisual.
Por Eneko Ruiz Jiménez

Las nuevas y viejas guerras

Viejos y nuevos escenarios de conflicto alejan el camino de la paz en 2026.
Por Óscar Gutiérrez Garrido

La descolonización de los museos

Los museos de América y Antropología renuevan la forma y el fondo de su discurso.
Por Ana Marcos

El ocaso del 'influencer'

Las señales dicen que necesitarán algo más que un montón de seguidores.
Por Leticia García

Nuevos ‘ozempics’ y mejores

Una nueva generación de fármacos contra la obesidad está en camino.
Por Jessica Mouzo

20 personajes de los que hablaremos en 2026

El País Semanal

