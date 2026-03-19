La Generalitat aprueba gastar casi 6.000 millones más para ganar tiempo en la negociación con ERC

El Gobierno catalán ha aprobado este jueves un suplemento de crédito por 5.998,65 millones que le garantizará el pago de las nóminas y las subidas salariales acordadas con profesores y mossos. La medida, acordada en un Consell Executiu de carácter extraordinario, se produce después que el Ejecutivo retirara su proyecto de Presupuestos para dar más tiempo a la negociación con ERC, que iba a cumplir con su amenaza de vetarlos este viernes en el Parlament manteniendo su enmienda a la totalidad. “Nos hemos dado más tiempo para negociar”, ha afirmado la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero. Con este aumento de crédito, el Govern se asegura poder cumplir los acuerdos alcanzados con sindicatos policiales y de maestros en una semana marcada por las protestas de docentes y médicos.

Alícia Romero había advertido de que, si no había Presupuestos, la Generalitat se vería obligada a recortar gasto de todos los departamentos para pagar nóminas e intereses de la deuda. Después de pactar con ERC la retirada del proyecto de las cuentas para 2026, el Ejecutivo de Salvador Illa ha aprobado una ampliación de crédito que apura al máximo los fondos con los que puede contar la Generalitat sin unos Presupuestos. “Es el máximo, hemos ido al límite”, ha asegurado Romero. “No hay ninguna voluntad de aprobar más suplementos de crédito”, ha sostenido.

Esa cantidad garantiza los pagos de nóminas, el funcionamiento ordinario de la Administración y los incrementos de gasto corriente y de los programas que ya están en marcha. Además, también recoge los acuerdos alcanzados con docentes y mossos. No recoge, en cambio, incrementos de plantilla ni nuevas convocatorias. Romero ha puesto como ejemplo la ley de Barrios, un programa que permite reformas integrales de zonas concretas de ciudades. El Ejecutivo había pactado con los Comunes duplicar esos fondos con dos convocatorias, pero eso no será posible. “Se garantizan programas plurianuales como el Pacto Nacional porla Lengua, el plan de salud mental, los conciertos sanitarios, ladependencia, el gasto en garmacia o las ayudas al alquiler”, ha detallado la consejera.

Con este suplemento de crédito, quedan en el aire unos 3.000 millones de euros que recogían los Presupuestos. Romero ha detallado que una parte de esa cantidad irá llegando a lo largo del año a través de fondos finalistas que proceden del Estado. Sin embargo, hay otros 1.500 millones que podrán ejecutarse sin Presupuestos. Aun así, Romero confía en que antes de verano puedan aprobarse unas cuentas que permitan incluir los incrementos de plantilla y las inversiones públicas que van a quedarse en el aire.

El Govern encara con optimismo las negociaciones con ERC al entender que los republicanos han levantado la línea roja de conseguir la cesión del IRPF por parte del Gobierno central. Paradójicamente, una de las partidas que queda congelada es la que prevé un aumento de recursos para la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). De hecho, las cantidades que quedan fuera del suplemento de crédito son susceptibles de negociación de ERC, aunque hay fondos destinados a áreas sensibles como vivienda que el Govern prefiere mantener. Por ello, el margen de negociación acaba siendo de unos 800 millones de euros.