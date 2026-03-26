Un policía se confina con una mujer de 80 años en la terraza de su vivienda en Madrid para salvarla de un incendio

Los bomberos rescatan a una mujer de 80 años y a un policía que la acompañaba de un incendio en un piso de Ciudad Lineal, este miércoles.

Los Bomberos de Madrid han rescatado este miércoles por la noche a una mujer de 80 años en un incendio generalizado de su vivienda, ubicada en Ciudad Lineal. La mujer había sido confinada en la terraza por un agente de la Policía Nacional que llegó a socorrerla y que la ha acompañado en todo momento hasta que han sido rescatados.

Según informa Emergencias de Madrid, el fuego se ha producido poco antes de las 22.00 en la novena planta de un edificio residencial en el número 78 de la calle del Elfo. El fuego se generalizó por toda la planta y rompió por la fachada.

Hasta el lugar han acudido nueve dotaciones de bomberos, que han encontrado la vivienda en llamas y a la mujer en el interior, junto con el policía que la acompañaba. Tras el rescate, ambos han sido atendidos por las asistencias de Samur Protección Civil por inhalación de humo. El policía ha sido dado de alta en el lugar y la mujer ha sido trasladada a un hospital.