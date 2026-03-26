Un policía se confina con una mujer de 80 años en la terraza de su vivienda en Madrid para salvarla de un incendio
Los bomberos han logrado rescatar a las dos personas, que han sido atendidas por inhalación de humo
Los Bomberos de Madrid han rescatado este miércoles por la noche a una mujer de 80 años en un incendio generalizado de su vivienda, ubicada en Ciudad Lineal. La mujer había sido confinada en la terraza por un agente de la Policía Nacional que llegó a socorrerla y que la ha acompañado en todo momento hasta que han sido rescatados.
Según informa Emergencias de Madrid, el fuego se ha producido poco antes de las 22.00 en la novena planta de un edificio residencial en el número 78 de la calle del Elfo. El fuego se generalizó por toda la planta y rompió por la fachada.
‼️Incendio generalizado en vivienda en 9ª planta en C/Elfo #CiudadLineal.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 25, 2026
👉🏻El fuego rompe por fachada. Acuden 9 dotaciones @BomberosMad. Rescatan a una mujer, confinada en el balcón de la parte posterior junto a un @policia. Ambos atendidos por @SAMUR_PC por inhalación de humo pic.twitter.com/67lany4VmV
Hasta el lugar han acudido nueve dotaciones de bomberos, que han encontrado la vivienda en llamas y a la mujer en el interior, junto con el policía que la acompañaba. Tras el rescate, ambos han sido atendidos por las asistencias de Samur Protección Civil por inhalación de humo. El policía ha sido dado de alta en el lugar y la mujer ha sido trasladada a un hospital.
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